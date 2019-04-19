雲品母公司雲朗營運屆滿10週年 義大利再推第六處據點

雲品 (2748) 母公司雲朗觀光集團於今年營運屆滿十周年，雲朗觀光集團執行長張安平透露，目前正積極將佛羅倫斯百花大教堂正對面一處古建築 Palazzo Portinari Salviati，打造為義大利的第六處據點，未來期待來自世界各地的旅人造訪。Palazzo Portinari Salviati 這處 15 世紀的紅瓦建築群富有歷史典故，佔地面積 9,100 平方公尺，在過去的數百年間，有許多知名家族曾入住，未來將成為雲朗集團在義大利的第六處據點。



雲朗指出，十年來持續做值得的事情，從台灣跨足到義大利，從飯店的經營到飲食服務的提升，秉持初衷將最好的服務體驗帶給每位賓客，而君品「頤宮」中餐廳今年也蟬聯米其林三星評鑑的肯定。



雲朗觀光集團總經理盛治仁則強調，飯店不只是飯店，更是文化創意的實驗劇場、國際文化交流的平台、客人驚喜圓夢的所在、更是同仁自我實現的舞台，因此推出一系列雲朗十週年活動，如：跨領域論壇、演講等系列活動，為社會傳遞更多的正能量。