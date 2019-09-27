台股盤中─季底賣壓出籠中小型股一片綠 靠台積電強勢撐盤

台股今 (27) 日逢摩台結算，不過，加權指數連續第二日開高走低，以上漲 33 點開出後，隨即壓回呈現跳水走勢，盤中跌幅擴大至 20 點之上，跌破 5 日線、10 日線，儘管台積電漲逾 1%，為大盤貢獻漲點約 30 點，但日前漲多的 IC 基板、散熱等族群季底結帳賣壓較重，中小型股一片綠，櫃買跌幅更超過 1%。

法人指出，摩台結算先觀察權值股的動向，盤中權值股有過半遭壓在盤下，儘管目前貿易戰談判進展看似順利，有利多方撐盤，但須儘快補量站回 5 日均線。

消息面上仍偏多，近期美中發言皆顯示，兩國關係較一個月前明顯和緩，中國商務部發言人高峰指出，與美國正保持密切溝通，中國已成交採購相當規模的美國大豆和豬肉，為中美經貿高級別磋商取得積極進展做準備。

權值股方面，今日漲跌互見，以南亞科波段漲多回檔較弱勢，跌幅近 3%，聯發科和台達電跌逾 1%，廣達、華碩、和碩、研華、台灣大以及非電中的新光金、永豐金、華南金、彰銀、南亞和台泥等均遭壓在平盤下。

不過，台積電穩漲逾 1%，為大盤貢獻近 30 點的漲點，國巨和正新漲逾 1%，光寶科、台塑化、上海商銀、和泰車、遠東新和台灣高鐵等也穩在盤上。

從細族群來看，在國巨領頭續漲 1% 之際，被動元件族群相對偏強，華新科漲 2% 上下，信昌電漲超過 1.5%。

IC 基板族群今日表現較為弱勢，欣興、景碩和易華電均跌超過 3%，南電和同欣電跌 2% 之上。

散熱族群同樣見到不小的賣壓，奇鋐跌近半根停板，建準、健策跌逾 3%，泰碩、超眾、雙鴻和力致均跌超過 2%。

5G 概念股走弱，其中光收發模組廠光環和華星光跌 3% 上下，砷化鎵族群同樣偏弱，宏捷科跌逾 3%，穩懋和全新跌 2%。

元大投顧指出，消息面雖沒有明顯利空，但指數漲多就是最大的利空，近期法人結帳的賣壓也逐漸增強。

統一投顧則認為，台股昨日受到賣壓調節，未能站穩短期均線，使短線指數轉弱，震盪難免，不過月線扣抵低值將迅速攀升，均線多頭排列延續，暫無須悲觀，其中，外資於期貨市場持續偏多操作，未平倉水位仍接近 5 萬口，顯現多空拉鋸的態勢。