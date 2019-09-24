港股撿便宜？ 南向資金流入港股金額逾去年全年兩倍

今年陸港股通不是只有北上資金熱度高，南下資金熱潮也不遑多讓。相較於北上資金今年淨流入逾人民幣 1800 億元，南下資金淨流入也跨越人民幣 1400 億元門檻。

根據東方財富 Choice 數據顯示，截至 9 月 20 日，南向資金下半年以來淨流入港股市場人民幣 780 億元，超過上半年的人民幣 623.77 億元，及 2018 年全年的人民幣 671 億元。

將時間週期拉長看，今年年初以來的不到 10 個月內，南向資金累計淨流入金額逾人民幣 1400 億元，已超過 2018 年全年兩倍。

資料來源: wind

從南向資金青睞的投資標的來看，建設銀行、騰訊控股、工商銀行、中國平安、舜宇光學科技等多檔個股均獲得超過人民幣 10 億元的淨買入額。

針對今年以來起伏不定的港股市場，多家基金公司認為，在南向資金不斷流入、港股估值水準處於全球低檔，且基本面逐步復甦的因素下，港股市場可望在今年最後三個月出現反攻。

匯豐晉信港股通精選基金經理人指出，近期南向資金的加碼力道非常明顯，這表示不少中國法人已經預判港股的投資機會，尤其是部分個股估值水準偏低、安全邊際較高、低 P/B 比、高股息殖利率的公司，非常適合中國風險偏好較低的長線資金配置。

國海富蘭克林基金也認為，未來港股流動性可望持續好轉。一方面聯準會已調降利率 25 個基點，而在未來幾季，美國仍有進一步降息的可能，這對全球股市是項利多，特別是新興市場 (如港股) 的流動性。

另一方面，近期港股下跌後，理性的法人已先一步有所行動，通過港股通買入港股。這表示一旦港股大幅調整，中國法人會更積極買入，在流動性上對港股形成支撐。

根據 Wind 活躍個股資金流向統計，在近 7 天南向資金淨買入金額前十名榜單中，舜宇光學以人民幣 9.44 億元居首，中芯國際、金山軟件、瑞聲科技等科技股均榜上有名。

另外，受到上週沙烏地阿拉伯油田遇襲影響，港股石油類股也受到南向資金的青睞，近 7 天，南向資金淨買入中國石油及中國海洋石油金額分別達人民幣 2.01 億元與人民幣 0.80 億元。

