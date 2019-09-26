否認57億美元虧損傳聞 蔚來：約30億且含研發投資

蔚來汽車 (NIO-US) 昨 (25) 日宣布重啟第 2 季財報業績電話會議，並於同日晚間 8 點展開。關於公司累計虧損 57 億美元消息，蔚來汽車執行長李斌表示，截至今年 6 月虧損約在人民幣 220 億元，折合約 30.9 億美元，其中有 100 億元投入研發，對獲取投資人支持有信心。

外傳公司自成立後累計虧損達到 57 億美元，李斌予以否認，並表示截至今年 6 月份，該公司採非通用會計準則之虧損約落在人民幣 220 億元。

此外，作為中國唯一高端電動車品牌，技術研發是成長關鍵，因此累計虧損中約有人民幣 100 億元投入研發，折合約 14 億美元。

蔚來在昨 (25) 日會議中表示，由於部分項目披露具敏感性，才會取消週二的財報電話會議。同時宣布，公司的融資過程相當成功。

蔚來第 2 季財報顯示，淨虧損高達人民幣 32.9 億元 (約 4.65 億美元)，較去年同期大幅擴大 83%，儘管預期未來兩季毛利率為負，李斌認為隨 9 月市場需求回暖，ES6 仍具有強大競爭力。

財務長謝東螢預計，第 3 季銷售毛利率為 - 6%，第 4 季則落在 - 6% 至 - 10% 區間，ES6 基本款與高端款的交付期將進一步影響毛利率表現。

由於資金投入成本相對龐大，謝東螢稱，未來會持續進行人員縮編，預計 10 月底員工數將從年初的 9900 人縮減至 7800 人，同時表示公司已採取措施提高營運效率，預估第 3 季與第 4 季公司財務狀況將有所改善。

財報會議後，蔚來股價略有回漲，但依舊難以填補前兩日跌幅。截至今晨美股收盤，蔚來股價下跌 5.53%，至每股 2.05 美元。