強信擴增縫紉自動化產能 建山東新廠預計2021年Q2完工

縫紉機刀具零件大廠強信 - KY (4560-TW) 掌握市場縫紉自動化、智慧製造系統需求，預估今年這類產品將占營收的 20%，強信今年投資 1.4 億元，在山東萊洲購地 3.4 萬坪，將於年底前投入建置新廠，董事長綦秉信今 (26) 日指出，新廠將以生產縫紉機自動化系統為主，預計 2021 年第 2 季完工。

強信 - KY 今年前 8 月營收 11.97 億元，刀具零件類類產品占營收 61.85%，自動化裝置占 14.8%，針位產品占 12.69%；綦秉信說，受惠中國、東南亞成衣業縫紉生產自動化裝置需求帶動，自動化裝置市場成長可期，也預期這類產品第 4 季營收將持續走高，帶動全年自動化、智慧製造系統營收占比拉升至 20%。

綦秉信指出，縫紉機自動化、智慧製造系統，固然先期投資研發費用，較生產已成熟的零件、耗材為高，但其毛利率遠高於零件、耗材類產品，同時，在市場成長性高的帶動下，將成為帶動未來幾年營收以年增 20% 幅度成長的主要動能。

強信 - KY 今年前 8 月營收 11.97 億元，法人估 2019 今年營收可望較去年微幅成長，獲利也可望持平去年水準，而明年公司內部期許「雙二十」目標，擬訂全年營收突破 20 億元，且達成營收年增率逾 20% 的成長幅度。

強信昨日起參與今年上海展開的 CISMA 展，展出包含自動化裝置切線、切帶及剪下擺製程自動化各單機等多項新品，整合成結合工業用縫紉機的工作站型態，強信認為，在參展效益及傳統旺季訂單加持下，11、12 月營收可望攀揚。