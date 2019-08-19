飯店業涼風吹不停 雲品、晶華強攻婚宴市場添業績新動能

在飯店住房成長相對疲軟的市況中，五星飯店業者看好餐飲是剛性需求，積極瞄準宴會市場商機，雲品 (2748-TW) 表示，君品 Collection 宴會平台營運 5 個月來有成，目前接單已接到明年上半年，將持續加入更多營運合作宴會地點來推升成長動能，而晶華 (2707-TW) 則是宣布集合 18 家知名的婚禮相關品牌，力推主題婚禮，並為高端客戶打造海外婚禮一站式服務。

雲品表示，8 月適逢傳統民俗月期間，已針對跨館別的「嫁妝婚宴專案」推出系列活動，在傳統淡季的月份中反而創造話題和買氣。

而旗下君品酒店的 Collection 宴會平台營運 5 個月來，接單已至明年上半年，近期還會持續加入更多合作宴會據點，未來雲品在雙北市同時將以君品酒店、頤品大飯店、頤璽和君品 Collection 四大品牌，透過不同訂價策略分進合擊，滿足不同客群的的宴會需求。

晶華則是持續走中高端路線，最新宣布以「Shall we Dance」為主題，集合 18 家知名的婚禮相關品牌，力推主題婚禮。

此外，為因應高端客的需求，晶華和合作夥伴 IHG 洲際酒店集團選出三處頂級夢幻的海外婚禮地點包括峇里島、越南峴港以及黑山港等地，為新人提供一站式服務。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，每年有超過 700 對新人在晶華酒店舉辦婚宴，締造近 4 億元的業績，自 4 月起與頂級婚顧領導品牌 CHIN CHIN Weddings 策略結盟後，晶華酒店已締結了更多提供婚宴和婚禮周邊服務的夥伴，此次除了新規劃 2020「Shall we Dance」婚宴專案、頂級海外婚禮，也有台北園外園「莊園花嫁 • 戶外草園」婚宴專案，吸引藉由更多元的選擇，挹注宴會業績成長。