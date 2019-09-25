鴻海強化歐洲生醫市場布局 增資夏普生命科學歐洲子公司3.1億元

鴻海 (2317-TW) 強化歐洲生技醫療市場布局，今 (25) 日晚間公告，透過子公司對轉投資的 Sharp Life Science (EU) Limited (夏普生命科學歐洲子公司) 增資 800 萬元英鎊 (約新台幣 3.1 億元)，另外，鴻海同時公告，透過關係人交易，調整轉投資電視品牌 Vizio 的持股。

鴻海晚間公告，子公司 Sharp FMSG Life Science Company KY，以每股 500 元英鎊、總價 800 萬元英鎊，取得 Sharp Life Science (EU) Limited 1.6 萬股。

據了解，Sharp Life Science (EU) 主要是發展生技、醫療產業工作流程自動化解決方案，利用在微電子學和精密製造領域的專業知識，重新構想現代實驗室，因此，鴻海此次增資，被視為強化在歐洲生醫市場的布局。

鴻海也同時公告指出，子公司 AFE, INC. 以每股 48.52 美元，處分 Vizio 51.52 萬股，交易總金額約 2500 萬美元，交易對象則為另一子公司 Foxconn Assembly Holding Corporation。

鴻海強調，此股權交易案，主要是調整投資架構，調整後，AFE 的 Vizio 持股全數出脫，Foxconn Assembly Holding Corporation 則持有 Vizio 約 3.1% 股權。