5天斷交2國 外長宣布即日起與吉里巴斯斷交 譴責中方打壓

繼週一 (16 日) 台灣與索羅門斷交後，短短 5 天又傳出另 1 邦交、太平洋國家吉里巴斯也拉警報，將轉向與中國建交。外交部長吳釗燮今 (20) 日緊急召開國際記者會宣布，即日起與吉里巴斯斷交，全面停止雙方合作計畫，並立即撤離大使館、技術團人員。

吳釗燮指出，去年吉里巴斯總統馬茂近一年與中國交涉頻繁，日前對方要求我方提供鉅額外交援助款，助採購民航客機，但經多方考量下，決議提供優惠貸款方案協助，但不為吉里巴斯所接受，中方因而以提供鉅款助採購多架民航客機，誘使吉里巴斯與我方斷交。

吳釗燮表示，對於吉里巴斯不顧多年台灣政府多方協助以及情誼，我方遺憾並強烈譴責，並極力譴責中方打壓限縮台灣國際空間的做法。

根據外媒報導，吉里巴斯最近與中國互動頻繁，打算以突襲方式宣布建交，如果依照吉里巴斯規劃來看，最快在本週內就會宣布，甚至還會比索羅門還早一步跟中國建交。

台吉邦交生變，台灣國安會及外交部等高層啟動緊急因應，並派人趕赴吉里巴斯與該國高層溝通，不過仍無法挽回邦交關係，吳釗燮宣布，即日起終止與吉里巴斯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離駐吉國大使館、技術團，並要求吉國立即撤離其政府駐台人員。

而吉里巴斯與我斷交，也成為總統蔡英文 2016 年 5 月上任以來，第 7 個斷交的國家，先前斷交的分別是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門。截至目前，中華民國剩下 15 個邦交國，目前的太平洋友邦僅剩帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島。