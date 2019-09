瀚荃 (8103-TW) 召開法說會,展望未來,公司表示,筆電產品優化、車用電子打進駕駛資訊系統、布局能源、醫療等利基型市場效益顯現,加上 Type C 需求看俏,將成為未來營收獲利成長的主要 4 大動能。

產業趨勢方面,瀚荃看好,蘋果推出 Type C 對 Lighting,將有助 USB 接口全面轉換 Type C,高頻傳輸規格提升,也將帶動 Thunderbolt 3+ Type C 需求,公司看好 Type C 需求與應用,也推動板線共用。

另外,3C 應用蓬勃發展,也將驅動連接器需求,如 AR/VR 衍生感測器 FPC Connector、細小軟性排線的需求增加,都為產業發展增添動能。

瀚荃也展開多面向布局,在車用電子方面,從車載影音娛樂系統,進入盲點偵測等駕駛資訊系統,工業應用產品也逐步切入風電、太陽能、居家醫材等產品週期較長的利基型應用,筆電產品則搭配 HDD 模組提高銷售額。

以目前瀚荃產品營收比重來看,筆電佔 31%、電腦周邊及網路通訊 25%、工業電子 22%、車用 4%、消費性電子 8%、光電 7%、IoT 事業部及其他 2%。