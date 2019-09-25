[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/24 108/09/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38540 10.38450 0.00090 0.00867 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.13670 10.13600 0.00070 0.00691 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.48090 10.48100 -0.00010 -0.00095 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.23800 10.23810 -0.00010 -0.00098 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.14930 10.14390 0.00540 0.05323 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.25630 10.25200 0.00430 0.04194 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.15000 10.14620 0.00380 0.03745 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.20020 10.19380 0.00640 0.06278 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.87000 9.86800 0.00200 0.02027 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.87000 9.86800 0.00200 0.02027 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.86230 9.86150 0.00080 0.00811 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.86230 9.86150 0.00080 0.00811 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05760 10.05660 0.00100 0.00994 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05760 10.05660 0.00100 0.00994 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.83640 10.83940 -0.00300 -0.02768 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.63410 10.63700 -0.00290 -0.02726 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.74900 10.74430 0.00470 0.04374 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.63760 10.63290 0.00470 0.04420 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.31000 22.54000 -0.23000 -1.02041 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.25000 23.61000 -0.36000 -1.52478 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.27090 42.08310 0.18780 0.44626 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.17060 39.29100 -0.12040 -0.30643 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.95990 9.95800 0.00190 0.01908 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.52180 10.51870 0.00310 0.02947 中國信託台灣活力基金 13.66000 13.73000 -0.07000 -0.50983 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.34680 10.36560 -0.01880 -0.18137 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.16610 10.13740 0.02870 0.28311 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.01120 8.98570 0.02550 0.28378 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48460 10.48090 0.00370 0.03530 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26590 9.26280 0.00310 0.03347 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.41550 11.36840 0.04710 0.41431 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.62290 9.58320 0.03970 0.41427 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.19420 11.17280 0.02140 0.19154 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.69900 9.68050 0.01850 0.19111 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 45.74020 45.33590 0.40430 0.89179 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.43630 42.07750 0.35880 0.85271 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.66460 47.34230 0.32230 0.68079 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.10600 47.76960 0.33640 0.70421 中國信託智能運動基金-台幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04720 11.04710 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.45630 10.41090 0.04540 0.43608 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.53590 9.49450 0.04140 0.43604 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.71000 10.68180 0.02820 0.26400 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.76740 9.74170 0.02570 0.26381 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.23070 40.18210 0.04860 0.12095 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.32860 41.13780 0.19080 0.46381 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.68400 44.31760 0.36640 0.82676 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.24520 44.85680 0.38840 0.86587 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.34300 45.02210 0.32090 0.71276 元大2001基金 68.79000 68.95000 -0.16000 -0.23205 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.79120 47.75060 0.04060 0.08503 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.85890 45.79200 0.06690 0.14610 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.99000 21.31000 -0.32000 -1.50164 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76360 11.76110 0.00250 0.02126 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56140 10.51500 0.04640 0.44127 元大上證50基金 32.87000 32.70000 0.17000 0.51988 元大大中華TMT基金-人民幣 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 元大大中華TMT基金-新台幣 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.24000 13.38000 -0.14000 -1.04634 元大大中華價值指數基金-美元 11.99900 12.10200 -0.10300 -0.85110 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.31200 16.41100 -0.09900 -0.60325 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.60800 11.66400 -0.05600 -0.48011 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.88000 10.88600 -0.00600 -0.05512 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.05000 -0.03000 -0.98361 元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.24000 -0.08000 -0.60423 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.22270 45.32860 -0.10590 -0.23363 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.14620 11.14540 0.00080 0.00718 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11990 10.11920 0.00070 0.00692 元大中國機會債券基金-新台幣 9.98860 9.94610 0.04250 0.42730 元大巴西指數基金 6.85900 6.88400 -0.02500 -0.36316 元大日經225基金 28.06000 28.04000 0.02000 0.07133 元大台商收成基金 23.38000 23.44000 -0.06000 -0.25597 元大台灣50單日反向1倍基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 元大台灣50單日正向2倍基金 42.77000 42.67000 0.10000 0.23436 元大台灣中型100基金 34.80000 34.81000 -0.01000 -0.02873 元大台灣加權股價指數基金 26.72700 26.72900 -0.00200 -0.00748 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50基金 84.78000 84.75000 0.03000 0.03540 元大台灣金融基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.73000 32.78000 -0.05000 -0.15253 元大台灣高股息基金 28.39000 28.24000 0.15000 0.53116 元大台灣電子科技基金 38.05000 38.05000 0.00000 0.00000 元大全球ETF成長組合基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 元大全球ETF穩健組合基金 15.11000 15.06000 0.05000 0.33201 元大全球人工智慧ETF基金 24.25000 24.12000 0.13000 0.53897 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.84000 13.86000 -0.02000 -0.14430 元大全球不動產證券化基金-美元 12.56500 12.56400 0.00100 0.00796 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.47000 0.03000 0.46368 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.97000 6.95000 0.02000 0.28777 元大全球股票入息基金-美元配息 8.35600 8.38200 -0.02600 -0.31019 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 元大全球農業商機基金 18.00000 17.98000 0.02000 0.11123 元大印尼指數基金 9.46900 9.44800 0.02100 0.22227 元大印度指數基金 9.79400 9.56000 0.23400 2.44770 元大印度基金 12.77000 12.41000 0.36000 2.90089 元大多多基金 18.37000 18.47000 -0.10000 -0.54142 元大多福基金 55.74000 55.89000 -0.15000 -0.26838 元大亞太成長基金 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.42120 9.38870 0.03250 0.34616 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.50420 7.47840 0.02580 0.34499 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22000 10.21630 0.00370 0.03622 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.48300 10.47890 0.00410 0.03913 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19930 10.19530 0.00400 0.03923 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.54290 10.51240 0.03050 0.29013 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.25930 10.22960 0.02970 0.29033 元大卓越基金 43.38000 43.47000 -0.09000 -0.20704 元大店頭基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52200 10.52140 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.86190 9.87520 -0.01330 -0.13468 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.65130 32.53810 0.11320 0.34790 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.23600 44.76550 0.47050 1.05103 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.63070 15.75860 -0.12790 -0.81162 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 25.81310 25.39690 0.41620 1.63878 元大美國政府7至10年期債券基金 42.94510 42.83900 0.10610 0.24767 元大高科技基金 21.40000 21.50000 -0.10000 -0.46512 元大得利貨幣市場基金 16.34660 16.34630 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.04730 12.04710 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 元大富櫃50基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584 元大華夏中小基金 7.56000 7.62000 -0.06000 -0.78740 元大新中國基金-人民幣 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712 元大新中國基金-美元 9.28800 9.36400 -0.07600 -0.81162 元大新中國基金-新台幣 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 元大新主流基金 26.93000 26.99000 -0.06000 -0.22230 元大新東協平衡基金-美元 9.32700 9.35800 -0.03100 -0.33127 元大新東協平衡基金-新台幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.25640 11.26010 -0.00370 -0.03286 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.04480 10.03100 0.01380 0.13757 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.54400 11.49950 0.04450 0.38697 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.42130 9.38500 0.03630 0.38679 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69290 10.67190 0.02100 0.19678 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.86460 9.84530 0.01930 0.19603 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.93780 10.88940 0.04840 0.44447 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.09970 10.05500 0.04470 0.44455 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.20120 10.18060 0.02060 0.20235 元大新興亞洲基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.82380 9.78350 0.04030 0.41192 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.10320 9.06600 0.03720 0.41032 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.16650 10.09970 0.06680 0.66141 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.43570 9.37370 0.06200 0.66143 元大萬泰貨幣市場基金 15.18220 15.18200 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.96000 39.07000 -0.11000 -0.28155 元大實質多重資產基金-人民幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 元大實質多重資產基金-美元 8.28200 8.27400 0.00800 0.09669 元大實質多重資產基金-新台幣 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 元大滬深300單日反向1倍基金 12.09000 12.18000 -0.09000 -0.73892 元大滬深300單日正向2倍基金 18.24000 18.01000 0.23000 1.27707 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.81000 20.79000 0.02000 0.09620 元大摩臺基金 39.73000 39.71000 0.02000 0.05037 元大標普500基金 28.20000 28.13000 0.07000 0.24884 元大標普500單日反向1倍基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 元大標普500單日正向2倍基金 37.12000 36.90000 0.22000 0.59621 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.05000 20.93000 0.12000 0.57334 元大標智滬深300基金 18.22000 18.15000 0.07000 0.38567 元大歐洲50基金 25.84000 26.12000 -0.28000 -1.07198 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.04740 9.04110 0.00630 0.06968 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30830 10.30810 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.36000 16.41000 -0.05000 -0.30469 日盛上選基金 38.12000 38.46000 -0.34000 -0.88404 日盛小而美基金 19.88000 20.01000 -0.13000 -0.64968 日盛中國內需動力基金 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.45940 12.43190 0.02750 0.22121 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83290 9.81110 0.02180 0.22220 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.56330 12.56870 -0.00540 -0.04296 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91020 9.91450 -0.00430 -0.04337 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.34920 11.33460 0.01460 0.12881 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.93550 8.92400 0.01150 0.12887 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.43000 10.54000 -0.11000 -1.04364 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 日盛日盛基金 12.77000 12.89000 -0.12000 -0.93095 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛全球抗暖化基金 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.69090 10.69500 -0.00410 -0.03834 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.44820 9.45180 -0.00360 -0.03809 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.43440 10.42220 0.01220 0.11706 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.22210 9.21130 0.01080 0.11725 日盛全球智能車基金(美元) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54990 2.54450 0.00540 0.21222 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65530 1.65180 0.00350 0.21189 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38940 0.38960 -0.00020 -0.05133 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25350 -0.00020 -0.07890 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82340 12.80920 0.01420 0.11086 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.21810 8.20900 0.00910 0.11085 日盛亞洲機會基金 7.22000 7.20000 0.02000 0.27778 日盛首選基金 18.77000 18.85000 -0.08000 -0.42440 日盛高科技基金 19.96000 20.15000 -0.19000 -0.94293 日盛貨幣市場基金 14.85460 14.85440 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.02000 44.44000 -0.42000 -0.94509 日盛精選五虎基金 38.59000 38.83000 -0.24000 -0.61808 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56380 13.56360 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.89000 35.09000 -0.20000 -0.56996 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.59000 9.82000 -0.23000 -2.34216 台新MSCI中國基金 19.69000 19.96000 -0.27000 -1.35271 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.23000 20.28000 -0.05000 -0.24655 台新大眾貨幣市場基金 14.24060 14.24040 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.63000 51.00000 -0.37000 -0.72549 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58010 0.58990 -0.00980 -1.66130 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.98200 18.24100 -0.25900 -1.41988 台新中國精選中小基金-美元 0.33880 0.34380 -0.00500 -1.45433 台新中國精選中小基金-新台幣 10.15000 10.28000 -0.13000 -1.26459 台新主流基金 26.46000 26.39000 0.07000 0.26525 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.56000 24.48000 0.08000 0.32680 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79570 0.79490 0.00080 0.10064 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.23000 17.17000 0.06000 0.34945 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55720 0.55660 0.00060 0.10780 台新台灣中小基金 39.97000 39.96000 0.01000 0.02503 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.09640 11.07360 0.02280 0.20590 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.94160 9.95850 -0.01690 -0.16970 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.58100 11.60060 -0.01960 -0.16896 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07000 10.08200 -0.01200 -0.11902 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34750 11.36290 -0.01540 -0.13553 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 台新印度基金 14.64000 14.28000 0.36000 2.52101 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59730 8.58470 0.01260 0.14677 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28230 -0.00030 -0.10627 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.75190 12.73320 0.01870 0.14686 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41320 0.41360 -0.00040 -0.09671 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.97000 39.08000 -0.11000 -0.28147 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.59000 42.55000 0.04000 0.09401 台新真吉利貨幣市場基金 11.14040 11.14030 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.63700 33.74640 -0.10940 -0.32418 台新智慧生活基金-美元 10.76730 10.79750 -0.03020 -0.27969 台新智慧生活基金-新台幣 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.02500 8.05370 -0.02870 -0.35636 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.26110 8.27020 -0.00910 -0.11003 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.20470 9.23770 -0.03300 -0.35723 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48680 9.49720 -0.01040 -0.10951 台新新興市場債券基金(A類型) 11.53640 11.53480 0.00160 0.01387 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36560 0.36650 -0.00090 -0.24557 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10600 8.10490 0.00110 0.01357 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27140 0.27200 -0.00060 -0.22059 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.39000 5.40000 -0.01000 -0.18519 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.90000 22.84000 0.06000 0.26270 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.66690 10.68530 -0.01840 -0.17220 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.10470 10.10510 -0.00040 -0.00396 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.18400 10.17240 0.01160 0.11403 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.77030 10.78880 -0.01850 -0.17147 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.19550 10.19580 -0.00030 -0.00294 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.27800 10.26630 0.01170 0.11397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.25430 44.01790 0.23640 0.53705 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.74600 43.37560 0.37040 0.85394 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.99870 39.99950 -0.00080 -0.00200 永豐20年期以上美國公債ETF基金 39.99840 39.99940 -0.00100 -0.00250 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.79840 38.94310 -0.14470 -0.37157 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.41310 11.41090 0.00220 0.01928 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88380 9.91020 -0.02640 -0.26639 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31290 9.30140 0.01150 0.12364 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.04540 11.03190 0.01350 0.12237 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63040 7.64350 -0.01310 -0.17139 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.11870 9.13440 -0.01570 -0.17188 永豐中小基金 56.16000 56.22000 -0.06000 -0.10672 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83540 1.82970 0.00570 0.31153 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.59670 2.58860 0.00810 0.31291 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.11890 8.11650 0.00240 0.02957 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13000 11.12670 0.00330 0.02966 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.11000 5.12000 -0.01000 -0.19531 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.30000 22.41000 -0.11000 -0.49085 永豐主流品牌基金 18.79000 18.97000 -0.18000 -0.94887 永豐永豐基金 34.70000 34.85000 -0.15000 -0.43042 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.01420 9.01800 -0.00380 -0.04214 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.61030 9.61470 -0.00440 -0.04576 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.90370 8.88890 0.01480 0.16650 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.49600 9.48020 0.01580 0.16666 永豐亞洲民生消費基金 11.67000 11.79000 -0.12000 -1.01781 永豐南非幣2021保本基金 14.29330 14.28810 0.00520 0.03639 永豐美國大型500股票ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.95540 13.95520 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17320 2.16350 0.00970 0.44835 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71670 2.70450 0.01220 0.45110 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74350 7.73080 0.01270 0.16428 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98430 10.96620 0.01810 0.16505 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12880 7.11070 0.01810 0.25455 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.56230 11.53290 0.02940 0.25492 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.42000 10.60000 -0.18000 -1.69811 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.95000 8.13000 -0.18000 -2.21402 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.30000 18.67000 -0.37000 -1.98179 永豐臺灣加權ETF基金 56.07000 56.05000 0.02000 0.03568 永豐領航科技基金 41.09000 41.30000 -0.21000 -0.50847 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.14000 10.27000 -0.13000 -1.26582 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 永豐趨勢平衡基金 43.22000 43.45000 -0.23000 -0.52934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.94940 11.94860 0.00080 0.00670 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.79110 9.78430 0.00680 0.06950 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.44470 10.43750 0.00720 0.06898 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.88090 9.87740 0.00350 0.03543 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.37170 10.36810 0.00360 0.03472 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85110 9.84360 0.00750 0.07619 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.63560 10.62750 0.00810 0.07622 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89240 9.88770 0.00470 0.04753 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.45730 10.45240 0.00490 0.04688 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.52000 9.61000 -0.09000 -0.93652 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.25000 15.40000 -0.15000 -0.97403 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.41000 19.64000 -0.23000 -1.17108 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.35000 19.60000 -0.25000 -1.27551 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05800 10.04960 0.00840 0.08359 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05800 10.04970 0.00830 0.08259 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96560 9.96260 0.00300 0.03011 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96560 9.96260 0.00300 0.03011 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21990 10.20850 0.01140 0.11167 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21980 10.20830 0.01150 0.11265 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04650 10.03830 0.00820 0.08169 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04650 10.03830 0.00820 0.08169 兆豐國際生命科學基金 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.50970 10.49270 0.01700 0.16202 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.76680 10.76690 -0.00010 -0.00093 兆豐國際全球基金 30.98000 30.93000 0.05000 0.16166 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53340 10.53280 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22760 10.24030 -0.01270 -0.12402 兆豐國際國民基金 23.87000 23.97000 -0.10000 -0.41719 兆豐國際第一基金 14.17000 14.31000 -0.14000 -0.97834 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.75160 10.73530 0.01630 0.15184 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15430 8.14190 0.01240 0.15230 兆豐國際萬全基金 21.65000 21.81000 -0.16000 -0.73361 兆豐國際電子基金 27.50000 27.81000 -0.31000 -1.11471 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.86000 22.87000 -0.01000 -0.04373 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.04000 15.06000 -0.02000 -0.13280 兆豐國際豐台灣基金 37.42000 37.61000 -0.19000 -0.50518 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57150 12.57130 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.81860 9.81900 -0.00040 -0.00407 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85020 9.84920 0.00100 0.01015 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.88420 9.86480 0.01940 0.19666 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86240 9.86050 0.00190 0.01927 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97410 9.97660 -0.00250 -0.02506 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.81880 9.81920 -0.00040 -0.00407 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85240 9.85140 0.00100 0.01015 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.89230 9.87280 0.01950 0.19751 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.86690 9.86490 0.00200 0.02027 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98210 9.98460 -0.00250 -0.02504 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.93960 10.94190 -0.00230 -0.02102 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.66560 10.67050 -0.00490 -0.04592 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.92570 10.92760 -0.00190 -0.01739 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.61640 10.61860 -0.00220 -0.02072 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.73150 10.73640 -0.00490 -0.04564 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.72090 10.72280 -0.00190 -0.01772 合庫台灣基金 12.52000 12.72000 -0.20000 -1.57233 合庫全球高收益債券基金A類型 11.84130 11.82090 0.02040 0.17258 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.90460 12.89670 0.00790 0.06126 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.47700 11.47310 0.00390 0.03399 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.25560 12.25230 0.00330 0.02693 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15840 8.14430 0.01410 0.17313 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47300 9.46750 0.00550 0.05809 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18210 9.17900 0.00310 0.03377 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.84130 8.83900 0.00230 0.02602 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31620 9.31310 0.00310 0.03329 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 合庫全球新興市場基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18440 10.18420 0.00020 0.00196 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95840 9.95270 0.00570 0.05727 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.37080 10.36540 0.00540 0.05210 合庫新興多重收益基金A類型 10.58260 10.56200 0.02060 0.19504 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.16810 12.16110 0.00700 0.05756 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.51790 15.50940 0.00850 0.05481 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67190 8.66700 0.00490 0.05654 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.52580 9.53130 -0.00550 -0.05770 合庫新興多重收益基金B類型 7.88200 7.86660 0.01540 0.19576 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.65970 8.65360 0.00610 0.07049 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57410 10.56840 0.00570 0.05393 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528 安本標準兩岸價值基金 美元 11.39000 11.48000 -0.09000 -0.78397 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21480 10.20120 0.01360 0.13332 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19320 10.18400 0.00920 0.09034 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.79160 9.75630 0.03530 0.36182 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17010 10.16320 0.00690 0.06789 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.25960 10.24600 0.01360 0.13273 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.23590 10.22660 0.00930 0.09094 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.82510 9.78970 0.03540 0.36160 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.20440 10.19750 0.00690 0.06766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25940 11.25570 0.00370 0.03287 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78320 9.83050 -0.04730 -0.48116 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73630 9.75910 -0.02280 -0.23363 安聯中國東協基金 15.00000 15.06000 -0.06000 -0.39841 安聯中國策略基金-美元 12.75000 12.92000 -0.17000 -1.31579 安聯中國策略基金-新臺幣 16.68000 16.86000 -0.18000 -1.06762 安聯中華新思路基金-人民幣 16.51000 16.57000 -0.06000 -0.36210 安聯中華新思路基金-美元 14.84000 14.97000 -0.13000 -0.86840 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.03000 14.12000 -0.09000 -0.63739 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 34.11000 34.44000 -0.33000 -0.95819 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 安聯台灣科技基金 56.33000 57.12000 -0.79000 -1.38305 安聯台灣貨幣市場基金 12.56200 12.56180 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 39.30000 39.74000 -0.44000 -1.10720 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90190 10.87610 0.02580 0.23722 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.00520 15.96240 0.04280 0.26813 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92120 9.89470 0.02650 0.26782 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00790 9.98080 0.02710 0.27152 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-美元 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.36840 13.33020 0.03820 0.28657 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.92430 10.90440 0.01990 0.18250 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.98470 12.95530 0.02940 0.22693 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61480 9.58760 0.02720 0.28370 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54640 9.52790 0.01850 0.19417 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06100 9.04050 0.02050 0.22676 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26480 10.23570 0.02910 0.28430 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.26140 10.23810 0.02330 0.22758 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57540 12.56100 0.01440 0.11464 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37960 11.37370 0.00590 0.05187 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98200 10.97440 0.00760 0.06925 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57830 8.56890 0.00940 0.10970 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44080 8.43650 0.00430 0.05097 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11960 8.11390 0.00570 0.07025 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21590 10.20500 0.01090 0.10681 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09110 10.08410 0.00700 0.06942 安聯全球人口趨勢基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.94000 33.08000 -0.14000 -0.42322 安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.57210 12.54910 0.02300 0.18328 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.59510 10.57580 0.01930 0.18249 安聯全球新興市場基金 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857 安聯全球農金趨勢基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 安聯全球綠能趨勢基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.36000 22.39000 -0.03000 -0.13399 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.16140 10.14950 0.01190 0.11725 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.19700 10.18970 0.00730 0.07164 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12890 10.11720 0.01170 0.11564 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09810 10.09100 0.00710 0.07036 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14350 10.13140 0.01210 0.11943 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.10260 10.09530 0.00730 0.07231 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.06180 10.05720 0.00460 0.04574 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12610 10.12150 0.00460 0.04545 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06180 10.05720 0.00460 0.04574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.63910 10.63220 0.00690 0.06490 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.17030 10.16370 0.00660 0.06494 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.95350 91.83450 0.11900 0.12958 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43350 13.44260 -0.00910 -0.06770 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.01670 68.94800 0.06870 0.09964 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95250 9.95930 -0.00680 -0.06828 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79300 2.78800 0.00500 0.17934 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92580 10.92430 0.00150 0.01373 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35540 2.34530 0.01010 0.43065 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81910 8.81730 0.00180 0.02041 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.35000 10.33260 0.01740 0.16840 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30820 10.31630 -0.00810 -0.07852 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.81260 10.81710 -0.00450 -0.04160 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.25970 10.26790 -0.00820 -0.07986 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.28000 10.29010 -0.01010 -0.09815 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.24960 10.23240 0.01720 0.16809 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.17440 10.18230 -0.00790 -0.07759 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.58640 10.59070 -0.00430 -0.04060 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.15780 10.16590 -0.00810 -0.07968 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.18540 10.19540 -0.01000 -0.09808 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05770 10.05580 0.00190 0.01889 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.25480 10.24920 0.00560 0.05464 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03710 10.03590 0.00120 0.01196 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.94960 9.94890 0.00070 0.00704 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07410 10.07220 0.00190 0.01886 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.20490 10.19920 0.00570 0.05589 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03680 10.03560 0.00120 0.01196 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.94990 9.94920 0.00070 0.00704 宏利台灣動力基金A類型 32.44000 32.69000 -0.25000 -0.76476 宏利台灣動力基金I類型 32.44000 32.69000 -0.25000 -0.76476 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.06140 10.09080 -0.02940 -0.29135 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94690 9.95120 -0.00430 -0.04321 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.55320 7.57530 -0.02210 -0.29174 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51720 7.52720 -0.01000 -0.13285 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 宏利全球債券組合基金 13.85090 13.82690 0.02400 0.17357 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01910 3.01480 0.00430 0.14263 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.47520 12.45220 0.02300 0.18471 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94330 8.92620 0.01710 0.19157 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.64130 2.62440 0.01690 0.64396 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.51760 11.47500 0.04260 0.37124 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33430 3.35120 -0.01690 -0.50430 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54440 0.54750 -0.00310 -0.56621 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.31000 15.38000 -0.07000 -0.45514 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53980 12.53020 0.00960 0.07661 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.07580 11.07280 0.00300 0.02709 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58260 10.57120 0.01140 0.10784 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79360 8.78930 0.00430 0.04892 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42020 8.41790 0.00230 0.02732 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26570 8.25780 0.00790 0.09567 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42560 8.42480 0.00080 0.00950 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99830 3.00490 -0.00660 -0.21964 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43060 0.43090 -0.00030 -0.06962 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93710 12.93780 -0.00070 -0.00541 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97990 0.98140 -0.00150 -0.15284 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36040 7.36120 -0.00080 -0.01087 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05250 2.05450 -0.00200 -0.09735 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29570 0.29600 -0.00030 -0.10135 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94800 8.94890 -0.00090 -0.01006 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32480 0.32510 -0.00030 -0.09228 宏利萬利貨幣市場基金 13.69890 13.69880 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.45000 2.48000 -0.03000 -1.20968 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.10000 11.20000 -0.10000 -0.89286 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.74000 27.63000 0.11000 0.39812 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.74000 27.63000 0.11000 0.39812 宏利澳幣保本基金 12.72410 12.72190 0.00220 0.01729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.55130 10.57620 -0.02490 -0.23543 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.44290 9.44590 -0.00300 -0.03176 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.94820 8.92900 0.01920 0.21503 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.39660 11.37210 0.02450 0.21544 貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德新台幣基金 12.98080 12.98070 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.28000 28.31000 -0.03000 -0.10597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46200 11.46340 -0.00140 -0.01221 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89810 9.91030 -0.01220 -0.12310 保德信大中華基金-人民幣 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 保德信大中華基金-美元 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634 保德信大中華基金-新台幣 30.49000 30.69000 -0.20000 -0.65168 保德信中小型股基金 53.98000 54.37000 -0.39000 -0.71731 保德信中國中小基金-人民幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 保德信中國中小基金-美元 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 保德信中國中小基金-新臺幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02650 10.04580 -0.01930 -0.19212 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.10420 10.11690 -0.01270 -0.12553 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14810 10.16780 -0.01970 -0.19375 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.30890 11.33080 -0.02190 -0.19328 保德信中國品牌基金-人民幣 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 保德信中國品牌基金-美元 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.44000 11.54000 -0.10000 -0.86655 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.52000 28.45000 0.07000 0.24605 保德信全球消費商機基金 19.49000 19.45000 0.04000 0.20566 保德信全球基礎建設基金 14.08000 14.04000 0.04000 0.28490 保德信全球資源基金 7.22000 7.24000 -0.02000 -0.27624 保德信全球醫療生化基金-美元 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.25000 32.39000 -0.14000 -0.43223 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.26040 10.21610 0.04430 0.43363 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.80230 10.75560 0.04670 0.43419 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.30860 10.23860 0.07000 0.68369 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.84950 10.77590 0.07360 0.68301 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71520 9.71680 -0.00160 -0.01647 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.95040 10.95150 -0.00110 -0.01004 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28940 9.26730 0.02210 0.23847 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.45320 10.42830 0.02490 0.23877 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20200 8.19310 0.00890 0.10863 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.38550 11.37320 0.01230 0.10815 保德信亞太基金 19.99000 20.05000 -0.06000 -0.29925 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75080 8.72310 0.02770 0.31755 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.22780 12.18900 0.03880 0.31832 保德信店頭市場基金 38.92000 39.21000 -0.29000 -0.73961 保德信拉丁美洲基金 6.99000 7.00000 -0.01000 -0.14286 保德信金平衡基金 31.50000 31.55000 -0.05000 -0.15848 保德信金滿意基金 44.68000 44.62000 0.06000 0.13447 保德信科技島基金 29.47000 29.52000 -0.05000 -0.16938 保德信高成長基金 101.88000 102.46000 -0.58000 -0.56607 保德信貨幣市場基金 15.85790 15.85770 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71610 10.71820 -0.00210 -0.01959 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.97120 10.94610 0.02510 0.22931 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10320 11.10300 0.00020 0.00180 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64380 10.61720 0.02660 0.25054 保德信新世紀基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.21010 8.19810 0.01200 0.14638 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.46840 10.45580 0.01260 0.12051 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.79270 11.77550 0.01720 0.14607 保德信新興趨勢組合基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 保德信瑞騰基金 15.66140 15.66160 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.49810 9.50170 -0.00360 -0.03789 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.05180 10.05550 -0.00370 -0.03680 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.42500 9.42010 0.00490 0.05202 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73560 9.72920 0.00640 0.06578 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71170 9.70080 0.01090 0.11236 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15060 10.14020 0.01040 0.10256 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55630 9.56040 -0.00410 -0.04289 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92320 9.92740 -0.00420 -0.04231 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19990 10.19390 0.00600 0.05886 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87750 9.87210 0.00540 0.05470 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26760 10.26150 0.00610 0.05945 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.79810 9.80250 -0.00440 -0.04489 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.11740 10.12190 -0.00450 -0.04446 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84460 9.83400 0.01060 0.10779 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39470 10.37730 0.01740 0.16767 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.71300 9.71110 0.00190 0.01957 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.10110 10.09910 0.00200 0.01980 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.98020 9.96370 0.01650 0.16560 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.98410 9.96770 0.01640 0.16453 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.26870 10.26240 0.00630 0.06139 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.93870 9.93900 -0.00030 -0.00302 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.93890 9.93920 -0.00030 -0.00302 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.23470 10.21790 0.01680 0.16442 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.28080 10.26220 0.01860 0.18125 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97010 9.96730 0.00280 0.02809 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06120 10.04730 0.01390 0.13835 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43770 10.42250 0.01520 0.14584 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.21480 10.20880 0.00600 0.05877 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.86870 10.86220 0.00650 0.05984 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.04840 10.05060 -0.00220 -0.02189 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.34990 10.35210 -0.00220 -0.02125 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48150 10.46000 0.02150 0.20554 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.48810 10.48460 0.00350 0.03338 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.51970 10.49010 0.02960 0.28217 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.06700 10.03620 0.03080 0.30689 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.06920 10.03810 0.03110 0.30982 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.02090 9.98870 0.03220 0.32236 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.02160 9.99030 0.03130 0.31330 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.04800 10.03830 0.00970 0.09663 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.04930 10.03960 0.00970 0.09662 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.02560 9.98350 0.04210 0.42170 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.02620 9.98400 0.04220 0.42268 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.19370 10.17510 0.01860 0.18280 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.19090 10.17320 0.01770 0.17399 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.30210 10.28880 0.01330 0.12927 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.48700 10.47410 0.01290 0.12316 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.97660 9.97570 0.00090 0.00902 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.07210 10.07120 0.00090 0.00894 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97350 1.97210 0.00140 0.07099 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84940 2.84780 0.00160 0.05618 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28890 0.28970 -0.00080 -0.27615 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45570 0.45700 -0.00130 -0.28446 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.20730 8.21750 -0.01020 -0.12413 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06960 12.09140 -0.02180 -0.18029 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75690 9.74650 0.01040 0.10670 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.50860 12.49440 0.01420 0.11365 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63190 8.64610 -0.01420 -0.16424 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10980 11.12800 -0.01820 -0.16355 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58580 10.58780 -0.00200 -0.01889 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.38750 10.38130 0.00620 0.05972 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.16000 20.15000 0.01000 0.04963 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4680.02000 4675.57000 4.45000 0.09518 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15310 10.14750 0.00560 0.05519 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.04950 11.04340 0.00610 0.05524 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03860 10.02370 0.01490 0.14865 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.36890 9.37410 -0.00520 -0.05547 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.96240 9.96790 -0.00550 -0.05518 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.36100 9.35570 0.00530 0.05665 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.73060 9.73220 -0.00160 -0.01644 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.41560 10.38960 0.02600 0.25025 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89880 5.89990 -0.00110 -0.01864 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.93830 10.94030 -0.00200 -0.01828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.04000 10.18000 -0.14000 -1.37525 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.98000 10.14000 -0.16000 -1.57791 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.04000 10.18000 -0.14000 -1.37525 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.98000 10.14000 -0.16000 -1.57791 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.57910 10.60590 -0.02680 -0.25269 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.59610 11.64380 -0.04770 -0.40966 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.81450 10.86130 -0.04680 -0.43089 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.06560 9.08860 -0.02300 -0.25306 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.39390 9.43260 -0.03870 -0.41028 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.27890 9.31910 -0.04020 -0.43137 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41290 10.43930 -0.02640 -0.25289 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.89460 10.93940 -0.04480 -0.40953 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.88020 10.92730 -0.04710 -0.43103 柏瑞巨人基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71030 13.71010 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.47000 16.47000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.41440 14.39650 0.01790 0.12434 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82330 12.82210 0.00120 0.00936 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.37540 13.37880 -0.00340 -0.02541 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.53510 8.52460 0.01050 0.12317 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77940 6.77100 0.00840 0.12406 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70600 8.70520 0.00080 0.00919 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55420 8.54610 0.00810 0.09478 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.78240 10.78520 -0.00280 -0.02596 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.44980 8.44500 0.00480 0.05684 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.01370 13.01250 0.00120 0.00922 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.48560 12.47020 0.01540 0.12349 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.46240 13.44950 0.01290 0.09591 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.17600 12.17910 -0.00310 -0.02545 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97870 8.96760 0.01110 0.12378 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73180 9.73080 0.00100 0.01028 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.77460 9.76530 0.00930 0.09524 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58560 9.58810 -0.00250 -0.02607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.47130 9.46590 0.00540 0.05705 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.76840 10.75360 0.01480 0.13763 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.79180 10.78020 0.01160 0.10760 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54940 10.54990 -0.00050 -0.00474 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.68320 10.67360 0.00960 0.08994 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.83350 9.82000 0.01350 0.13747 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.59940 9.58910 0.01030 0.10741 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.74960 10.72140 0.02820 0.26303 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61450 9.61490 -0.00040 -0.00416 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.74450 9.73580 0.00870 0.08936 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.74830 10.73350 0.01480 0.13789 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.79220 10.78060 0.01160 0.10760 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.54990 10.55040 -0.00050 -0.00474 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國泰中國內需增長基金-美元I 0.76650 0.77230 -0.00580 -0.75100 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.34000 20.45000 -0.11000 -0.53790 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.29780 43.87350 0.42430 0.96710 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.46610 2.48740 -0.02130 -0.85632 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34450 0.34690 -0.00240 -0.69184 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.73130 10.77840 -0.04710 -0.43699 國泰中國新興債券基金-美元 0.33640 0.33700 -0.00060 -0.17804 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.27390 10.26620 0.00770 0.07500 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.54290 4.60380 -0.06090 -1.32282 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63350 0.64090 -0.00740 -1.15463 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.84000 20.02000 -0.18000 -0.89910 國泰中港台基金-人民幣 3.54040 3.57890 -0.03850 -1.07575 國泰中港台基金-美元 0.49980 0.50440 -0.00460 -0.91197 國泰中港台基金-新台幣 15.47000 15.57000 -0.10000 -0.64226 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08690 10.10900 -0.02210 -0.21862 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24400 10.23710 0.00690 0.06740 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.29320 10.26070 0.03250 0.31674 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.39000 27.37000 0.02000 0.07307 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.19000 34.16000 0.03000 0.08782 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35870 0.35870 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33540 0.33550 -0.00010 -0.02981 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33630 0.33640 -0.00010 -0.02973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.14940 11.12380 0.02560 0.23014 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.43780 10.41400 0.02380 0.22854 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.46990 10.44600 0.02390 0.22880 國泰台灣貨幣市場基金 12.47110 12.47100 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42540 0.42570 -0.00030 -0.07047 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37460 0.37480 -0.00020 -0.05336 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45450 0.45490 -0.00040 -0.08793 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56770 0.56910 -0.00140 -0.24600 國泰全球高股息基金-人民幣 2.63370 2.63930 -0.00560 -0.21218 國泰全球高股息基金-美元 0.37070 0.37090 -0.00020 -0.05392 國泰全球高股息基金-新台幣 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 國泰全球高股息基金-澳幣 0.55000 0.55120 -0.00120 -0.21771 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49830 0.49840 -0.00010 -0.02006 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.56000 14.52000 0.04000 0.27548 國泰全球資源基金-美元 0.16480 0.16490 -0.00010 -0.06064 國泰全球資源基金-新台幣 5.20000 5.19000 0.01000 0.19268 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61120 0.61300 -0.00180 -0.29364 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.98000 18.99000 -0.01000 -0.05266 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.39000 18.39000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90220 0.90640 -0.00420 -0.46337 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.25000 21.25000 0.00000 0.00000 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.88000 22.89000 -0.01000 -0.04369 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60030 2.60080 -0.00050 -0.01922 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36700 0.36650 0.00050 0.13643 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31260 0.31220 0.00040 0.12812 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.35140 11.31070 0.04070 0.35984 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67000 9.63540 0.03460 0.35909 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54090 0.54100 -0.00010 -0.01848 國泰亞洲成長基金-美元 0.39490 0.39270 0.00220 0.56022 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401 國泰科技生化基金 37.70000 38.10000 -0.40000 -1.04987 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.69000 29.62000 0.07000 0.23633 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 國泰美國費城半導體基金 15.45000 15.28000 0.17000 1.11257 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.17210 46.72260 0.44950 0.96206 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.96720 16.10020 -0.13300 -0.82608 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.33070 25.89190 0.43880 1.69474 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.56340 46.23600 0.32740 0.70811 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.01560 46.83980 0.17580 0.37532 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.38850 43.31250 0.07600 0.17547 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.32170 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99840 9.99080 0.00760 0.07607 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.06170 10.05370 0.00800 0.07957 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32220 0.32240 -0.00020 -0.06203 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.01260 10.00950 0.00310 0.03097 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.09240 10.08900 0.00340 0.03370 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32250 0.32280 -0.00030 -0.09294 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.02290 10.02220 0.00070 0.00698 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.11220 10.11110 0.00110 0.01088 國泰紐幣2021保本基金 12.93940 12.93170 0.00770 0.05954 國泰紐幣八年期保本基金 13.31850 13.31060 0.00790 0.05935 國泰紐幣保本基金 12.79570 12.79530 0.00040 0.00313 國泰國泰基金-新台幣A 24.88000 25.08000 -0.20000 -0.79745 國泰富時中國A50基金 21.68000 21.59000 0.09000 0.41686 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 48.94210 48.55710 0.38500 0.79288 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35100 0.35050 0.00050 0.14265 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52840 0.52860 -0.00020 -0.03784 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.21890 41.25960 -0.04070 -0.09864 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.12000 21.03000 0.09000 0.42796 國泰新興市場基金-美元 0.38740 0.38980 -0.00240 -0.61570 國泰新興市場基金-新台幣 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46780 2.47300 -0.00520 -0.21027 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50510 1.50830 -0.00320 -0.21216 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35810 0.35820 -0.00010 -0.02792 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22050 0.22060 -0.00010 -0.04533 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81030 10.80150 0.00880 0.08147 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46840 6.46310 0.00530 0.08200 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.39400 46.01960 0.37440 0.81357 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.16600 45.75820 0.40780 0.89121 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.26820 43.06480 0.20340 0.47231 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.39000 39.30000 0.09000 0.22901 國泰標普北美科技ETF基金 23.64000 23.52000 0.12000 0.51020 國泰歐洲精選基金-美元 0.34440 0.34460 -0.00020 -0.05804 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.68080 38.76150 -0.08070 -0.20820 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.97000 22.07000 -0.10000 -0.45310 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.62000 19.69000 -0.07000 -0.35551 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.88000 18.83000 0.05000 0.26553 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41880 0.41800 0.00080 0.19139 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.59440 12.56100 0.03340 0.26590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.60090 10.59140 0.00950 0.08970 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.50690 10.49920 0.00770 0.07334 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.62780 10.59430 0.03350 0.31621 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27210 10.26290 0.00920 0.08964 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.20890 10.20200 0.00690 0.06763 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.27650 10.24410 0.03240 0.31628 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00110 9.98910 0.01200 0.12013 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.90790 9.88450 0.02340 0.23673 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98430 9.97240 0.01190 0.11933 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.80960 9.77370 0.03590 0.36731 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00100 9.98900 0.01200 0.12013 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.90300 9.87950 0.02350 0.23787 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98420 9.97230 0.01190 0.11933 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.80970 9.77370 0.03600 0.36834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47800 11.47630 0.00170 0.01481 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80040 9.82540 -0.02500 -0.25444 第一金大中華基金 27.33000 27.38000 -0.05000 -0.18262 第一金小型精選基金 34.71000 34.67000 0.04000 0.11537 第一金中國世紀基金-人民幣 14.54000 14.67000 -0.13000 -0.88616 第一金中國世紀基金-美元 8.77980 8.84390 -0.06410 -0.72479 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86730 9.89040 -0.02310 -0.23356 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21720 8.21020 0.00700 0.08526 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.50120 11.52820 -0.02700 -0.23421 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75910 9.75090 0.00820 0.08409 第一金中概平衡基金 29.36000 29.40000 -0.04000 -0.13605 第一金台灣貨幣市場基金 15.34040 15.34020 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.85200 178.85000 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.43630 15.52650 -0.09020 -0.58094 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.43490 15.52520 -0.09030 -0.58164 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.36730 10.38910 -0.02180 -0.20984 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.36560 10.38740 -0.02180 -0.20987 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.13380 10.16590 -0.03210 -0.31576 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.13380 10.16590 -0.03210 -0.31576 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.57530 13.58660 -0.01130 -0.08317 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.59350 13.60480 -0.01130 -0.08306 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90610 9.90710 -0.00100 -0.01009 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89970 9.90070 -0.00100 -0.01010 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50600 9.49690 0.00910 0.09582 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53040 9.52120 0.00920 0.09663 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.85960 10.86070 -0.00110 -0.01013 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.46130 10.45130 0.01000 0.09568 第一金全球大趨勢基金 25.09000 25.06000 0.03000 0.11971 第一金全球不動產證券化基金A 9.34990 9.35000 -0.00010 -0.00107 第一金全球不動產證券化基金B 6.45460 6.45470 -0.00010 -0.00155 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.25460 10.26560 -0.01100 -0.10715 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.25500 10.26580 -0.01080 -0.10520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.23960 11.25170 -0.01210 -0.10754 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.24120 11.25340 -0.01220 -0.10841 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65850 8.63280 0.02570 0.29770 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.68790 10.65620 0.03170 0.29748 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30230 9.30410 -0.00180 -0.01935 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30070 9.30250 -0.00180 -0.01935 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69920 7.69720 0.00200 0.02598 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69430 7.69230 0.00200 0.02600 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44880 8.43850 0.01030 0.12206 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44930 8.43900 0.01030 0.12205 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.77760 11.77990 -0.00230 -0.01952 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.77820 11.78050 -0.00230 -0.01952 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31100 10.30830 0.00270 0.02619 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31180 10.30920 0.00260 0.02522 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.08630 15.06800 0.01830 0.12145 第一金亞洲科技基金 18.99000 18.97000 0.02000 0.10543 第一金亞洲新興市場基金 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451 第一金店頭市場基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.23050 10.21110 0.01940 0.18999 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.23050 10.21110 0.01940 0.18999 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.21610 10.17140 0.04470 0.43947 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.21610 10.17130 0.04480 0.44046 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.23060 10.21110 0.01950 0.19097 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.24460 10.22460 0.02000 0.19561 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.23050 10.21110 0.01940 0.18999 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.21610 10.17130 0.04480 0.44046 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.23000 10.18480 0.04520 0.44380 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.21610 10.17130 0.04480 0.44046 第一金創新趨勢基金 23.05000 23.11000 -0.06000 -0.25963 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.73420 44.35230 0.38190 0.86106 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.89220 44.46100 0.43120 0.96984 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.57230 45.10200 0.47030 1.04275 第一金電子基金 36.72000 36.81000 -0.09000 -0.24450 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.67000 19.65000 0.02000 0.10178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.07000 20.17000 -0.10000 -0.49579 統一大中華中小基金(人民幣) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 統一大中華中小基金(美元) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 統一大中華中小基金(新台幣) 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 統一大東協高股息基金(美元) 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 統一大滿貫基金-A類型 37.84000 38.03000 -0.19000 -0.49961 統一大滿貫基金-I類型 37.84000 38.03000 -0.19000 -0.49961 統一大龍印基金 15.30000 15.21000 0.09000 0.59172 統一大龍騰中國基金(人民幣) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 統一大龍騰中國基金(美元) 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 統一中小基金 26.36000 26.81000 -0.45000 -1.67848 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.04900 9.99710 0.05190 0.51915 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02470 9.02690 -0.00220 -0.02437 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.76420 8.74930 0.01490 0.17030 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.71340 12.64760 0.06580 0.52026 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37490 11.37760 -0.00270 -0.02373 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.00250 10.98380 0.01870 0.17025 統一台灣動力基金 20.37000 20.67000 -0.30000 -1.45138 統一全天候基金-A類型 120.81000 122.34000 -1.53000 -1.25061 統一全天候基金-I類型 121.60000 123.15000 -1.55000 -1.25863 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.68790 8.61040 0.07750 0.90007 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.10000 8.07140 0.02860 0.35434 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.13460 8.08580 0.04880 0.60353 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.43690 9.35280 0.08410 0.89920 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.80630 8.77520 0.03110 0.35441 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.83630 8.78330 0.05300 0.60342 統一全球債券組合基金 12.46120 12.43750 0.02370 0.19055 統一全球新科技基金(人民幣) 16.80000 16.61000 0.19000 1.14389 統一全球新科技基金(美元) 15.25000 15.16000 0.09000 0.59367 統一全球新科技基金(新台幣) 14.72000 14.60000 0.12000 0.82192 統一亞太基金 25.95000 25.97000 -0.02000 -0.07701 統一亞洲大金磚基金 12.54000 12.53000 0.01000 0.07981 統一奔騰基金 63.76000 64.61000 -0.85000 -1.31559 統一強棒貨幣市場基金 16.75330 16.75300 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103 統一強漢基金(美元) 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 統一強漢基金(新台幣) 28.62000 28.66000 -0.04000 -0.13957 統一統信基金 32.53000 32.81000 -0.28000 -0.85340 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.60540 38.29520 0.31020 0.81002 統一黑馬基金 63.73000 64.66000 -0.93000 -1.43829 統一新亞洲科技能源基金 17.38000 17.27000 0.11000 0.63694 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14460 8.12400 0.02060 0.25357 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.92670 10.89910 0.02760 0.25323 統一經建基金 51.01000 51.65000 -0.64000 -1.23911 統一龍馬基金 73.58000 74.31000 -0.73000 -0.98237 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.37000 22.52000 -0.15000 -0.66607 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.49000 51.76000 -0.27000 -0.52164 野村中國機會基金 15.02000 15.16000 -0.14000 -0.92348 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42390 10.41900 0.00490 0.04703 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37170 10.35930 0.01240 0.11970 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38400 10.34500 0.03900 0.37699 野村巴西基金 6.63000 6.67000 -0.04000 -0.59970 野村台灣高股息基金 26.25000 26.36000 -0.11000 -0.41730 野村台灣運籌基金 40.15000 40.43000 -0.28000 -0.69256 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.95030 9.95060 -0.00030 -0.00301 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81190 9.80490 0.00700 0.07139 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84770 9.83790 0.00980 0.09961 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.57810 10.57840 -0.00030 -0.00284 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.32400 10.31650 0.00750 0.07270 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06370 10.05470 0.00900 0.08951 野村平衡基金 21.05000 21.15000 -0.10000 -0.47281 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96670 9.96060 0.00610 0.06124 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.21940 10.23810 -0.01870 -0.18265 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97910 9.96580 0.01330 0.13346 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96690 9.96090 0.00600 0.06024 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.21950 10.23830 -0.01880 -0.18362 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97980 9.96650 0.01330 0.13345 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94260 9.92540 0.01720 0.17329 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02460 10.02430 0.00030 0.00299 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.04220 10.03480 0.00740 0.07374 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.96420 9.94740 0.01680 0.16889 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843 野村全球生技醫療基金 16.69000 16.75000 -0.06000 -0.35821 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.28990 10.27910 0.01080 0.10507 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24540 10.22670 0.01870 0.18285 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.17380 10.14780 0.02600 0.25621 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53410 10.52300 0.01110 0.10548 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45130 10.43180 0.01950 0.18693 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.38480 10.35830 0.02650 0.25583 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.28740 10.26120 0.02620 0.25533 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.97750 10.96590 0.01160 0.10578 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.84430 10.82430 0.02000 0.18477 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.77750 10.74990 0.02760 0.25675 野村全球品牌基金 28.29000 28.45000 -0.16000 -0.56239 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.42000 19.45000 -0.03000 -0.15424 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.04010 11.04210 -0.00200 -0.01811 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03990 11.03280 0.00710 0.06435 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79780 10.78870 0.00910 0.08435 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.56970 8.56300 0.00670 0.07824 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.39960 8.38700 0.01260 0.15023 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.96640 7.94750 0.01890 0.23781 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09170 11.08300 0.00870 0.07850 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58770 10.57180 0.01590 0.15040 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.14420 10.12040 0.02380 0.23517 野村成長基金 34.31000 34.49000 -0.18000 -0.52189 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.30610 8.33050 -0.02440 -0.29290 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.31990 8.33820 -0.01830 -0.21947 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52600 8.53080 -0.00480 -0.05627 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.68130 9.70990 -0.02860 -0.29454 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.54230 9.56340 -0.02110 -0.22063 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75920 9.76460 -0.00540 -0.05530 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.08130 10.07120 0.01010 0.10029 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.01650 10.00010 0.01640 0.16400 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.90260 9.87000 0.03260 0.33029 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.52960 9.52010 0.00950 0.09979 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.54150 9.52550 0.01600 0.16797 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.63900 9.60700 0.03200 0.33309 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.03660 10.00350 0.03310 0.33088 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.70070 10.68880 0.01190 0.11133 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.61170 10.59390 0.01780 0.16802 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.71930 10.68370 0.03560 0.33322 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83890 9.84150 -0.00260 -0.02642 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.83890 9.83540 0.00350 0.03559 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.74480 9.72890 0.01590 0.16343 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29610 8.28250 0.01360 0.16420 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92740 8.93040 -0.00300 -0.03359 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78990 8.78690 0.00300 0.03414 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.91300 9.89680 0.01620 0.16369 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57500 13.55280 0.02220 0.16380 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78510 12.78920 -0.00410 -0.03206 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33850 10.33500 0.00350 0.03387 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51580 10.51230 0.00350 0.03329 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46660 10.45480 0.01180 0.11287 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50390 10.49200 0.01190 0.11342 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81340 10.80980 0.00360 0.03330 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74200 10.73000 0.01200 0.11184 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69760 10.68540 0.01220 0.11417 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.80400 10.79690 0.00710 0.06576 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.72100 10.70600 0.01500 0.14011 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.85700 10.81500 0.04200 0.38835 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.33370 10.32550 0.00820 0.07942 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88710 9.89370 -0.00660 -0.06671 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51110 9.51010 0.00100 0.01052 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98060 8.97400 0.00660 0.07355 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.55640 11.54800 0.00840 0.07274 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.48060 10.47230 0.00830 0.07926 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.64640 11.65090 -0.00450 -0.03862 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06740 11.06260 0.00480 0.04339 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.81300 10.80430 0.00870 0.08052 野村泰國基金 42.52000 42.85000 -0.33000 -0.77013 野村高科技基金 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.56120 10.57250 -0.01130 -0.10688 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.17260 10.21090 -0.03830 -0.37509 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.83220 10.90550 -0.07330 -0.67214 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.54340 9.56880 -0.02540 -0.26545 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.51080 9.52140 -0.01060 -0.11133 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.82120 9.85820 -0.03700 -0.37532 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.23080 12.27740 -0.04660 -0.37956 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.44830 14.55200 -0.10370 -0.71262 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.07560 11.10500 -0.02940 -0.26475 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.04530 11.05770 -0.01240 -0.11214 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.58260 11.62630 -0.04370 -0.37587 野村貨幣市場基金 16.35620 16.35600 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.62000 14.67000 -0.05000 -0.34083 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39210 10.38790 0.00420 0.04043 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.94460 9.93500 0.00960 0.09663 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05980 10.02550 0.03430 0.34213 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.32790 10.32510 0.00280 0.02712 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.27390 10.26330 0.01060 0.10328 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25990 10.24990 0.01000 0.09756 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.74120 10.73820 0.00300 0.02794 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.64860 10.63710 0.01150 0.10811 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69800 10.68740 0.01060 0.09918 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.11340 10.12400 -0.01060 -0.10470 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.08450 10.08750 -0.00300 -0.02974 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.97400 9.96810 0.00590 0.05919 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.81280 10.82330 -0.01050 -0.09701 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.73080 10.73420 -0.00340 -0.03167 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.61900 10.61280 0.00620 0.05842 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.63080 10.61170 0.01910 0.17999 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93910 7.92500 0.01410 0.17792 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35720 12.33520 0.02200 0.17835 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.21000 9.12000 0.09000 0.98684 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43290 10.43350 -0.00060 -0.00575 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.71220 10.73980 -0.02760 -0.25699 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36710 10.36010 0.00700 0.06757 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43970 10.40670 0.03300 0.31710 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42650 10.42820 -0.00170 -0.01630 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43340 10.43390 -0.00050 -0.00479 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.71310 10.74080 -0.02770 -0.25790 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36690 10.35990 0.00700 0.06757 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44230 10.40940 0.03290 0.31606 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42570 10.42730 -0.00160 -0.01534 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44880 10.44420 0.00460 0.04404 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.73500 10.75730 -0.02230 -0.20730 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38070 10.36860 0.01210 0.11670 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45250 10.41440 0.03810 0.36584 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44550 10.44190 0.00360 0.03448 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44880 10.44420 0.00460 0.04404 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.73660 10.75900 -0.02240 -0.20820 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38840 10.37620 0.01220 0.11758 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46680 10.42870 0.03810 0.36534 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44680 10.44320 0.00360 0.03447 野村精選貨幣市場基金 12.12290 12.12270 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.91000 -0.13000 -1.09152 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232 野村積極成長基金 14.55000 14.63000 -0.08000 -0.54682 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.28000 11.36000 -0.08000 -0.70423 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.90000 41.19000 -0.29000 -0.70405 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.77670 10.77910 -0.00240 -0.02227 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58220 8.59420 -0.01200 -0.13963 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89370 7.89880 -0.00510 -0.06457 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71500 7.71710 -0.00210 -0.02721 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.42190 12.43860 -0.01670 -0.13426 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.09170 11.09900 -0.00730 -0.06577 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.88300 10.88590 -0.00290 -0.02664 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 17.93000 17.98000 -0.05000 -0.27809 野村環球基金-美元計價 13.82000 13.85000 -0.03000 -0.21661 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.48000 19.48000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 25.27000 25.40000 -0.13000 -0.51181 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91360 16.91350 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.75000 21.89000 -0.14000 -0.63956 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.85000 13.55000 0.30000 2.21402 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.45000 15.42000 0.03000 0.19455 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79130 10.75650 0.03480 0.32353 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.12770 14.08240 0.04530 0.32168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.01470 11.01680 -0.00210 -0.01906 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59340 10.57870 0.01470 0.13896 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88600 10.89570 -0.00970 -0.08903 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.43240 10.42450 0.00790 0.07578 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41290 10.42190 -0.00900 -0.08636 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.16950 10.16230 0.00720 0.07085 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00720 9.97690 0.03030 0.30370 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.41970 10.41560 0.00410 0.03936 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.61060 10.60990 0.00070 0.00660 凱基台商天下基金 14.91000 14.82000 0.09000 0.60729 凱基台灣精五門基金 23.30000 23.37000 -0.07000 -0.29953 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.89430 46.44170 0.45260 0.97456 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.74280 48.45960 0.28320 0.58440 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.25480 41.24150 0.01330 0.03225 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.65570 46.24970 0.40600 0.87784 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.39520 46.98690 0.40830 0.86897 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 47.87220 47.34100 0.53120 1.12207 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.89230 11.95230 -0.06000 -0.50200 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60730 11.60710 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.84000 30.94000 -0.10000 -0.32321 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.38000 22.30000 0.08000 0.35874 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.51720 21.49180 0.02540 0.11818 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.44000 17.52000 -0.08000 -0.45662 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.53010 16.65060 -0.12050 -0.72370 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.80030 42.42440 0.37590 0.88605 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.36850 43.06150 0.30700 0.71293 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.24670 42.92790 0.31880 0.74264 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.20450 11.22520 -0.02070 -0.18441 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.41290 12.45590 -0.04300 -0.34522 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 凱基護城河基金-台幣計價A 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456 凱基護城河基金-美元計價B 12.59700 12.60960 -0.01260 -0.09992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.77540 10.79430 -0.01890 -0.17509 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.18070 10.17790 0.00280 0.02751 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.27970 10.25140 0.02830 0.27606 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.77520 10.79420 -0.01900 -0.17602 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.18070 10.17790 0.00280 0.02751 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.27970 10.25140 0.02830 0.27606 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.77000 35.60000 0.17000 0.47753 富邦NASDAQ-100基金 32.93000 32.87000 0.06000 0.18254 富邦上証180基金 31.39000 31.22000 0.17000 0.54452 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20900 0.20920 -0.00020 -0.09560 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.01000 6.05000 -0.04000 -0.66116 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.60000 46.99000 0.61000 1.29815 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.85640 12.94960 -0.09320 -0.71971 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.76620 11.84330 -0.07710 -0.65100 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.14040 11.17200 -0.03160 -0.28285 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.86690 10.94570 -0.07880 -0.71992 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.86070 9.92530 -0.06460 -0.65086 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.34680 9.37330 -0.02650 -0.28272 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.79790 19.76400 0.03390 0.17152 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.70380 11.70130 0.00250 0.02137 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42100 10.37210 0.04890 0.47146 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.91100 13.94380 -0.03280 -0.23523 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00760 2.00980 -0.00220 -0.10946 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40300 9.42510 -0.02210 -0.23448 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40600 1.40760 -0.00160 -0.11367 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63640 12.63400 0.00240 0.01900 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82320 1.82160 0.00160 0.08783 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.51000 10.50800 0.00200 0.01903 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53790 1.53650 0.00140 0.09112 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.06200 11.06010 0.00190 0.01718 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.99320 10.98390 0.00930 0.08467 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.61000 14.68000 -0.07000 -0.47684 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.03000 19.79000 0.24000 1.21273 富邦日本東証基金 20.96000 20.84000 0.12000 0.57582 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.04000 48.08000 -0.04000 -0.08319 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.08000 47.22000 -0.14000 -0.29648 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.40000 54.37000 0.03000 0.05518 富邦台灣心基金 23.68000 23.85000 -0.17000 -0.71279 富邦台灣釆吉50基金 47.88000 47.86000 0.02000 0.04179 富邦台灣科技指數基金 59.23000 59.03000 0.20000 0.33881 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.42830 49.01420 0.41410 0.84486 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.11220 41.99620 0.11600 0.27622 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31350 0.31340 0.00010 0.03191 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70360 2.70520 -0.00160 -0.05915 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36240 0.36210 0.00030 0.08285 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.18030 11.15180 0.02850 0.25556 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.30200 2.30340 -0.00140 -0.06078 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34050 0.34020 0.00030 0.08818 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.45220 9.42800 0.02420 0.25668 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.88000 23.15000 0.73000 3.15335 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.86000 14.19000 -0.33000 -2.32558 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.05000 27.76000 1.29000 4.64697 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72320 15.72290 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.19000 18.10000 0.09000 0.49724 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.75240 41.54880 0.20360 0.49003 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.57080 45.18400 0.38680 0.85606 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.89960 40.71490 0.18470 0.45364 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.42870 40.17990 0.24880 0.61922 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.93430 39.85780 0.07650 0.19193 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.14540 46.73550 0.40990 0.87706 富邦長紅基金 65.79000 66.27000 -0.48000 -0.72431 富邦科技基金 26.50000 26.57000 -0.07000 -0.26346 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.38800 41.24390 0.14410 0.34938 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.53600 47.03070 0.50530 1.07440 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.74230 40.47890 0.26340 0.65071 富邦恒生國企ETF基金 19.96000 20.00000 -0.04000 -0.20000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.09000 25.01000 0.08000 0.31987 富邦高成長基金 25.37000 25.56000 -0.19000 -0.74335 富邦基金A類型 14.78000 14.90000 -0.12000 -0.80537 富邦基金I類型 14.78000 14.90000 -0.12000 -0.80537 富邦深証100基金 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 富邦富時歐洲ETF基金 20.65000 20.88000 -0.23000 -1.10153 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42280 0.42200 0.00080 0.18957 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43160 12.42640 0.00520 0.04185 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.18770 9.18380 0.00390 0.04247 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29640 0.29580 0.00060 0.20284 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.36520 8.36170 0.00350 0.04186 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.16220 10.16630 -0.00410 -0.04033 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.80690 10.78440 0.02250 0.20863 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.33100 9.33470 -0.00370 -0.03964 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91430 9.89370 0.02060 0.20821 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.57000 18.59000 -0.02000 -0.10758 富邦精準基金 47.21000 47.72000 -0.51000 -1.06873 富邦精銳中小基金 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.50000 19.60000 -0.10000 -0.51020 富邦臺灣公司治理100基金 22.10000 22.07000 0.03000 0.13593 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.84000 6.85000 -0.01000 -0.14599 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392 富邦標普美國特別股ETF基金 20.00000 19.90000 0.10000 0.50251 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.28050 11.29760 -0.01710 -0.15136 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.51710 10.50120 0.01590 0.15141 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.71570 10.66480 0.05090 0.47727 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.65380 10.66990 -0.01610 -0.15089 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.88650 9.87150 0.01500 0.15195 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.06210 10.01430 0.04780 0.47732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.44000 32.50000 -0.06000 -0.18462 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00830 10.00860 -0.00030 -0.00300 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.97080 9.97580 -0.00500 -0.05012 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.74650 9.75400 -0.00750 -0.07689 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42510 10.42590 -0.00080 -0.00767 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.39510 10.40020 -0.00510 -0.04904 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.16340 10.17100 -0.00760 -0.07472 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33630 8.33690 -0.00060 -0.00720 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03880 9.04120 -0.00240 -0.02655 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55300 8.55690 -0.00390 -0.04558 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23060 10.23240 -0.00180 -0.01759 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31280 10.31560 -0.00280 -0.02714 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79280 9.79760 -0.00480 -0.04899 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.95560 9.95860 -0.00300 -0.03012 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63560 8.63620 -0.00060 -0.00695 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.94720 9.95010 -0.00290 -0.02915 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16510 9.16950 -0.00440 -0.04799 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.59010 11.59070 -0.00060 -0.00518 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.40670 11.40990 -0.00320 -0.02805 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.64090 10.64560 -0.00470 -0.04415 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37910 9.38270 -0.00360 -0.03837 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.46000 15.53000 -0.07000 -0.45074 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.82210 8.82720 -0.00510 -0.05778 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.73330 9.74030 -0.00700 -0.07187 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17910 9.18810 -0.00900 -0.09795 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.77410 10.78040 -0.00630 -0.05844 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81140 10.81910 -0.00770 -0.07117 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26280 10.27200 -0.00920 -0.08956 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34010 9.34770 -0.00760 -0.08130 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23800 10.24470 -0.00670 -0.06540 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45830 9.45800 0.00030 0.00317 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95660 8.94630 0.01030 0.11513 富蘭克林華美中華基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.05000 24.06000 -0.01000 -0.04156 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.75000 22.71000 0.04000 0.17613 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.12620 8.09540 0.03080 0.38046 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.28550 9.26710 0.01840 0.19855 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32980 10.30930 0.02050 0.19885 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.80590 9.76860 0.03730 0.38184 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.78330 11.78310 0.00020 0.00170 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75210 8.75200 0.00010 0.00114 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84730 8.84710 0.00020 0.00226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93920 9.93900 0.00020 0.00201 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.74940 14.76030 -0.01090 -0.07385 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53320 10.54090 -0.00770 -0.07305 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.40460 10.41230 -0.00770 -0.07395 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.76000 10.75780 0.00220 0.02045 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68600 7.68440 0.00160 0.02082 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00440 9.00260 0.00180 0.01999 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00060 9.99860 0.00200 0.02000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.34920 11.32650 0.02270 0.20041 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57070 7.55550 0.01520 0.20118 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88640 8.86860 0.01780 0.20071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03460 10.01460 0.02000 0.19971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.04990 11.04350 0.00640 0.05795 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72140 7.71690 0.00450 0.05831 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.16700 8.15140 0.01560 0.19138 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27840 9.27030 0.00810 0.08738 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41860 10.40950 0.00910 0.08742 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07410 13.04910 0.02500 0.19158 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.08000 8.14000 -0.06000 -0.73710 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.15000 8.17000 -0.02000 -0.24480 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.30000 12.33000 -0.03000 -0.24331 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.23430 13.22350 0.01080 0.08167 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 41.79000 41.98000 -0.19000 -0.45260 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36350 10.36330 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.62000 14.65000 -0.03000 -0.20478 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.42520 9.44210 -0.01690 -0.17899 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.42520 9.44210 -0.01690 -0.17899 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.40490 9.42270 -0.01780 -0.18891 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.40480 9.42270 -0.01790 -0.18997 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.50590 9.51950 -0.01360 -0.14286 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.35690 9.37030 -0.01340 -0.14301 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.35690 9.37030 -0.01340 -0.14301 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.57270 9.56640 0.00630 0.06586 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.42280 9.41660 0.00620 0.06584 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.42280 9.41660 0.00620 0.06584 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.55550 6.54540 0.01010 0.15431 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65210 10.65490 -0.00280 -0.02628 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.53200 9.53030 0.00170 0.01784 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65220 11.65010 0.00210 0.01803 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70220 6.69050 0.01170 0.17487 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88270 8.87760 0.00510 0.05745 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95830 10.93920 0.01910 0.17460 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.91000 70.30000 0.61000 0.86771 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.43000 71.88000 0.55000 0.76516 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.70220 62.50200 0.20020 0.32031 復華1至5年期高收益債券基金 20.97000 20.91000 0.06000 0.28694 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.78320 69.12380 0.65940 0.95394 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.16110 67.66030 0.50080 0.74017 復華人民幣貨幣市場基金 11.92410 11.92340 0.00070 0.00587 復華人生目標基金 41.84410 41.99240 -0.14830 -0.35316 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 復華大中華中小策略基金 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 復華中小精選基金 70.45000 70.78000 -0.33000 -0.46623 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.27670 51.36310 -0.08640 -0.16821 復華中國特選信用債券ETF基金 62.15640 62.02460 0.13180 0.21250 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.51000 10.65000 -0.14000 -1.31455 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.18000 12.32000 -0.14000 -1.13636 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.89000 11.02000 -0.13000 -1.17967 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634 復華六年到期新興市場債券基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 復華台灣智能基金 12.30000 12.35000 -0.05000 -0.40486 復華全方位基金 31.87000 32.18000 -0.31000 -0.96333 復華全球大趨勢基金-美元 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.58000 20.52000 0.06000 0.29240 復華全球平衡基金-美元 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 復華全球平衡基金-新臺幣 19.79000 19.76000 0.03000 0.15182 復華全球物聯網科技基金-美元 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.99000 13.88000 0.11000 0.79251 復華全球原物料基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.21570 12.19070 0.02500 0.20507 復華全球債券基金 15.12570 15.06950 0.05620 0.37294 復華全球債券組合基金 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.52000 15.48000 0.04000 0.25840 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 復華全球戰略配置強基金-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.50750 13.50730 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 復華亞太成長基金 12.78000 12.71000 0.07000 0.55075 復華亞太神龍科技基金-美元 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 復華東協世紀基金 12.11000 12.21000 -0.10000 -0.81900 復華南非幣長期收益基金A 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 復華南非幣長期收益基金B 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 復華美國20年期以上公債ETF基金 72.97530 72.20120 0.77410 1.07214 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.97000 21.85000 0.12000 0.54920 復華美國新星基金-美元 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 復華美國新星基金-新臺幣 12.96000 12.90000 0.06000 0.46512 復華恒生基金 20.29000 20.24000 0.05000 0.24704 復華恒生單日反向一倍基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 復華恒生單日正向二倍基金 27.50000 27.17000 0.33000 1.21457 復華神盾基金 28.76450 28.83680 -0.07230 -0.25072 復華高成長基金 72.27000 72.59000 -0.32000 -0.44083 復華高益策略組合基金 13.67000 13.64000 0.03000 0.21994 復華貨幣市場基金 14.47200 14.47180 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.93000 17.83000 0.10000 0.56085 復華富時台灣高股息低波動基金 49.24000 49.29000 -0.05000 -0.10144 復華復華基金 22.64000 22.74000 -0.10000 -0.43975 復華華人世紀基金 18.05000 18.07000 -0.02000 -0.11068 復華傳家二號基金 35.28120 35.47710 -0.19590 -0.55219 復華傳家基金 24.33060 24.35060 -0.02000 -0.08213 復華奧林匹克全球組合基金 16.00000 15.97000 0.03000 0.18785 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 復華新興人民幣短期收益基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.05000 22.92000 0.13000 0.56719 復華新興市場企業債券ETF基金 71.23000 70.94000 0.29000 0.40880 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 復華新興市場短期收益基金 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 復華滬深300 A股基金 23.68000 23.57000 0.11000 0.46669 復華數位經濟基金 50.78000 50.91000 -0.13000 -0.25535 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.02240 10.02240 0.00000 0.00000 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75860 9.75710 0.00150 0.01537 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.56600 10.56590 0.00010 0.00095 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14860 10.14700 0.00160 0.01577 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.15360 10.27610 -0.12250 -1.19209 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.13040 10.12010 0.01030 0.10178 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.21790 10.21580 0.00210 0.02056 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83090 10.80180 0.02910 0.26940 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.11260 10.10580 0.00680 0.06729 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.74170 10.70780 0.03390 0.31659 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.47260 10.46540 0.00720 0.06880 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.11330 11.07830 0.03500 0.31593 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.67310 10.68830 -0.01520 -0.14221 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.62620 10.62550 0.00070 0.00659 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.71180 10.68470 0.02710 0.25363 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.68520 10.69950 -0.01430 -0.13365 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.93190 12.08760 -0.15570 -1.28810 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.60870 10.60750 0.00120 0.01131 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.86800 10.88250 -0.01450 -0.13324 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.23360 12.39310 -0.15950 -1.28701 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.75290 10.75170 0.00120 0.01116 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.89040 10.86200 0.02840 0.26146 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.17530 10.18270 -0.00740 -0.07267 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.17120 10.16340 0.00780 0.07675 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06420 10.03150 0.03270 0.32597 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.48240 10.49270 -0.01030 -0.09816 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80270 10.94150 -0.13880 -1.26856 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.48870 10.48350 0.00520 0.04960 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.48110 10.49150 -0.01040 -0.09913 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.80260 10.94150 -0.13890 -1.26948 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.48560 10.48040 0.00520 0.04962 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.36880 10.36610 0.00270 0.02605 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.36030 10.34430 0.01600 0.15467 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.36700 10.36430 0.00270 0.02605 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.36130 10.34530 0.01600 0.15466 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.99880 11.00740 -0.00860 -0.07813 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.99300 10.98580 0.00720 0.06554 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.07150 11.03680 0.03470 0.31440 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.17130 10.18520 -0.01390 -0.13647 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.16600 10.16470 0.00130 0.01279 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.06010 10.03390 0.02620 0.26111 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26770 9.25480 0.01290 0.13939 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.05260 8.07000 -0.01740 -0.21561 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08290 8.08020 0.00270 0.03342 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.18920 12.17220 0.01700 0.13966 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.62060 10.64350 -0.02290 -0.21515 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.78380 10.78030 0.00350 0.03247 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01410 10.00000 0.01410 0.14100 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98300 10.00000 -0.01700 -0.17000 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.00780 10.00000 0.00780 0.07800 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.04280 10.00000 0.04280 0.42800 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.94900 10.00000 -0.05100 -0.51000 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 10.01150 10.00000 0.01150 0.11500 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.04280 10.00000 0.04280 0.42800 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.94900 10.00000 -0.05100 -0.51000 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 10.01150 10.00000 0.01150 0.11500 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.01530 10.00000 0.01530 0.15300 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 10.00910 10.00000 0.00910 0.09100 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98430 10.00000 -0.01570 -0.15700 景順主流基金 19.83000 19.92000 -0.09000 -0.45181 景順台灣科技基金 34.82000 34.98000 -0.16000 -0.45740 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 景順全球科技基金 24.01000 23.93000 0.08000 0.33431 景順全球康健基金 19.89000 19.95000 -0.06000 -0.30075 景順貨幣市場基金 16.00560 16.00540 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.43000 34.45000 -0.02000 -0.05806 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.87000 14.95000 -0.08000 -0.53512 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66440 8.67200 -0.00760 -0.08764 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.73160 7.73100 0.00060 0.00776 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.59230 11.60220 -0.00990 -0.08533 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.33060 10.32970 0.00090 0.00871 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 華南永昌中國A股基金(美元) 7.98000 8.08000 -0.10000 -1.23762 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.69460 9.68950 0.00510 0.05263 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.96130 9.93120 0.03010 0.30309 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.30430 10.29880 0.00550 0.05340 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.59150 10.55950 0.03200 0.30304 華南永昌永昌基金 20.51000 20.56000 -0.05000 -0.24319 華南永昌全球亨利組合基金 15.00630 14.98450 0.02180 0.14548 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 華南永昌全球精品基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.53000 13.55000 -0.02000 -0.14760 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 華南永昌物聯網精選基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29650 16.29620 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.44270 25.50700 -0.06430 -0.25209 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00120 12.00100 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.81240 10.80990 0.00250 0.02313 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.46880 10.42250 0.04630 0.44423 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01980 10.01750 0.00230 0.02296 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64400 9.60140 0.04260 0.44369 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.65420 10.65100 0.00320 0.03004 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.24800 10.20190 0.04610 0.45188 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99920 9.99620 0.00300 0.03001 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.55920 9.51630 0.04290 0.45081 華頓中小型基金 22.60000 22.91000 -0.31000 -1.35312 華頓中國多重機會平衡基金 12.51750 12.47360 0.04390 0.35194 華頓台灣基金 24.62000 24.86000 -0.24000 -0.96541 華頓平安貨幣市場基金 11.58210 11.58200 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.51000 17.50000 0.01000 0.05714 華頓全球高收益債券基金A 13.90180 13.89550 0.00630 0.04534 華頓全球高收益債券基金B 8.01560 8.01200 0.00360 0.04493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.91720 2.96210 -0.04490 -1.51582 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.73520 12.88070 -0.14550 -1.12960 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41010 0.41580 -0.00570 -1.37085 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.32180 12.38000 -0.05820 -0.47011 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.27890 12.33710 -0.05820 -0.47175 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.96290 11.02720 -0.06430 -0.58310 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69400 10.70240 -0.00840 -0.07849 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.65620 10.66460 -0.00840 -0.07877 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.36220 9.36950 -0.00730 -0.07791 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.83730 10.87280 -0.03550 -0.32650 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79980 10.83520 -0.03540 -0.32671 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.50740 9.54530 -0.03790 -0.39705 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.24000 12.35000 -0.11000 -0.89069 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69940 2.69930 0.00010 0.00370 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13640 2.14110 -0.00470 -0.21951 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.02860 12.01250 0.01610 0.13403 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24650 9.23420 0.01230 0.13320 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37880 0.37820 0.00060 0.15865 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29510 0.29520 -0.00010 -0.03388 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.65000 3.69000 -0.04000 -1.08401 匯豐中國動力基金(台幣) 15.92000 16.06000 -0.14000 -0.87173 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.52000 -0.01000 -1.92308 匯豐台灣精典基金 25.64000 25.67000 -0.03000 -0.11687 匯豐全球趨勢組合基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625 匯豐全球關鍵資源基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 匯豐安富基金 26.61000 26.63000 -0.02000 -0.07510 匯豐成功基金 43.28000 43.24000 0.04000 0.09251 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.45000 2.47000 -0.02000 -0.80972 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.79910 2.80690 -0.00780 -0.27789 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44120 2.44780 -0.00660 -0.26963 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99220 11.99680 -0.00460 -0.03834 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00520 8.00930 -0.00410 -0.05119 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39430 0.39480 -0.00050 -0.12665 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33630 0.33670 -0.00040 -0.11880 匯豐金磚動力基金 14.91000 14.97000 -0.06000 -0.40080 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02050 15.02040 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.22000 -0.01000 -0.19157 匯豐新鑽動力基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45150 5.42560 0.02590 0.47737 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34670 9.32130 0.02540 0.27249 匯豐龍鳳基金-A類型 55.40000 55.49000 -0.09000 -0.16219 匯豐龍鳳基金-I類型 55.40000 55.49000 -0.09000 -0.16219 匯豐龍騰電子基金 40.17000 40.38000 -0.21000 -0.52006 匯豐雙高收益債券組合基金 12.88320 12.86360 0.01960 0.15237 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.40000 19.51000 -0.11000 -0.56381 新光中國成長基金(人民幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 新光中國成長基金(新臺幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.66360 11.63470 0.02890 0.24839 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.33180 10.34560 -0.01380 -0.13339 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.71770 10.70990 0.00780 0.07283 新光台灣富貴基金 25.93000 25.95000 -0.02000 -0.07707 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.96000 21.90000 0.06000 0.27397 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.53620 39.61530 -0.07910 -0.19967 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.22620 46.00010 0.22610 0.49152 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 新光全球AI新創產業基金美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 新光全球生技醫療基金(美元) 10.96000 11.08000 -0.12000 -1.08303 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 新光全球債券基金(A累積)美元 11.15350 11.14610 0.00740 0.06639 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.96220 10.93220 0.03000 0.27442 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48220 10.47510 0.00710 0.06778 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.28880 10.26070 0.02810 0.27386 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.47000 9.33000 0.14000 1.50054 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 新光吉星貨幣市場基金 15.52230 15.52210 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 新光亞洲精選基金-美金 21.05000 21.18000 -0.13000 -0.61379 新光亞洲精選基金-新台幣 21.44000 21.53000 -0.09000 -0.41802 新光店頭基金 23.99000 24.11000 -0.12000 -0.49772 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.14060 41.79660 0.34400 0.82303 新光特選內需收益ETF基金 21.13000 21.18000 -0.05000 -0.23607 新光創新科技基金 14.07000 14.17000 -0.10000 -0.70572 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.23430 10.23870 -0.00440 -0.04297 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.58870 10.56890 0.01980 0.18734 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10430 10.10170 0.00260 0.02574 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28320 9.28810 -0.00490 -0.05276 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.58090 9.56290 0.01800 0.18823 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11880 9.11300 0.00580 0.06365 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.74820 40.62960 0.11860 0.29191 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 46.86880 46.41860 0.45020 0.96987 新光澳幣十年期保本基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.95780 10.94360 0.01420 0.12976 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52510 9.51310 0.01200 0.12614 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48100 9.46500 0.01600 0.16904 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.66160 10.64360 0.01800 0.16912 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74430 10.73700 0.00730 0.06799 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53800 9.53150 0.00650 0.06819 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49710 9.48860 0.00850 0.08958 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68570 10.67610 0.00960 0.08992 瑞銀全球創新趨勢基金 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.58810 8.58410 0.00400 0.04660 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.89510 10.90080 -0.00570 -0.05229 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57060 9.57520 -0.00460 -0.04804 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.94210 14.93520 0.00690 0.04620 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61900 10.62850 -0.00950 -0.08938 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50710 9.51560 -0.00850 -0.08933 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57570 9.58510 -0.00940 -0.09807 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69690 10.70740 -0.01050 -0.09806 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.72870 39.80760 -0.07890 -0.19820 群益10年期以上金融債ETF基金 44.41700 44.07690 0.34010 0.77161 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.85980 44.57430 0.28550 0.64050 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.11420 44.78140 0.33280 0.74317 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.78540 46.42580 0.35960 0.77457 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.19790 44.84660 0.35130 0.78334 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.62400 48.29670 0.32730 0.67769 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.53260 50.19040 0.34220 0.68180 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.35700 48.00740 0.34960 0.72822 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.77660 10.76500 0.01160 0.10776 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.17020 46.69660 0.47360 1.01421 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.54950 39.63790 -0.08840 -0.22302 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.53130 11.52910 0.00220 0.01908 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95640 9.98180 -0.02540 -0.25446 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.43340 14.46700 -0.03360 -0.23225 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.42390 10.50340 -0.07950 -0.75690 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 群益大印度基金N-新臺幣 10.26000 9.92000 0.34000 3.42742 群益大印度基金-人民幣 13.99090 13.49590 0.49500 3.66778 群益大印度基金-美元 12.71380 12.32880 0.38500 3.12277 群益大印度基金-新臺幣 12.14000 11.74000 0.40000 3.40716 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.57860 12.58060 -0.00200 -0.01590 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.72120 11.78490 -0.06370 -0.54052 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.13700 11.13880 -0.00180 -0.01616 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.46740 9.51890 -0.05150 -0.54103 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.09550 10.09710 -0.00160 -0.01585 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.61770 8.66450 -0.04680 -0.54014 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.29920 9.30070 -0.00150 -0.01613 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.20420 8.24880 -0.04460 -0.54068 群益中小型股基金 48.51000 48.74000 -0.23000 -0.47189 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.99980 10.97760 0.02220 0.20223 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.86780 9.89990 -0.03210 -0.32425 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.31990 9.32710 -0.00720 -0.07719 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27870 9.26000 0.01870 0.20194 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.32250 8.34960 -0.02710 -0.32457 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.86140 7.86740 -0.00600 -0.07626 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.66650 10.67220 -0.00570 -0.05341 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.73310 11.73940 -0.00630 -0.05367 群益中國高收益債券基金-美元 11.29000 11.30150 -0.01150 -0.10176 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42220 10.40970 0.01250 0.12008 群益中國新機會基金N-人民幣 10.00270 9.93900 0.06370 0.64091 群益中國新機會基金N-美元 8.87530 8.86530 0.01000 0.11280 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 群益中國新機會基金-人民幣 8.87070 8.81410 0.05660 0.64215 群益中國新機會基金-美元 9.48930 9.47860 0.01070 0.11289 群益中國新機會基金-新臺幣 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 群益平衡王基金 20.79370 20.80910 -0.01540 -0.07401 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00600 10.00430 0.00170 0.01699 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99470 9.96830 0.02640 0.26484 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00600 10.00440 0.00160 0.01599 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99470 9.96830 0.02640 0.26484 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00610 10.00440 0.00170 0.01699 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99470 9.96820 0.02650 0.26585 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.98120 9.95430 0.02690 0.27023 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00990 10.01740 -0.00750 -0.07487 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99850 9.98130 0.01720 0.17232 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00980 10.01740 -0.00760 -0.07587 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99850 9.98130 0.01720 0.17232 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00990 10.01740 -0.00750 -0.07487 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99850 9.98130 0.01720 0.17232 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.00620 9.98810 0.01810 0.18122 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.01360 10.01900 -0.00540 -0.05390 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.00230 9.98290 0.01940 0.19433 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.01360 10.01900 -0.00540 -0.05390 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.00230 9.98290 0.01940 0.19433 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.01350 10.01900 -0.00550 -0.05490 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.00230 9.98290 0.01940 0.19433 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.00110 9.98110 0.02000 0.20038 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.66370 12.60460 0.05910 0.46888 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.67920 11.68610 -0.00690 -0.05904 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.75790 10.70770 0.05020 0.46882 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.92050 9.92640 -0.00590 -0.05944 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.58810 10.53870 0.04940 0.46875 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.55440 10.52630 0.02810 0.26695 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.32260 10.30050 0.02210 0.21455 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24820 9.22360 0.02460 0.26671 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24690 9.22710 0.01980 0.21459 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.61570 10.58750 0.02820 0.26635 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.64670 10.62390 0.02280 0.21461 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.41150 9.38640 0.02510 0.26741 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89390 9.87280 0.02110 0.21372 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.43450 11.40720 0.02730 0.23932 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82170 7.80310 0.01860 0.23837 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86890 10.86860 0.00030 0.00276 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66610 10.67020 -0.00410 -0.03842 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.75620 10.73360 0.02260 0.21055 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95580 9.95560 0.00020 0.00201 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89370 9.89750 -0.00380 -0.03839 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.97780 9.95690 0.02090 0.20990 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.86890 10.86870 0.00020 0.00184 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66600 10.67000 -0.00400 -0.03749 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.75610 10.73350 0.02260 0.21056 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95590 9.95560 0.00030 0.00301 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89360 9.89730 -0.00370 -0.03738 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97780 9.95690 0.02090 0.20990 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.69460 9.74770 -0.05310 -0.54474 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 群益全球關鍵生技基金-美元 15.86250 15.94930 -0.08680 -0.54422 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.75000 15.80000 -0.05000 -0.31646 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.82000 11.61000 0.21000 1.80879 群益印度中小基金N-人民幣 11.23270 10.78370 0.44900 4.16369 群益印度中小基金N-美元 9.11130 8.79340 0.31790 3.61521 群益印度中小基金N-新臺幣 8.67000 8.35000 0.32000 3.83234 群益印度中小基金-人民幣 15.20650 14.59880 0.60770 4.16267 群益印度中小基金-美元 13.03180 12.57700 0.45480 3.61612 群益印度中小基金-新臺幣 15.17000 14.61000 0.56000 3.83299 群益多利策略組合基金 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 群益多重收益組合基金 14.27000 14.22000 0.05000 0.35162 群益多重資產組合基金 15.62000 15.59000 0.03000 0.19243 群益安家基金 27.06400 27.31940 -0.25540 -0.93487 群益安穩貨幣市場基金 16.17410 16.17380 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 21.31000 21.47000 -0.16000 -0.74523 群益亞太中小基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 群益亞太新趨勢平衡基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.79180 10.76470 0.02710 0.25175 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93370 7.91370 0.02000 0.25273 群益店頭市場基金 102.62000 103.39000 -0.77000 -0.74475 群益東方盛世基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 群益東協成長基金-人民幣 13.35210 13.35450 -0.00240 -0.01797 群益東協成長基金-美元 11.32450 11.38630 -0.06180 -0.54276 群益東協成長基金-新臺幣 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.16480 12.13560 0.02920 0.24061 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.24190 11.23690 0.00500 0.04450 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63470 10.60840 0.02630 0.24792 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.86920 9.84550 0.02370 0.24072 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.12340 9.11930 0.00410 0.04496 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62870 8.60740 0.02130 0.24746 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.99660 10.96950 0.02710 0.24705 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.65800 9.63470 0.02330 0.24183 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.28540 9.28120 0.00420 0.04525 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.63950 9.61570 0.02380 0.24751 群益長安基金 31.66000 31.98000 -0.32000 -1.00063 群益美國新創亮點基金N-美元 10.49640 10.49050 0.00590 0.05624 群益美國新創亮點基金-美元 15.87870 15.86970 0.00900 0.05671 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.44000 15.39000 0.05000 0.32489 群益真善美基金 16.05740 16.07920 -0.02180 -0.13558 群益馬拉松基金 127.56000 128.67000 -1.11000 -0.86267 群益深証中小板基金 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258 群益創新科技基金 36.04000 36.49000 -0.45000 -1.23321 群益華夏盛世基金N-人民幣 11.02120 11.00430 0.01690 0.15358 群益華夏盛世基金N-美元 9.80150 9.83820 -0.03670 -0.37304 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 群益華夏盛世基金-人民幣 12.00210 11.98380 0.01830 0.15271 群益華夏盛世基金-美元 10.80730 10.84770 -0.04040 -0.37243 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.94000 17.96000 -0.02000 -0.11136 群益奧斯卡基金 32.19000 32.64000 -0.45000 -1.37868 群益新興金鑽基金-美元 11.49450 11.51030 -0.01580 -0.13727 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 群益葛萊美基金 25.36000 25.71000 -0.35000 -1.36134 群益道瓊美國地產ETF基金 22.93000 22.86000 0.07000 0.30621 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.06000 15.02000 0.04000 0.26631 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.61920 11.56790 0.05130 0.44347 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.06870 11.07790 -0.00920 -0.08305 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.15840 11.14000 0.01840 0.16517 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.15360 11.10430 0.04930 0.44397 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.62480 10.63370 -0.00890 -0.08370 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.71080 10.69320 0.01760 0.16459 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.61910 11.56770 0.05140 0.44434 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.06910 11.07830 -0.00920 -0.08305 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.85130 9.83500 0.01630 0.16573 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.15370 11.10430 0.04940 0.44487 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.62430 10.63320 -0.00890 -0.08370 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.93360 9.91720 0.01640 0.16537 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.19320 13.21930 -0.02610 -0.19744 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.90630 11.91230 -0.00600 -0.05037 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.79060 11.78730 0.00330 0.02800 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72320 8.74050 -0.01730 -0.19793 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.00600 9.01060 -0.00460 -0.05105 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.48240 8.48000 0.00240 0.02830 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.36420 10.36940 -0.00520 -0.05015 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.96320 9.96830 -0.00510 -0.05116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.28370 10.39580 -0.11210 -1.07832 德信大發基金 32.07000 32.09000 -0.02000 -0.06232 德信中國精選成長基金 12.13000 12.19000 -0.06000 -0.49221 德信台灣主流中小基金 20.95000 20.99000 -0.04000 -0.19057 德信萬保貨幣市場基金 11.99600 11.99580 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.96000 34.91000 0.05000 0.14323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.09090 11.09000 0.00090 0.00812 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.94830 10.94710 0.00120 0.01096 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72640 11.72630 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.06000 18.25000 -0.19000 -1.04110 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.85000 17.85000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.98160 10.99840 -0.01680 -0.15275 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.02030 17.03760 -0.01730 -0.10154 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.24910 8.22690 0.02220 0.26985 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.18000 11.17760 0.00240 0.02147 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27250 12.26980 0.00270 0.02201 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13260 14.09450 0.03810 0.27032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.92000 17.03000 -0.11000 -0.64592 摩根中小基金 23.45000 23.45000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 15.67000 15.87000 -0.20000 -1.26024 摩根中國A股基金(美元) 12.22000 12.41000 -0.19000 -1.53102 摩根中國亮點基金 13.20000 13.34000 -0.14000 -1.04948 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.26650 11.34440 -0.07790 -0.68668 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.78650 12.86300 -0.07650 -0.59473 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.57700 9.65860 -0.08160 -0.84484 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.21650 13.30790 -0.09140 -0.68681 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.62270 15.71620 -0.09350 -0.59493 摩根台灣金磚基金-累積型 20.31000 20.31000 0.00000 0.00000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.31000 20.31000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 52.00000 52.01000 -0.01000 -0.01923 摩根平衡基金 28.11000 28.12000 -0.01000 -0.03556 摩根全球α基金 18.59000 18.53000 0.06000 0.32380 摩根全球平衡基金 16.31930 16.25480 0.06450 0.39681 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52270 9.52970 -0.00700 -0.07345 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74960 10.74970 -0.00010 -0.00093 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10120 10.10950 -0.00830 -0.08210 摩根多元入息成長基金-累積型 11.80200 11.81040 -0.00840 -0.07112 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.57240 10.58110 -0.00870 -0.08222 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.48230 10.49930 -0.01700 -0.16192 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.95950 13.98200 -0.02250 -0.16092 摩根亞洲基金 59.31000 59.29000 0.02000 0.03373 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40570 8.40200 0.00370 0.04404 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99030 9.97830 0.01200 0.12026 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80980 8.80860 0.00120 0.01362 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90590 12.90010 0.00580 0.04496 摩根東方內需機會基金 18.76000 18.75000 0.01000 0.05333 摩根東方科技基金 33.27000 33.29000 -0.02000 -0.06008 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 摩根金龍收成基金 22.55000 22.79000 -0.24000 -1.05309 摩根第一貨幣市場基金 15.14300 15.14280 0.00020 0.00132 摩根新金磚五國基金 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103 摩根新絲路基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 摩根新興35基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16490 7.16890 -0.00400 -0.05580 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58390 9.58310 0.00080 0.00835 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.35860 9.36520 -0.00660 -0.07047 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.19310 11.19940 -0.00630 -0.05625 摩根新興科技基金 56.42000 56.56000 -0.14000 -0.24752 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.71240 8.71870 -0.00630 -0.07226 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44750 9.46000 -0.01250 -0.13214 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.88790 8.91240 -0.02450 -0.27490 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.45290 10.46040 -0.00750 -0.07170 摩根龍揚基金 33.68000 34.04000 -0.36000 -1.05758 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 摩根環球股票收益基金-累積型 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34270 9.32480 0.01790 0.19196 摩根總收益組合基金-累積型 11.59710 11.57490 0.02220 0.19179 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.67000 21.39000 0.28000 1.30902 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62270 12.62260 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95380 10.94600 0.00780 0.07126 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61000 10.59860 0.01140 0.10756 聯邦中國龍基金 28.07000 28.21000 -0.14000 -0.49628 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.56130 12.56730 -0.00600 -0.04774 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.78400 11.79220 -0.00820 -0.06954 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.67080 10.66380 0.00700 0.06564 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23240 10.23740 -0.00500 -0.04884 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65030 9.65710 -0.00680 -0.07041 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73230 8.72660 0.00570 0.06532 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.91470 9.91380 0.00090 0.00908 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.13850 10.11250 0.02600 0.25711 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.36400 9.36310 0.00090 0.00961 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57150 9.54690 0.02460 0.25768 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.70650 11.68450 0.02200 0.18828 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.62250 11.60410 0.01840 0.15856 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.80490 10.76450 0.04040 0.37531 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.74830 10.72780 0.02050 0.19109 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.65950 10.64260 0.01690 0.15880 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90810 9.87100 0.03710 0.37585 聯邦金鑽平衡基金 25.08110 25.21700 -0.13590 -0.53892 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.68720 9.70450 -0.01730 -0.17827 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.07390 10.06690 0.00700 0.06953 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.62790 9.64520 -0.01730 -0.17936 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99850 9.99150 0.00700 0.07006 聯邦貨幣市場基金 13.23500 13.23480 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 14.05000 14.12000 -0.07000 -0.49575 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.78880 16.74500 0.04380 0.26157 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.05920 13.06770 -0.00850 -0.06505 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.66360 12.64400 0.01960 0.15501 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.02270 12.00400 0.01870 0.15578 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50830 12.47990 0.02840 0.22757 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.71200 11.67110 0.04090 0.35044 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56710 10.54300 0.02410 0.22859 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.74160 8.71130 0.03030 0.34782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.54000 38.60000 -0.06000 -0.15544 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.18000 19.37000 -0.19000 -0.98090 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.64000 18.92000 -0.28000 -1.47992 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.41000 12.57000 -0.16000 -1.27287 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.44000 15.55000 -0.11000 -0.70740 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.53000 11.63000 -0.10000 -0.85985 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.51000 14.60000 -0.09000 -0.61644 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.44000 14.53000 -0.09000 -0.61941 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.46000 14.55000 -0.09000 -0.61856 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.11000 15.21000 -0.10000 -0.65746 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.11000 21.12000 -0.01000 -0.04735 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.15000 19.16000 -0.01000 -0.05219 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.87000 15.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.78000 14.79000 -0.01000 -0.06761 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.77000 19.75000 0.02000 0.10127 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.46000 18.44000 0.02000 0.10846 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.88000 7.86000 0.02000 0.25445 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.31000 14.30000 0.01000 0.06993 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 聯博貨幣市場基金 15.04670 15.04660 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.12240 11.12400 -0.00160 -0.01438 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.87980 13.89610 -0.01630 -0.11730 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.46380 7.46490 -0.00110 -0.01474 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.39110 10.36410 0.02700 0.26051 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.83650 10.82420 0.01230 0.11363 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.25030 10.24710 0.00320 0.03123 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.25140 10.23310 0.01830 0.17883 瀚亞中小型股基金 22.36000 22.50000 -0.14000 -0.62222 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.93000 13.03000 -0.10000 -0.76746 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.16000 13.30000 -0.14000 -1.05263 瀚亞巴西基金 5.69000 5.69000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 42.06000 42.23000 -0.17000 -0.40256 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03600 10.01980 0.01620 0.16168 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98570 9.97950 0.00620 0.06213 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.97680 9.98480 -0.00800 -0.08012 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.92280 9.92160 0.00120 0.01209 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03180 10.01460 0.01720 0.17175 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01240 10.00750 0.00490 0.04896 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.96850 9.97800 -0.00950 -0.09521 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.91380 9.91370 0.00010 0.00101 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.65990 11.62700 0.03290 0.28296 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.04220 11.04570 -0.00350 -0.03169 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 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瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.67000 14.73000 -0.06000 -0.40733 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.76000 6.80000 -0.04000 -0.58824 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 瀚亞亞太基礎建設基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.77730 12.71060 0.06670 0.52476 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.78530 14.65440 0.13090 0.89325 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.33460 11.32830 0.00630 0.05561 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.08860 11.06550 0.02310 0.20876 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.03660 12.99330 0.04330 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.69000 8.55000 0.14000 1.63743 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.99000 8.83000 0.16000 1.81200 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.53000 8.41000 0.12000 1.42687 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030 瀚亞菁華基金 22.75000 22.95000 -0.20000 -0.87146 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.26560 14.24820 0.01740 0.12212 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30490 9.29360 0.01130 0.12159 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.31360 11.23600 0.07760 0.69064 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 12.02690 11.91040 0.11650 0.97814 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.22540 10.18490 0.04050 0.39765 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.86060 10.80700 0.05360 0.49597 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.35930 8.30190 0.05740 0.69141 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.34440 8.26360 0.08080 0.97778 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.72800 8.71500 0.01300 0.14917 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.19530 8.16280 0.03250 0.39815 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.18560 8.14520 0.04040 0.49600 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.21290 14.18260 0.03030 0.21364 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.90470 10.82620 0.07850 0.72509 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.98110 9.96960 0.01150 0.11535 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.56010 11.53550 0.02460 0.21325 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.33220 10.33040 0.00180 0.01742 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.04480 10.02350 0.02130 0.21250 瀚亞歐洲基金 10.62000 10.77000 -0.15000 -1.39276 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