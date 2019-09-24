不願向敵人買武器！微軟推Azure電商工具大搶亞馬遜零售業顧客

微軟 (MSFT-US) 週一(23 日) 推出新技術 Dynamics 365 Commerce，可協助零售商管理線上業務，企圖吸引與亞馬遜長期競爭的客戶

Dynamics 365 Commerce 可讓品牌公司創建詳細的個人化產品網頁，且含有顧客評級和評論的空間。它整合了其他微軟軟體，因此企業可以在顧客購買後與其溝通，或者檢視銷售業績圖表。

對微軟來說，零售業是成效灼然的一塊市場，因為微軟的 Azure 在雲端基礎市場與亞馬遜的 AWS 勢均力敵，諸如大型零售商沃爾瑪 (WMT-US)、連鎖雜貨店 Kroger (KR-US)、製藥公司 Walgreens (WBA-US) 等採用 Azure 的零售企業越來越多，因為這些零售商不願意將大筆支出挹注到自己最大競爭對手亞馬遜的口袋裡。當然，AWS 仍有許多零售業顧客，例如 J.Crew、Kenneth Cole、Levi’s 和 Sainsbury’s 等。

Dynamics 365 Commerce 是微軟 Dynamics 365 專為零售業打造的擴展產品，聚焦供應鏈的管理、人員配備和促銷活動。微軟副總裁 Alysa Taylor 表示，在與客戶進行約一年半的交談後開始開發了這項新技術，目前正以私人預覽方式使用中。

在英國開設食品和服飾商店的馬沙百貨 (Marks and Spencer) 正啟用微軟一款新服務「Dynamics 365 Connected Store」，該服務可自實體店內安裝的感應器和攝影機搜尋訊息，再將訊息向員工發送警報。

馬沙百貨技術長 Paul Airey 表示，公司已採用 Azure 多年，且今年初開始用在電子商務營運，目前正利用技術來改善顧客的購物體驗。

「可以說，作為零售商，我們不會是唯一一家不選 AWS 的企業。」