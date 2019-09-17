中國官媒：索羅斯勾結黎智英 放空港股至少20萬口

據中國在香港官媒《大公報》指出，香港近幾個月來的持續動盪，與外部勢力的介入密不可分，其中就包括「索羅斯」，該報導指出，索羅斯勾結壹傳媒創辦人黎智英放空港股謀利。

該報表示，索羅斯利用港股近期以來的跌勢，大舉買入空單佈局，數據顯示，8 月 13 日港交所期貨及期權總成交量和小型恆生指數期貨成交量創新高，保守估計，在 1998 年索羅斯曾持有 10 萬口空單，而這次預估至少 20 萬口。

該報稱，8 月 31 日香港上街人數大減，香港政府 9 月 4 日又提出四項行動推動對話，使港股回升，索羅斯發現事與願違，9 月 5 日開始大手筆減碼期指空單，結果在毫無預警的情況下，港交所電子交易系統 5 日出現嚴重故障，並決定下午 2 時起暫停衍生產品市場交易。

資料來源: 東方財富網, 恆生指數日線走勢

港交所解釋稱，供應商的交易系統軟體出現問題，是導致衍生性商品無法交易的主因。

但也有消息指出，港交所趁機打擊索羅斯，使索羅斯無法出脫手中空單，而在翌日恢復交易時，港股持續上揚，這宣告索羅斯繼 1998 年後再度大敗，估計損失達 24 億港元。

索羅斯曾在華爾街日報發表文章指出，作為開放社會基金會的創辦人，對於打敗當下中國的興趣超過對美國國家利益的關心，而索羅斯選中開放社會基金會的合夥人正是黎智英。

中國官媒《大公報》指稱，幾個月以來，索羅斯透過黎智英支持香港抗爭行動，目的是讓香港持續動盪，使香港金融市場大幅下挫，甚至崩盤，進而牟取暴利。