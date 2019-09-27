

◆盤勢分析

1. 美國公布 2Q GDP 季增年率終值報 2.0%，符合市場預期，但地緣政治消息錯綜、華為豁免令不太可能再延期、以及川普彈劾案持續調查，使美股四大指數跌多漲少，漲跌幅 - 0.58% 至 0.03%。其中指標股特斯拉預估 3Q 交車量，有望達第一個「十萬交車量」，股價聞訊漲逾 6%，台積電 ADR 漲逾 3%。

2. 美股漲勢僅激勵台股開盤表現，其中電子類股熄火，僅零星族群上攻，加上季底將近，法人結帳壓力浮現，指數最終由紅翻黑下跌 1.70 點，跌幅 0.02%，收在 10,871.99 點，成交金額為 1138.12 億元。三大法人合計賣超 20.94 億元，外資賣超 10.32 億元、投信買超 3.63 億元、自營商賣超 14.25 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量增，較不利盤勢，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

(2)均線：支撐為季線 (約 10704 點) 附近，壓力為 11050 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（55）高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數跌幅 0.32%，收在 141.46 點，相對加權指數弱勢。支撐為季線 (約 139.8 點) 附近，壓力為 143.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（60）高於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：指數來至「萬一」，依舊近關情怯，前高接近難免有解套賣壓，目前依月、季線支撐視為觀察重點，量價也需配合得宜，整理格局仍建議不宜過度追高，採區間操作，台股選股方向可留意 IC 設計、車用、運動休閒、內需、伺服器等。

6. 蘋果及華為 7 奈米訂單成 2330 台積電營收大反彈的強力推手！市調機構 IC Insights 預估，台積電下半年營收將較上半年跳增 32％，這是繼金融海嘯之後、近 10 年來再次看到台積電下半年營收較上半年成長逾三成的成績。

7. 市調機構集邦科技記憶體儲存研究 DRAMeXchange 表示，今年 8 月 DRAM 合約價與 7 月持平，8GB DDR4 模組合約均價來到 25.5 美元，而 9 月合約價格雖然仍在議定當中，但繼續持平的可能性高。法人看好 2408 南亞科、2344 華邦電下半年營收及獲利表現會明顯優於上半年。

8.5G 高速網路時代到來，語音辨識及聲控等新功能開始被廣泛應用在智慧型手機、筆電、真無線藍牙耳機（TWS）、智慧音箱、智慧電視等市場，也帶動微機電麥克風（MEMS Microphone）需求大爆發，6679 鈺太將有望受惠。

9.2228 劍麟受惠於新車安全部品滲透率提升趨勢，且因客戶在地化生產需求，波蘭新廠已接到預縮式安全帶精密導管訂單，預計今年第四季完工且開始試量產，在波蘭新廠第四季投產，明年起可望貢獻業績成長。

