小摩：亞洲小型股表現佳只是一時

摩根大通資產管理 (PMorgan Asset Management) 表示，小型股已開始扭轉近期表現不佳的局面，近日擊敗了大盤股，轉型成價值投資的趨勢，但小摩分析師指出，這並非真正復甦，有可能僅是一時漲勢。

目前 MSCI 亞太區小盤股價指數，在六個季度中首次超過大盤股，本季度迄今已上漲 0.4%，相較之下，自 6 月底以來，大型股指數已下跌 0.6%。

亞太區中小型股已扭轉跌勢 (圖片: 彭博社)

摩根大通亞洲小型公司基金 (JPMorgan Asian Smaller Companies Fund 的管理人 Joanna Kwok 表示，主要因素是因為本月大盤轉向價值股票。

Kwok 說道：「亞太區的金融情勢好轉，香港是因為小型股價值投資相當有潛力；而以台灣來說，科技技術領域已經出現復甦，其中許多是勢頭強勁的，而印度方面，這是由於印度政府的減稅措施刺激了經濟。」

大盤價值股票週期性的持續上漲，Joanna Kwok 在給投資人的電子郵件中表示，要持續保持中小型股的出色表現，就需要對全球貿易戰採取「無預期的意外解決方案」(Sudden unexpected resolution)。

Kwok 表示，若全球經濟增長放緩，且亞洲地區的通膨壓力仍維持良性，且估值接近平均水平，我們預計小型股價將會與大盤股表現保持一致。

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