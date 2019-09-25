〈寶華經濟預測〉經濟面臨三大威脅 並朝日本化發展恐束手無策

元大寶華綜合經濟研究院今 (25) 日最新預測台灣經濟成長率 (GDP) 上修 0.2 個百分點至 2.3%，高於國內其他智庫，不過，元大寶華綜經院董事長梁國源直言，經濟仍面臨三大威脅，包括善變的川普、固守國家資本主義的中國，以及群龍無首的歐洲，且全球經濟朝向日本化發展，恐怕全球主要央行對此束手無策。

梁國源指出，台灣是出口導向經濟，深受國際經濟影響，網路上出現衰退字眼次數增高中，儘管台商回流為台灣經濟提供一定的支撐，且到目前為止，國際經濟數字「還算 OK」，不過，仍持續面臨三大威脅。

此三大威脅也直接或間接導致當前美中貿易戰、全球製造業信心大幅滑落、中國和德國經濟放緩，以及英國硬脫歐等政經問題，使今年以來 IMF 報告日趨保守，屢屢強調全球經濟成長動能減弱並受到下行風險主導。

梁國源直言，「大家都在觀望，對前景有很大不確定性，不安定感提高」，上次經濟大衰退是 2008 年，當時可使用的政策工具充足，而現在是許多國家在財政狀況債台高築，若經濟大衰退再次出現，不知道是否還可像上一次那麼多的政策工具可用。

元大寶華也提出，全球經濟朝向日本化發展，也就是出現長期低成長、低通膨、低利率和債券累積報酬優於股市等現象，隨著停滯性經濟成長、通縮以及與之相應的超寬鬆貨幣政策形成惡性循環，恐怕全球主要央行對此現象束手無策。