虛擬貨幣新突破 ICE推實物交割比特幣期貨

鉅亨網編譯林薏禎 2019年9月23號14點30分

洲際交易所 (ICE) 今 (23) 日起發行首個實物交割比特幣 (Bitcoin) 期貨合約，該項業務由 ICE 旗下的虛擬貨幣交易平台 Bakkt 負責執行，到期比特幣交割將由該平台旗下「Bakkt 交割倉庫」所保管，並受聯邦政府監管。

根據 Bakkt 推文指出，第一筆交易於美東時間晚上 8 點 02 分，在 ICE 的期貨交易所執行，執行價格為 10115 美元。

虛擬貨幣交易平台 Bakkt 去年 8 月首次亮相，這段期間持續尋求監管機構批准，以推出比特幣期貨等虛擬貨幣產品。

芝加哥商品交易所 (CME) 於 2017 年率先推出以現金交割的比特幣期貨，與 CME 不同的是，Bakkt 推出的比特幣期貨是以實物交割，此外，Bakkt 於聲明中指出，將提供投資人兩種類型期貨合約—1 日到期合約以及月度到期合約。1 日期貨合約供投資者在 70 日內進行交易，月度期貨合約交易期限則是 12 個月內。

2009 年開始交易的比特幣，在市場上以高度波動性而聞名，又因時常與地下活動牽扯而備受批評。有分析員指出，本次由聯邦政府監管的比特幣交易可能會吸引保守的投資者入場，並且認為此舉為金融專業人士創建市場結構，對於推廣比特幣市場來說是一大舉措。

不過，市場也有聲音認為，比特幣期貨合約需求並不會因此快速提升。

虛擬貨幣研調機構 TradeBlock 研究主管 John Todaro 認為，投資機構仍需花費時間來適應不同資產類別，除了虛擬貨幣市場流動性，還須深入了解不同地區監管規則，來建立合適的交易策略。

「儘管隨虛擬貨幣市場逐漸成熟，我們會看到情況有所不同，但需求不會現在馬上增加」，Todaro 稱。