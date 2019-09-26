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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5483   中美晶                   925       983 6147   頎邦                    -370     -5451  
8086   宏捷科                   522      -152 3083   網龍                    -303      -645  
6488   環球晶                   372      2570 6111   大宇資                  -295      -460  
1795   美時                     303       303 3218   大學光                  -282      -179  
6182   合晶                     270      1348 5347   世界                    -275      2647  
3105   穩懋                     225      2672 5498   凱崴                    -189     -1538  
6129   普誠                     196       271 8040   九暘                    -172      -362  
8415   大國鋼                   189      1294 4979   華星光                  -156        50  
6233   旺玖                     158      -267 006201 1元大富櫃50             -148         0  
8358   金居                     156      -307 6237   驊訊                    -130        15  
3710   連展投控                 134       393 5371   中光電                  -128      -898  
1784   訊聯                     108       -15 6170   統振                    -120      -631  
3163   波若威                   104       135 6284   佳邦                    -120      -807  
8489   三貝德                    88        27 1813   寶利徠                  -114      -372  
5289   宜鼎                      83      1312 5349   先豐                    -111      -227  
1785   光洋科                    78       -84 6462   神盾                    -111     -1156  
6438   迅得                      77       -11 6290   良維                    -109       -83  
00719B B元大美債1-3              72         0 3680   家登                    -102        42  
00697B B元大美債7-10             69         0 3324   雙鴻                     -98       275  
3227   原相                      67      -803 3144   新揚科                   -95      -369  
4128   中天                      66       194 5475   德宏                     -92      -330  
5340   建榮                      66     -2879 8155   博智                     -86      -500  
5009   榮剛                      65       435 4947   昂寶-KY                  -83      -107  
1591   駿吉-KY                   58        35 3483   力致                     -78       343  
8916A  光隆甲特                  57         0 3322   建舜電                   -74       -15  
4735   豪展                      53       178 3152   璟德                     -73        23  
4173   久裕                      52       215 5452   佶優                     -71      -139  
6210   慶生                      50        97 3374   精材                     -70       440  
3527   聚積                      49        36 6121   新普                     -69      -325  
3552   同致                      47       -91 1815   富喬                     -65      -625  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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