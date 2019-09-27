〈書摘〉K線「穩」「賺」策略：用K線提高現股當沖的勝率

股海茫茫，時有驚濤駭浪，想進股市投資賺大錢，一定要先穿上「技術分析」救生衣！

以下內容摘錄自《3 天搞懂技術分析》

金管會為了活絡股市，提振量能，在二○一四年一月推出「現股當沖」的交易方式，在台股步步高、始終在萬點盤旋之際，已經成為許多投資人日常操作的方式之一。要想短線獲利、規避風險，就得要瞭解什麼是「現股當沖」？接下來，又是要如何透過 K 線等技術指標，瞭解當日適當的進出場時間點。

現股當沖 vs. 當日沖銷

Q：在交易的策略中，有所謂的「現股當沖」跟「當日沖銷」，都是股票不打算留過夜的操作方式，那麼這兩者之間，有什麼差別呢？

A：在主管機關還沒有推出「現股當沖」之前，投資朋友如果認為目前股市的風險較高而不想要把股票留過夜，可以跟券商先行申請信用交易資格（資格如附註一）。當投資人符合信用交易的資格之後，就可以融資買進（當看好標的個股走勢時）、融券賣出（當看壞標的個股的後勢時）的方式，當日沖銷股票，避免此後股票波動的風險。但在二○一四年年初，為了提高現股的交易量，主管機關先是開放了先買後賣的「現股當沖」，半年之後，也開放了先賣後買的當日沖銷交易。自此而後，「現股當沖」－當日先買後賣、或者先賣後買，就成為積極的投資人，短線交易的獲利模式之一。

也就是說，當初之所以會推出現股當沖的交易模式，是因為主管機關為了讓當時的股市成交量可以放大；另外，由於當時的時空背景是市場行情走勢分歧，一旦投資人誤判情勢，或者投資人在買進之標的股票在盤中突然價格走揚時，即可適時地反向沖銷，降低投資人將股票留過夜、甚至被迫「長期投資」的風險。另外，如果短線已經達到投資人的短期獲利的停利點時，現股當沖也可以讓投資人提前實現獲利。

因此，我們先來定義一下，所謂的「現股當沖」，就是投資人可以用現股從事先買進（賣出）後賣出（買進）的當日沖銷交易。也就是說，投資人可以用同一個帳戶、在同一個交易日，現款買進與現券賣出（不論孰先孰後）同一檔有價證券；在成交之後，只要就相同數量部分，按照買賣沖銷後之差額辦理款項交割即可。

在 2014 年，主管機關還沒有推出現股當沖之前，投資朋友如果想規避短線波動過大的風險，而不想要把股票留過夜的話，就只能夠跟券商申請信用交易資格；一旦符合信用交易資格之後，才能夠以當日融資買進、融券賣出的方式作當日沖銷股票，而不把股票留過夜。這種當日沖銷跟一般交易最大的不同點在於，當日沖銷只需要交割賺或賠的淨金額就好；然而一般股票的買賣交易，卻需要交割買進及賣出的成交總金額。另外，不管投資人是以何種方式買進或賣出股票，都需要付出手續費（給券商）；在賣出股票時，則需另外繳交證券交易稅（給政府）。手續費目前的收取方式為上限千分之 1.425（如果是非人工交易－就是語音或網路下單－券商多半會打折）；證券交易稅則為千分之 3；2017 年的 4 月 28 日開始，政府為了活絡交易量，當日沖銷的證交稅是減半收取的（只收千分之 1.5）。

現股當沖，短線獲利吸引人，但不是誰都適合交易

Q：現股當沖既然可以每天都不留倉的話，是不是一種風險較小的交易方式？而且也可以適合一般小資男女來操作呢？

A：現股當沖雖然號稱可以每天實現獲利，但其實它也隱含了較高的風險，並不是每個人都適合作現股當沖交易的。當初主管機關並不是要鼓勵投資人作短線交易，而推出這種現股當沖的新型態交易方式；而是著眼於以往在不同的時空背景之下，曾經有較多的交易限制，現在，只不過是逐步地回應市場的需求，慢慢開放某些交易模式而已。更何況現股當沖這種交易模式，也有許多的眉角，以及一定的操作難度，並沒有想像中的那麼容易，也不是每個人都符合交易資格的。

這些人，才具備現股當沖的資格

Q：那麼要符合哪些資格，才能夠承作現股當沖呢？

A：因為「現股當沖」具有一定的風險性，為了避免投資人因為不諳交易規則，而有潛在的違約風險，因而造成股市的不安定與巨幅波動，所以，在現股當沖的方式、投資人的交易資格、開放當沖的標的上，主管機關都有所設限，為的是避免交易失序。而在投資人的交易資格部分，目前僅開放已經具有一定交易經驗的投資人，才能從事現股當沖交易。在台灣證券交易所的官方網頁裡，有詳細的規定可以供讀者參考。我們在此簡單羅列出來，想要操作「現股當沖」，投資朋友必需要有以下的條件：

開立受託買賣帳戶滿三個月且最近一年內委託買賣成交達十筆（含）以上，但已開立信用交易帳戶者及專業機構投資人不在此限。

規定裡的所謂「專業機構投資人」，係指國內外之銀行、保險公司、票券公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業及其他經主管機關核准之機構。

投資人如果符合現股當沖的交易資格的話，在交易前需先與證券交易商簽妥「有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書」，在下單買賣時，就可以視需要選擇你想要的交易方式了。

另外，現股當沖的交易時間：1. 從盤中交易時段（上午 9：00～下午 1：30）收盤前買賣間及普通交易收盤前之買賣股票進行當沖。

萬一在早上九點開盤到下午一點半收盤時間內買進（賣出）、但沒有賣出（買回），也沒有關係，還可以在下午兩點半前的盤後交易時間（稱為盤後定價交易時段）以收盤價賣出。

特別需注意的是，目前零股、鉅額買賣、拍賣、標購等，是不適用於當日沖銷交易的。

Q：是所有上市櫃的股票，都可以作現股當沖交易嗎？

A：可以當日沖銷交易之標的，僅限於主管機關指定之上市（櫃）有價證券，目前標的只限台灣 50 成份股、中型 100 成份股、富櫃 50 成份股、認購 (售) 權證標的有價證券、ETF、得為有價證券借貸交易標的等。但是如果經過證券交易所或櫃檯中心依相關章則公告變更交易方法、處置有價證券者，就不得作為當日沖銷交易標的。所以，投資人如果想要從事現股當沖交易，就必需要留意主管機關公告可以當沖的標的。

Q：現股當沖需不需要有額外的交易成本呢？

A：現股當沖的手續費與一般現股買賣相同（也就是沒有借券賣出的問題），投資人會被收取的費用，是證券交易稅（政府收走）以及買進賣出的手續費（你下單的券商收走）。以目前大多數券商的計算方式來舉例說明，當你每筆交易成交之後，券商可以收取你成交金額的千分之 1.425（0.145%）的手續費（這是上限，有些券商會打折——特別是如果你採用非人工交易，也就是網路下單，或者語音下單）；這個手續費是買跟賣，券商都會收。要注意的是，小數點以下無條件捨去，不足 20 元以 20 元計（也就是券商的最低手續費需要收 20 元）。另外，在你賣出股票時，還需要付千分之 3（0.3％）的證券交易稅給政府（現股當沖的證交稅目前是減半）；這些都是必需要注意的交易成本。在做現股當沖之前，必需要預先納入考量的。

現股當沖操作 5 要撇步

Q：那麼操作現股當沖，有沒有什麼操作撇步呢？

A：既然這是一個新的交易策略，有些投資人剛開始一定會不太習慣，但只要注意底下整裡的這五個撇步，就會有較高的勝算及報酬率。

撇步 1 有賺就要跑

有別於以往中長期投資股票的模式，若想要操作現股當沖，當天實現獲利，就必需要先調整心態：首先是當天的停利點不要設太高，畢竟你的操作時間只有短短一天，你不要預期每次都能買在當天的最低價，出在當天的最高價，甚至於預期可以賺到 20%（買在跌停，賣在漲停），那就太不實際了！根據已經實施的這段時間的觀察，可以現股當沖的標的，愈是接近收盤時的賣壓通常會比較大；因此，千萬不要等到快要收盤前半小時才進場，這樣在時間及空間上都很不利於投資人！一個比較好的交易策略是，在開盤之後的前半小時內，就先鎖定標的股，及早布局進場，等到盤中看到標的個股開始往上漲了，就要及早沖銷為宜。停利點可以設在 3～5% 左右；太貪心恐怕會沖不掉，被迫持有股票。

撇步 2 別選牛皮股

現股當沖就是要當天賺到價差，因此，要選擇波動性比較大、比較活潑的個股；像中華電、中鋼等知名的防禦型個股——俗稱牛皮股的，就不太適合當成現股當沖的標的。應該要盡可能選擇當日或近期的強勢股，會比較有當沖的勝算。

撇步 3 看短不看長

挑選強（弱）勢股，還可以短期 K 線做為觀盤重點。以下以找尋強勢股先買後賣為例說明。因為現股當沖是極短線的交易，因此，可以運用短期的 K 線圖，如 5 分線的 K 線圖及 KD 指標做為觀盤重點。操作的方法，可選擇 5 分線的 K 線轉強還有 KD 值在相對低檔時買進。接下來，看到股價連續突破盤中高點，當 5 分線的 KD 值在相對高檔時賣出，即可有獲利機會。

此外，在每天收盤後，可以先去篩選目前短期（例如五日線，也就是週線）均線已經開始翻揚，以及 KD 值在 50 以上的強勢個股。因為當短期均線翻揚，即將或者是已經呈現多頭排列的個股，意味著目前市場上持有者，已經在獲利狀態，這個時候籌碼相對穩定，比較不會有較大的停損賣壓出籠，因此，後續應該還有高點可期。

撇步 4 要細算成本

關於交易成本的計算，前面已經提到過，手續費與一般現股買賣相同，收取的費用是證券交易稅以及買進、賣出的手續費。建議現股當沖的投資人，可以開立一個網路或語音交易戶，因為手續費會有折扣。以目前多數券商的網路下單方式來看，通常可以享有手續費折扣六折左右。如果以六折的手續費試算，現股當沖要能夠獲利，股價至少須跳三檔（三個升降單位），也就是如果你買進一張價格 15 元的股票，約要賣在 15.15 元以上，才有利潤可言；要不然，這當中的價差，會被買進及賣出兩趟的手續費、以及證交稅吃掉。因此，建議投資人要記得精打細算，也許可以考慮轉到手續費比較便宜的券商來操作，利潤會更高一點。

撇步 5 當沖失利不要慌

現股當沖既然是極短線交易，所以，是一種操作股票賺價差、而不是中長期投資並持有股票的操作模式，投資人要切記：交易邏輯及方式與一般投資股票是不太一樣的，特別是要留意萬一當天「沖不掉」，可能承擔違約交割的風險，所以，必需要嚴格控管交易的價金。

但是，萬一失常無法完成反向沖銷，該怎麼辦？根據證交所交易部的說法，假設投資人無法完成現股當沖，可有三種選擇方式。

對於投資人來說，最靈活簡便的做法，就是第三項「代墊款項」的選擇了，因為只需付出一天的利息成本即可。但投資人要注意利率的計算，以及可貸款額度的控管，都是交由各券商自行訂定，沒有統一標準，在現股當沖之前，最好調查清楚，方便自己做好資金調度及控管。

【書籍介紹】

書名：3 天搞懂技術分析

出版社：日月文化出版股份有限公司・寶鼎出版

出版日期：2019 年 9 月

【作者介紹】

梁亦鴻

職稱：精進財商顧問股份有限公司 副總經理／國立台北商業大學 兼任助理教授

金融業及講座經歷：

台北國際商業銀行（營業部、信託部）

日盛證券（國外事業處）

亞洲證券（金融商品部、總經理室）

華南永昌證券（金融商品部）

南山人壽財富管理部 顧問（投資顧問團隊主管）

正平會計師事務所 顧問

台灣財富管理規劃發展協會 監事

證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座 講師

經濟日報全國財富管理競賽（金融組、大專院校組）命題委員

長庚大學管理學研究所 兼任講師（衍生性金融商品實務分析）

中華民國證券商同業公會、文化大學、台北商業大學、輔仁大學推廣教育部 兼任講師

CFP 各模組講師∕證券分析師

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