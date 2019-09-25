期貨上路利多出盡？比特幣單日暴跌12% 一度跌破8000美元

周二 (24 日) 比特幣(Bitcoin) 對美元大跌 10%，盤中更一度重挫 12%，跌破 8000 美元大關，創下 3 個半月的新低，分析師認為，市場對比特幣期貨交易反應冷淡，利多出盡可能是原因。

Bitcoin/USD 4 小時線 (來源: Trading Economics)

洲際交易所公司旗下的比特幣衍生金融商品交易平台 Bakkt，於周一 (23 日) 推出了比特幣期貨交易，並完成了近 71 筆的每月期貨合約交易。

但分析師指出，市場對 Bakkt 推出的比特幣期貨反應相當冷淡，近期比特幣呈現下跌趨勢，使得投資人不急於建倉，交易量相當不足。

根據統計，最近幾周比特幣一直處於走跌趨勢，自 8 月初以來，比特幣已經下跌約 35%，盤中更一度跌至 7998 美元，創下 6 月中以來最差水準。

市場投資人士認為，比特幣的大跌，部分原因是技術面因素造成的。市場人士表示，目前比特幣線型呈現下降三角的交易趨勢，而這是一個明顯的看跌訊號。

交易平台 eToro 資深市場分析師 Mati Greenspan 則表示，期貨交易未如市場預期的飛漲，對比特幣價格沒有幫助。「我們正處於一個典型的例子：買在謠言起、賣在事實出 (Buy the rumor, sell the fact)」。

Bakkt 推出的比特幣期貨，是首次由美國聯邦政府監管的虛擬貨幣交易市場，寫下虛擬貨幣新的里程碑，市場先前預期將帶動新一波虛擬貨幣的漲勢。