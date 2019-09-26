防範可能的出口禁令？中國8月出口美國稀土量激增

數據顯示，中國 8 月份輸美的稀土出貨量，達到多年以來的高點，這表明美國公司急於增加庫存，以防範貿易戰持續升級後，可能出現的稀土禁令。

中國海關週三 (25 日) 公布，8 月輸往美國的稀土出口量，較上個月增加 1.2%，至約 452 噸。與去年同期相較，年增幅度達 6.2%，月度出口總量則創 2017 年 1 月以來最高。

自中國國家主席習近平 5 月份訪問稀土工廠以來，此一數據一直在增高。累計今年 1-8 月，中國輸美稀土約 2984 噸，年增幅度達 23.8%。

美國企業擔心，在美中貿易局勢升級之下，中國可以將稀土做為貿易戰武器，在習近平 5 月份參訪之後，這個擔心更被放大。中國是全球最大的稀土生產國，產量占總生產量 90%，稀土金屬廣泛用於醫療設備、消費電子產品和國防領域。

花旗集團金屬分析師 Oliver Nugent 近期的報告指出，如果中國以外的國家能迅速建立稀土金屬的合成製造廠，那麼中國禁止美國進口稀土的情況，就可以被控制。但是，如果禁令擴展到稀土加工製品，特別是磁鐵和馬達，或禁止第三方國家轉運，將會帶來嚴重衝擊。

為避免一旦中國禁止稀土出口，所可能造成的動盪，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 近日表示，將以「前所未有的行動」，以確保稀土供應。上週美國總統川普與澳洲總理 Scott Morrison 在華盛頓的會議上，也提到要確保稀土供應。

澳洲的 Lynas Corp 是中國以外唯一的主要稀土生產商。