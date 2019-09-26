〈創新技術展〉緯創推自駕車資訊整合平台 明年可望導入政府系統

台灣創新技術博覽會今 (26) 日登場，聚焦智慧城市、智慧製造、數位服務三大主題，瞄準自駕車資訊整合市場，緯創 (3231-TW) 與中華電 (2412-TW) 合作推出自動駕駛運行暨資訊整合平台，持續開拓無人車商機，預期明年將能導入縣市政府交通資訊平台。

緯創表示，首度亮相的自動駕駛運行暨資訊整合平台，預計將於下周在桃園正式發表，主要由緯創提供軟體資訊整合，中華電則提供資通、安全、各廠商接洽，目前系統已在測試階段，去年也跟台中市合作，預期在相關法令通過後，明年可望正式導入到各縣市政府的交通資訊平台。

緯創進一步表示，隨著自駕車發展，各家廠商推出的車駕車系統都能相容於緯創的資訊整合平台，目前包含桃園虎頭山運行的自駕小巴、台中豐榮客運、成大自主研發的自駕車等都能導入系統平台中，系統能同時容納 500 台自駕車的即時資訊。

緯創表示，在系統整合上，將擬定資料統一標準交換通訊介面，與整合自駕車所需的各項輔助資訊，並匯集車端及路旁設施資訊，使平台端可即時掌握自駕車運行狀況，提供主管機關作相關自駕運行完整記錄與監理決策使用。

另一方面，研華 (2395-TW) 也推出 AI 行車安全解決方案，透過車邊光達感測器、攝影機，偵測車輛、駕駛狀態，並提供智慧語音輔助，目前也已導入美洲、澳洲市場，台灣也有部分客運業者導入、接洽中。