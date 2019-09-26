[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5483 中美晶 925 983 6147 頎邦 -370 -5451 8086 宏捷科 522 -152 3083 網龍 -303 -645 6488 環球晶 372 2570 6111 大宇資 -295 -460 1795 美時 303 303 3218 大學光 -282 -179 6182 合晶 270 1348 5347 世界 -275 2647 3105 穩懋 225 2672 5498 凱崴 -189 -1538 6129 普誠 196 271 8040 九暘 -172 -362 8415 大國鋼 189 1294 4979 華星光 -156 50 6233 旺玖 158 -267 006201 1元大富櫃50 -148 0 8358 金居 156 -307 6237 驊訊 -130 15 3710 連展投控 134 393 5371 中光電 -128 -898 1784 訊聯 108 -15 6170 統振 -120 -631 3163 波若威 104 135 6284 佳邦 -120 -807 8489 三貝德 88 27 1813 寶利徠 -114 -372 5289 宜鼎 83 1312 5349 先豐 -111 -227 1785 光洋科 78 -84 6462 神盾 -111 -1156 6438 迅得 77 -11 6290 良維 -109 -83 00719B B元大美債1-3 72 0 3680 家登 -102 42 00697B B元大美債7-10 69 0 3324 雙鴻 -98 275 3227 原相 67 -803 3144 新揚科 -95 -369 4128 中天 66 194 5475 德宏 -92 -330 5340 建榮 66 -2879 8155 博智 -86 -500 5009 榮剛 65 435 4947 昂寶-KY -83 -107 1591 駿吉-KY 58 35 3483 力致 -78 343 8916A 光隆甲特 57 0 3322 建舜電 -74 -15 4735 豪展 53 178 3152 璟德 -73 23 4173 久裕 52 215 5452 佶優 -71 -139 6210 慶生 50 97 3374 精材 -70 440 3527 聚積 49 36 6121 新普 -69 -325 3552 同致 47 -91 1815 富喬 -65 -625 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股