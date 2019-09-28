事前猜不到 事後仍難馬後炮！比特幣本週大跌22%至6月以來最低點

比特幣經歷了艱難的一週，過去 7 天內暴跌了 22%，週五觸及 7757 美元低點，是自 6 月以來的最低水準。與此同時，比特幣期貨也步入一年內最糟糕的一週。

雖然比特幣素來波動劇烈，但自 8 月以來波動性就相較穩定，直到本週前的交易價格大概在 10000 美元範圍，但自週一跌破 9000 美元起，整週交易都持續拋售，一路到跌破 8000 美元，其他主要加密貨幣以太幣和瑞波幣本週分別下跌 24% 和 19%。

然而，一如加密貨幣市場常態，分析師仍無法明確指出這波跌勢的具體催化劑。

投資者有一說法，他們將此波跌勢歸咎一款新比特幣期貨產品的低調出現。紐證母公司 ICE (洲際交易所) 上週日在旗下比特幣期貨平台「Bakkt」上推出期貨交易，藉此吸引對交易所交易持謹慎態度的新比特幣投資者。

Genesis Trading 執行長 Michael Moro 認為，在 Bakkt 推出比特幣期貨交易後，出現了「賣新聞」效應，尤其係因「該期貨交易被視為低調推出。」

「無論公平與否，亞洲對 Bakkt 的期望很高，這場發售被認為是正面的價格催化劑。」然而，推出後的需求偏低，雖然新產品需求量低是正常現象，但仍遭到失望的投資人拋售，引發了一連串的平倉。

BKCM 執行長 Brian Kelly 表示，在週一跌破 9000 美元關鍵技術水準後，投資者觀察的下一個關鍵點在 7500 美元，Kelly 認為這個價位會讓比特幣採礦變得無利可圖。

比特幣「挖礦」過程使用強大的運算能力來競爭和解決複雜的數學方程式，順利最快解出來的挖礦者或團隊將獲得比特幣作為獎勵。

洛杉磯數字資產管理公司 Arca 財務長 Jeff Dorman 表示，本週什麼解釋、理由加總起來都沒意義，「我不記得加密貨幣價格變動什麼時候這麼沒道理過。」

他稱，雖然沒有人能在大起伏前就看到完美的明確性，而且根本無法預測快速猛烈的價格波動，但以歷史上來說，就算事前猜不到也能事後馬後炮，但這回「開始下跌後都過了 3 天，大家還是得不出任何有效的解釋。」

他認為這場跌勢最好的解釋是，由於算力 (哈希率) 下降的傳聞，引起投資者拋售，以及 Bakkt 的發行「令人失望」，接著止損的平倉加劇了這波拋售力道。

Dorman 表示，「在市場試圖恢復平衡之際，可能因為混亂，導致拋售壓力持續下去，但不管是買方還是賣方，大家都不懂到底怎麼搞到這步田地的。」

儘管如此，自今年年初以來，比特幣已大致上漲一倍，在臉書今夏也宣布「天秤座加密貨幣計畫」後，又獲得價格支撐力，目前比特幣價格仍是接近 2017 年 12 月 20000 美元的史上高點。