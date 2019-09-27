能源盤後—美軍支援沙國 地緣政治風險溢價下降 美油收斂跌幅 布油收高

週四 (26 日) 交易，沙烏地阿拉伯本月稍早原油重要設施遇襲受創後，美國國防部宣布，將部署設備和人力支援沙烏地阿拉伯，美國 WTI 原油價格收斂跌幅、全球基準的 Brent 原油價格收高。

週四大多數交易時間，原油期貨均承受大幅下挫，最後收盤前些許時間才因應報導而拉高。國防部週四發布的新聞稿指出，美國將部署「1 個愛國者電池、4 個哨兵雷達以及支援人力約莫 200 人。」

新聞報導顯示，沙國生產重建工作已有進展，且美國原油庫存連續 2 週增加。與此同時，天然氣價格下跌了 3％，係因 EIA 報告顯示上週供應量增加程度超過市場預期，且交易者在 10 月期貨契約到期前開倉，這也加劇了價格波動。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「美軍支持沙國的舉動結束了近兩週前無人機襲擊沙國原油設施造成的風險溢價。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或 0.1%，收每桶 56.41 美元，脫離盤中低點 55.41 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 35 美分或 0.6%，收每桶 62.74 美元。

週三報導指出，沙國產能已恢復至 1130 萬桶 / 日，較最初預期恢復速度更快。Steeves 表示，「因為 Aramco 公司正邁向產能再次完全復原，原油期貨價格也將返回到受攻擊前的水準。因此美國國防部的消息是在提醒市場『美軍參與的風險仍存在』。」

然而，市場對全球經濟和石油需求的擔憂也仍存在。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，原油價格「一直主要是基於 2020 年石油市場供應過剩的前景來交易。眾多近期全球經濟數據顯示全部主要經濟體疲弱，這不利全球需求前景。」

週四數據顯示，4 月至 6 月，美國 GDP 年率成長 2%，與先前估計持平。

EIA 週三公布，9 月 20 日止的一週，美國原油庫存增加 240 萬桶，為連續第二週上升，且高於分析師先前預期。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 1.6612 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.06%，收每加侖 1.9551 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.4 美分或 3%，收每百萬 Btu 2.428 美元，此契約今日收盤到期。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.5 美分或 3%，收每百萬 Btu 2.443 美元

EIA 週四報告稱，上週 (9/20 止) 天然氣庫存增加 1020 億立方英呎，大於分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週天然氣庫存增加 930 億立方英呎。