安聯策略師：微軟是目前美股大盤的定海神針

現在只靠一支知名的大型股是否可以支撐整個美股？答案是肯定的，而且理由很充分。

Allianz Global Investors 全球策略師 Neil Dwane 說，在監管機構緊盯著科技、網路和媒體業的一些知名個股之際，投資人現在非常仰賴微軟公司 (MSFT-US)。

Dwane 說：「我們身處於微軟當家的股市中。」「它受到法規和貿易問題的衝擊最小。」

最近，該公司剛剛對其忠實的股東提出獎勵，增加了 11% 的股利，並批准了新的 400 億美元股票回購計劃。

儘管微軟並不是本季表現最好的企業之一，漲幅僅略高於 3%，但它是今年來漲幅表現第七佳的企業，成長了 37%。這使它在防禦性類股中排名前十，其他個股包括洛克希德馬丁 (LMT-US)、萬事達卡 (MA-US) 、好市多 (COST-US) 和星巴克 (SBUX-US)。

在對美國經濟的擔憂日益加劇之際，防禦性類股今年變得很受歡迎，因為它們的組成企業提供的服務或產品無論經濟形勢好壞都有需求。

微軟今年的漲幅僅落後於蘋果 (AAPL-US) 一名，考慮到蘋果產品的常態需求，有人認為蘋果也是防禦性類股之一。

Dwane 表示，微軟的股票已成為投資人的首選股票，他們對其他知名個股遭到監管點名感到害怕，例如大型 FANG 股票：臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)。該集團的第一個字母縮寫若加上蘋果就成為 FAANG。

週四 (26 日) 有報導指稱，在美國司法部已對臉書啟動反競爭做法的調查後，該股又重回新聞焦點。聯邦貿易委員會 (FTC) 早已經開始對臉書展望調查。

Dwane 表示：「我認為，臉書和 Alphabet 背後的動能受到歐洲稅收法規以及司法部對其壟斷行為調查的限制，最終將導致它們被分拆。」「而顯然地，蘋果的弱點在於其新商業模式意圖削弱從迪士尼 (DIS-US) 到 Netflix 的所有串流媒體服務業者，並將 iPhone 的價格降低 35%。」

他還認為，遲早一些熱門股票也會面臨監管問題，「將亞馬遜納入調查目標只是時間問題。」他補充說，投資人還擔心，如果民主黨參議員 Elizabeth Warren 明年贏得總統大選提名，她可能離總統職位更近一步，而且對許多人來說，她對公司的監管也更多。

他說，微軟「穩定股市」的這個事實對投資人來說是種聽人擺佈的危險現象，因為這意味著股市正依靠更少的領導者來推動其走高。

Dwane 說：「通常在牛市中，所有股票都會上漲。」

他說：「現在科技股的動能正在流向像微軟這樣的企業軟體個股。」「我認為晶片股雖然很活躍，但它們對與中國和貿易有關的氛圍非常敏感，而已經跨入媒體和消費性服務領域的 FAANGy 個股卻遇到量身打造的法規伺候。因此，我認為目前在這種環境下，許多投資人不願意追逐那些企業。」