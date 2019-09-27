台灣人壓力神大 逾6成35至54歲堪稱壓力鍋世代

壓力神大，根據康健人壽調查，台灣民眾以 35 歲到 54 歲的年齡層壓力最大，逾 6 成受訪者認為自己屬高壓力一族，也就是所謂的「壓力鍋世代」，而面對壓力男女反應也大不同，女生容易因壓力大而衝動購物，男生則會因此降低工作效率。

康健人壽委託天下雜誌進行「壓力鍋世代大調查」，發現各年齡層中以 35 到 54 歲受訪者壓力最大，假設滿分為 10 分，有 64.3% 認為自己屬於 7 分以上的高壓族群。

而面對壓力男女反應大不同，69.3% 女性會因壓力大而感到肩頸肌肉緊繃、33.6% 會因此健忘，情緒上則有 6 成會因此易怒或感覺焦慮；男性則容易因為壓力而手腳顫抖，比例是女性的 2.7 倍，在心理上，男性容易因壓力而對未來有不確定感 (40.9%)，比女性高出 6.6%。

當壓力來臨時，女性會因此而出現衝動購物的行為，其比例高於男性約 1.8 倍；男性則會因壓力而導致工作效率降低，比例約 38.6% 的男性較女性高出 7.7%。

另外，根據今年 3 月康健人壽公布的 360° 康健指數調查發現，84% 的全球受訪者深受壓力所苦，其中又以亞太地區的國家壓力高於全球平均，包括南韓和台灣的壓力指數分別以 97%、96% 高居全球冠亞軍。

康健人壽提醒，適度的壓力是成長的動力，但長期與過度的壓力則會導致慢性疾病，甚至是癌症、心臟病等重大疾病，對健康的影響不可小覷。

