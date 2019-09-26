Fed將再度擴張資產負債表 但這回可能不是QE4

在未來的幾天、幾週、幾個月乃至數年之內，聯準會 (Fed) 將進行看來和聽來很像之前在金融危機中挽救經濟的行動。

但是，這次的過程在細節上會有所不同。

在 10 年前實行量化寬鬆 (QE) 的 Fed 是以購買資產來挽救經濟，但這次它將試圖滿足現金需求，調整銀行所需的適當儲備水平。

在市場從最近流動性緊縮中恢復過來之際，這是個重要的區別，這使人想起了十多年前的黑暗時期，因上週，隔夜附買回枯竭，導致短期拆款利率飆升，讓包括基準基金在內利率交易超出 Fed 交易台設定的目標範圍。

Fed 目前正在操作隔夜附買回交易，以確保隔夜拆款的資金保持不變，且讓基金利率維持在 1.75-2% 的目標範圍內。在宣布這項行動時，官員們指出，上次操作附買回是在 11 年前，正逢金融危機最嚴重的時期，流動性枯竭並在華爾街引起恐慌。

但這些相似性並沒有被忽視。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，「任何與 2008 年相提並論的東西都容易引起焦慮。它呈現出來的意義暗示著 Fed 對此無能為力。」

Quincy Krosby 說道：「它們無法預見到這一點。話雖如此，如果它們能為此建立機制，這個問題將不復存在。」

這種機制涉及一系列附買回，Fed 將為至少美國國債和政府債券提供安全資產所需的現金，這些操作至少將持續到 10 月 14 日。由於對每日發行的需求如此之大，紐約 Fed 週三 (25 日) 宣布：它將增加對金融機構的操作金額。

除此之外，Fed 將尋求進一步擴大其資產購買計劃，並擴大資產負債表。上週主席鮑爾 (Jerome Powell) 將其描述為「內生 (organic)」程奇，而非 QE4。

（圖: AFP）

無論採取何種方式，市場都希望看到 Fed 在收縮其資產持有量時撤銷所謂的「量化緊縮」，並在降低利率之外對貨幣政策的限制越來越小。

資產管理巨頭貝萊德 (BlackRock) 固定收益部門全球投資長 Rick Rieder 上週指出：「資產負債表非常重要，Fed 需要讓資產負債表增加。 鮑爾提到它之後，上週就出現大舉操作的行動。」

在降息過程中，Fed 允許超過 6000 億美元的資產減記。相應地，儲備下降至 1.47 兆美元，為 2011 年 3 月來的最低水平。

Fed 官員表示，它們正在繼續嘗試評估銀行正常運作所需的準備金數量；鮑爾說，這個問題以及資產負債表擴張的可能性很可能將在 10 月底舉行的下次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上討論。

Krosby 說，「他們不僅需要恢復信心，根據經驗，他們還需將資產負債表恢復到一定水平，以保持供求之間的平衡。」

最重要的問題是，Fed 是否能勝任這項工作，是否能夠確定適當的運作水平而又不打擾市場，也不必表明這只是另一輪量化寬鬆。

Fed 未來可能會介入市場越來越深？

一項可能的附加計劃將是「固定附買回工具」，Fed 將隨時準備用其交換資產的流動性，作為應對未來資金問題的支持。

同時，根據美銀美林的估計，對現金的需求可能會導致資產負債表擴張，明年資產負債表規模可能達到 4000 億美元，此後每年將達 1500 億美元。這將很快弭平 8 月底達到高點的減記額度。

Glenmede Trust 投資策略長 Michael Reynolds 表示，上週的附買回困境是「絕大多數是技術面的混亂」，但 Fed 將需要向其學習。

他說：「投資人真的希望看到一個長期的解決方案。」「希望也許在今年底或明年初之前，我們對 Fed 的規劃有更多的了解。但是我不認為這會是動搖市場的東西。