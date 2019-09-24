iPhone11新機開賣信用卡比拚優惠 刷對卡最高可賺逾千元回饋金

眾所矚目的 iPhone11 正式在台開賣，吸引忠實果粉掏錢買單，銀行也緊抓商機，祭出信用卡促刷優惠互相比拚現金回饋爭取果粉青睞，近年積極耕耘消金版圖的兆豐銀端出旗下的「e 秒刷鈦金卡」回饋率最高 5.4%，回饋金最高可超過 1000 元以上。

iPhone11 系列新機以雙鏡頭與三鏡頭在高階智慧機市場掀起旋風，扣除搭配電信公司專案優惠外，以 64G 來說官網空機售價高達 24900 元，價格所費不貲，此時善用信用卡不僅可享有分期付款減輕資金負擔外，還可賺取現金回饋。

兆豐銀表示，「兆豐 e 秒刷鈦金卡」除了網購 3% 回饋外，刷卡滿 2000 元還可選擇自動分 3 期 0 利率避開回饋上限，新戶線上辦卡可多賺首刷禮 600 元刷卡金，換算下來新戶刷卡購機回饋金可衝高至 1349 元，回饋率高達 5.4%，且不須登錄也沒有名額限制。

「玉山 Ubear 鈦金商務卡」提供網購消費 5% 回饋率，回饋率雖高達 5%，但要注意的是，Ubear 卡設有回饋上限天花板，以回饋金額 600 元、蘋果新機 24900 元，換算回饋率僅 2.4%。

另外，刷「台新 @gogo 御璽卡」並搭配 Apple 官網的 3 期 0 利率雖可巧妙避開回饋率上限，但以實拿最高 3.5% 回饋計算，回饋金最多約 872 元左右。