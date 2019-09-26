大客戶健身新創獨角獸將在美IPO 力山可望成最大受惠者

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年9月26號21點0分

健身器材製造廠力山 (1515-TW) 大客戶健身新創公司 Peloton，將於美國時間周四在美股掛牌上市，由於該客戶近 2 年營收幾乎翻倍擴增，後市營運可期，待其募集資金佈局全球，力山將成最大受惠者，加上下半年適逢健身器材與另一產品線木工機營運旺季，獲利可望逐季攀揚，法人估全年 EPS 上看 9 元。

健身新創公司 Peloton 產品內容包括銷售跑步機、飛輪，且健身器材內建大螢幕，並提供月費 39 美元的線上健身課程，讓用戶能在家看課程、做運動，甚至可透過雲端參與多人連線健身體驗，打造線上健身課程串流服務，結合軟硬體的模式，被市場定位為健身界的「蘋果」(硬體)、「Netflix」(軟體訂閱)。

雖然 Peloton 的跑步機與飛輪等健身器材，售價昂貴，一台跑步機要價新台幣 12 萬元、飛輪則是 6 萬元，但目前健身器材已銷售超過 57.7 萬台，且截至今年 6 月底為止，用戶數已突破 140 萬人，今年使用雲端健身課程的付費訂戶已達 51.5 萬人，較前一年的 24.6 萬人倍增。

除用戶數成長快速外，Peloton 用戶黏著性相當高，訂閱會員 12 個月續約率高達 95%，比一般健身房高出 20 個百分點，也因此帶動其營收規模每年以驚人幅度擴增。

Peloton 創立於 2012 年，2017 年營收約 2.19 億元，2018 年達 4.35 億元、年增 99%，今年營收更增加至 9.15 億元，較去年翻倍成長，市場看好，在用戶續約率高之下，未來 2 至 3 年營收可望持續以此幅度向上攀升。

Peloton 將於美國時間周四以每股 29 美元，在那斯達克掛牌上市，為股價目標區間的上限值，估值則超過 80 億美元。Peloton 會員每月收看直播與影片訂閱費用，將提供穩定現金流，獲利模式穩健，且長期成長可期，加上主要消費者為美國內需市場，較不受美中貿易戰影響。

力山身為 Peloton 飛輪最大供應商、及跑步機唯一供應商，待其掛牌上市、募集資金佈局全球，力山將成最大受惠者。而力山健身器材目前營收占比約 6 成，木工機約 35%，由於木工機市況最壞情況已過，下半年進入健身器材、木工機傳統旺季，獲利可望持續增溫，法人估全年每股純益可望年增 3 倍、上看 9 元。