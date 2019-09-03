小米宣布最高斥資120億港元回購庫藏股

小米集團 (1810-HK) 在港股上市一年後，股價遭到腰斬，該公司在今日 (3 日) 宣布，計畫按最高總價港幣 120 億元於公開市場買回庫藏股。港股開盤後，小米股價應聲上漲了 3.7%。

小米宣布，董事會已經在昨日 (2 日) 正式決議行使股份購回授權，以不時按最高總價 120 億港元於公開市場購回股份。同時，小米也表示，董事會可能會根據市況進一步行使股份購回授權。

小米的董事會認為，進行股份購回可顯現公司對自家業務前景的信心，並且最終將為公司帶來助益，也為股東創造價值。該公司表示，現有財務足以支持買回庫藏股的計畫，同時維持小米更加穩健的財務狀況。

事實上，小米今年以來，已連續三次實行股份回購地計畫，並且每次回購都發生在公司股價大幅下跌之際，因而被市場認為是為了「自救」。小米在今年 1 月下旬斥資約 1.6 億港元，6 月上旬 4.5 億港元，再加上本次回購投下最高 120 億港元資金，市場認為，小米救股的心情可見一斑。

不過，小米三次股票回購期間的股價大跌並非因重大基本面利空導致。事實上，小米上半年業績表現不錯，但股價與財報數據的表現卻背道而弛。市場普遍認為，1 月份回購前的股價大跌是股東大規模套現所致。在當時，有主要股東在 1 月 16 日拋售了 2.31 億股，套現高達 21.8 億元。

值得注意的是，小米集團總裁林斌在 8 月 21 日、22 日、23 日連續減持了 4131 萬股，套現近 4 億港元，引發市場高度關注。

為安撫股民，林斌隨後在微博上表示，承諾在未來 12 個月內不再減持。而該公司的創辦人兼 CEO 雷軍則在 1 月初時便曾承諾一年之內不會減持股票。然而，這些承諾似乎仍沒有挽救小米股價跌勢。

昨日收盤，小米股價跌至 8.37 港元，創歷史新低。與當時 IPO 發行價 17 港元相比，已經「腰斬」。今年迄今，該股累計下跌 36%，總市值縮水至 2000 億港元左右。