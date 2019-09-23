高鐵南延經費 陳美伶：政策確定後 將有完整財務規劃

國發會主委陳美伶今 (23) 日表示，受美中貿易衝突、英國脫歐等影響，今年全球經濟成長率預測頻下修，但台灣受惠台商回台帶動投資動能，全年 GDP 可望穩定成長；針對高鐵南延經費從何而來，陳美伶強調，這是確定的政策，國發會將有完整的財務綜合規劃。

陳美伶今天赴立法院經濟委員會報告業務概況，並備質詢。針對高鐵南延屏東議題，陳美伶指出，依照行政流程，交通部目前正在進行 4 條路線的可行性評估，因此尚未報行政院，若交通部完成評估、送入行政院，接下來才會交給國發會審查。

陳美伶強調，高鐵南延是確定的政策方向，國發會會有完整的財務綜合規劃，才會開始編列預算，未來將按照工程時程安排，且早在前瞻基礎建設計畫中就已納入，未來是要完成行政流程，要外界不必擔心。

全球經貿動能持續走弱，陳美伶則指出，根據 IHS Markit 9 月預估，今年全球經濟成長率將由 1 月預測的 2.9% 下修至 2.7%，美國、歐元區及中國分別下調至 2.3%、1.1%、6.2%，經濟下行風險有增無減。

不過，陳美伶表示，台灣因受惠台商回台帶動出口及投資動能，基本工資調升、旅遊補助及節能家電汰舊換新補助等，可望帶動民間消費溫和成長，因此，主計總處已於上月調升今年經濟成長率至 2.46%，全年 GDP 可望穩定成長。