【日盛投顧】指數回測月線

◆盤勢分析

1. 台股早盤受權王 2330 台積電利多訊息激勵開高，但仍不敵高檔賣壓，且國際股市跌多漲少，指數再次由紅翻黑，最終下跌 42.31 點，跌幅 0.39%，收在 10,829.68 點，成交金額為 1236.64 億元。三大法人合計賣超 13.43 億元，外資買超 22.36 億元、投信賣超 6.22 億元、自營商賣超 29.58 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：連續兩日價跌量增，較不利盤勢，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）、均線：支撐為季線 (約 10705 點) 附近，壓力為 11000 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（38）低於 50，短線持續整理格局。

3. 櫃買指數跌幅 1.05%，收在 139.97 點，相對加權指數弱勢。支撐下移至 138 點附近，壓力為 143.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（43）低於 50，短線整理格局。

4. 觀盤重點：指數呈現漲多回檔，留意月、季線支撐不破，仍可偏多看待，但現階段整理格局，操作建議不宜躁進，靜待止跌回穩，採區間操作為主。台股選股方向可留意 IC 設計、車用、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

半導體、遊戲、被動元件、散熱模組、PCB、生技等族群逆勢向上

1. 半導體：市場機構預估蘋果及華為 7 奈米訂單將使 2330 台積電下半年營運大幅優於上半年表現，股價創近期高點，2337 旺宏 19 奈米製程的 SLC NAND 近日已正式出貨給美國機上盒大客戶，股價相對抗跌。

2. 遊戲：近期遊戲手游題材熱絡，帶動類股指數強勢，如 4994 傳奇自研手遊《幻想神域 2》上市後熱烈迴響、6111 大宇資《軒轅劍龍舞雲山》10 月將推出，未上市先受矚目、3083 網龍年底《黃易 M》也受到期待。

3. 被動元件：延續昨日漲勢與題材，傳第四季需求回溫，報價有望跌幅趨緩，使相關個股 2492 華新科、2327 國巨、6173 信昌電、3026 禾伸堂等股價收紅盤，仍需留意未來營收表現，短線題材視之。

4.5G：產業長線趨勢正向，仍能挹注部分族群營運表現，也帶動如散熱模組 3324 雙鴻、6230 超眾、3338 泰碩等股價相對大盤強勢。

5.PCB：2367 燿華受惠真無線藍芽耳機成長、8046 南電 3Q 旺季 ABF 載板產能提升、8155 博智 3Q 營運挑戰季增等股價逆勢突圍。