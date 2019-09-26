麗嬰房喜迎旺季+店務調整完成 下半年表現可望優於上半年

連鎖童裝品牌商麗嬰房 (2911-TW) 預購誌電子版上線，盼藉由新服務擴大網購市場布局，麗嬰房指出，上半年已完成大部分店務調整，有望降低費用支出，加上傳統旺季到來，預料下半年整體營運表現將較上半年好。

麗嬰房指出，因應商圈轉移和消費型態轉變，上半年約閉店 15%，下半年降低費用支出可期，由於店務調整已大致完成，接下來暫無大規模調整店鋪計畫；目前麗嬰房全台有逾 280 家門市、中國則有逾 300 家。

另一方面，隨著秋冬裝陸續上市以及百貨周年慶登場，傳統旺季報到，麗嬰房指出，下半年整體營運可望優於上半年。

除了實體門市優化經營，麗嬰房此次新推出預購誌，盼擴大網購市場版圖，也可望為後市添營運新動能。

麗嬰房今年前 8 月合併營收為 4.38 億元，年減 20.9%，上半年稅後虧損 9100 萬元，每股堀隼 0.45 元，本月初董事會已決議再實施庫藏股，將原提案買回 3000 張，提高為 5000 張 (500 萬股)，預計將以上限 8.68 億元買回，區間價在 5-10 元。

由於麗嬰房 2013 年起連虧 4 年，去年因業外挹注轉盈，但今年上半年仍呈現虧損，本業何時能轉盈受到投資人關注。