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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/24  108/09/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.38540   10.38450   0.00090    0.00867
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.13670   10.13600   0.00070    0.00691
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.48090   10.48100  -0.00010   -0.00095
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.23800   10.23810  -0.00010   -0.00098
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.14930   10.14390   0.00540    0.05323
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.25630   10.25200   0.00430    0.04194
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.15000   10.14620   0.00380    0.03745
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.20020   10.19380   0.00640    0.06278
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.87000    9.86800   0.00200    0.02027
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.87000    9.86800   0.00200    0.02027
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.86230    9.86150   0.00080    0.00811
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.86230    9.86150   0.00080    0.00811
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.05760   10.05660   0.00100    0.00994
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.05760   10.05660   0.00100    0.00994
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.83640   10.83940  -0.00300   -0.02768
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.63410   10.63700  -0.00290   -0.02726
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.74900   10.74430   0.00470    0.04374
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.63760   10.63290   0.00470    0.04420
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.31000   22.54000  -0.23000   -1.02041
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.25000   23.61000  -0.36000   -1.52478
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.27090   42.08310   0.18780    0.44626
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.17060   39.29100  -0.12040   -0.30643
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.95990    9.95800   0.00190    0.01908
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.52180   10.51870   0.00310    0.02947
中國信託台灣活力基金                                               13.66000   13.73000  -0.07000   -0.50983
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.34680   10.36560  -0.01880   -0.18137
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.16610   10.13740   0.02870    0.28311
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.01120    8.98570   0.02550    0.28378
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48460   10.48090   0.00370    0.03530
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26590    9.26280   0.00310    0.03347
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.41550   11.36840   0.04710    0.41431
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.62290    9.58320   0.03970    0.41427
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.19420   11.17280   0.02140    0.19154
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.69900    9.68050   0.01850    0.19111
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              45.74020   45.33590   0.40430    0.89179
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.43630   42.07750   0.35880    0.85271
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.66460   47.34230   0.32230    0.68079
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.10600   47.76960   0.33640    0.70421
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04720   11.04710   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.45630   10.41090   0.04540    0.43608
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.53590    9.49450   0.04140    0.43604
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.71000   10.68180   0.02820    0.26400
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.76740    9.74170   0.02570    0.26381
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.23070   40.18210   0.04860    0.12095
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.32860   41.13780   0.19080    0.46381
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.68400   44.31760   0.36640    0.82676
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.24520   44.85680   0.38840    0.86587
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.34300   45.02210   0.32090    0.71276
元大2001基金                                                       68.79000   68.95000  -0.16000   -0.23205
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.79120   47.75060   0.04060    0.08503
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.85890   45.79200   0.06690    0.14610
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.99000   21.31000  -0.32000   -1.50164
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76360   11.76110   0.00250    0.02126
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.56140   10.51500   0.04640    0.44127
元大上證50基金                                                     32.87000   32.70000   0.17000    0.51988
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.24000   13.38000  -0.14000   -1.04634
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.99900   12.10200  -0.10300   -0.85110
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.31200   16.41100  -0.09900   -0.60325
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.60800   11.66400  -0.05600   -0.48011
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.88000   10.88600  -0.00600   -0.05512
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.05000  -0.03000   -0.98361
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.16000   13.24000  -0.08000   -0.60423
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.22270   45.32860  -0.10590   -0.23363
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.14620   11.14540   0.00080    0.00718
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.11990   10.11920   0.00070    0.00692
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.98860    9.94610   0.04250    0.42730
元大巴西指數基金                                                    6.85900    6.88400  -0.02500   -0.36316
元大日經225基金                                                    28.06000   28.04000   0.02000    0.07133
元大台商收成基金                                                   23.38000   23.44000  -0.06000   -0.25597
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.77000   42.67000   0.10000    0.23436
元大台灣中型100基金                                                34.80000   34.81000  -0.01000   -0.02873
元大台灣加權股價指數基金                                           26.72700   26.72900  -0.00200   -0.00748
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50基金                                                 84.78000   84.75000   0.03000    0.03540
元大台灣金融基金                                                   18.89000   18.92000  -0.03000   -0.15856
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.73000   32.78000  -0.05000   -0.15253
元大台灣高股息基金                                                 28.39000   28.24000   0.15000    0.53116
元大台灣電子科技基金                                               38.05000   38.05000   0.00000    0.00000
元大全球ETF成長組合基金                                            10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.11000   15.06000   0.05000    0.33201
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.25000   24.12000   0.13000    0.53897
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.72000   13.69000   0.03000    0.21914
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.84000   13.86000  -0.02000   -0.14430
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.56500   12.56400   0.00100    0.00796
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.50000    6.47000   0.03000    0.46368
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.97000    6.95000   0.02000    0.28777
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.35600    8.38200  -0.02600   -0.31019
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
元大全球農業商機基金                                               18.00000   17.98000   0.02000    0.11123
元大印尼指數基金                                                    9.46900    9.44800   0.02100    0.22227
元大印度指數基金                                                    9.79400    9.56000   0.23400    2.44770
元大印度基金                                                       12.77000   12.41000   0.36000    2.90089
元大多多基金                                                       18.37000   18.47000  -0.10000   -0.54142
元大多福基金                                                       55.74000   55.89000  -0.15000   -0.26838
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.42120    9.38870   0.03250    0.34616
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.50420    7.47840   0.02580    0.34499
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22000   10.21630   0.00370    0.03622
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.48300   10.47890   0.00410    0.03913
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19930   10.19530   0.00400    0.03923
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.54290   10.51240   0.03050    0.29013
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.25930   10.22960   0.02970    0.29033
元大卓越基金                                                       43.38000   43.47000  -0.09000   -0.20704
元大店頭基金                                                        9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.52200   10.52140   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.86190    9.87520  -0.01330   -0.13468
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.65130   32.53810   0.11320    0.34790
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.23600   44.76550   0.47050    1.05103
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.63070   15.75860  -0.12790   -0.81162
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        25.81310   25.39690   0.41620    1.63878
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.94510   42.83900   0.10610    0.24767
元大高科技基金                                                     21.40000   21.50000  -0.10000   -0.46512
元大得利貨幣市場基金                                               16.34660   16.34630   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04730   12.04710   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
元大富櫃50基金                                                     13.50000   13.57000  -0.07000   -0.51584
元大華夏中小基金                                                    7.56000    7.62000  -0.06000   -0.78740
元大新中國基金-人民幣                                              10.24000   10.34000  -0.10000   -0.96712
元大新中國基金-美元                                                 9.28800    9.36400  -0.07600   -0.81162
元大新中國基金-新台幣                                               9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
元大新主流基金                                                     26.93000   26.99000  -0.06000   -0.22230
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32700    9.35800  -0.03100   -0.33127
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.25640   11.26010  -0.00370   -0.03286
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.04480   10.03100   0.01380    0.13757
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.54400   11.49950   0.04450    0.38697
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.42130    9.38500   0.03630    0.38679
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69290   10.67190   0.02100    0.19678
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.86460    9.84530   0.01930    0.19603
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.93780   10.88940   0.04840    0.44447
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.09970   10.05500   0.04470    0.44455
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.20120   10.18060   0.02060    0.20235
元大新興亞洲基金                                                   10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.82380    9.78350   0.04030    0.41192
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.10320    9.06600   0.03720    0.41032
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.16650   10.09970   0.06680    0.66141
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.43570    9.37370   0.06200    0.66143
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18220   15.18200   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.96000   39.07000  -0.11000   -0.28155
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
元大實質多重資產基金-美元                                           8.28200    8.27400   0.00800    0.09669
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.09000   12.18000  -0.09000   -0.73892
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.24000   18.01000   0.23000    1.27707
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.81000   20.79000   0.02000    0.09620
元大摩臺基金                                                       39.73000   39.71000   0.02000    0.05037
元大標普500基金                                                    28.20000   28.13000   0.07000    0.24884
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.12000   36.90000   0.22000    0.59621
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.05000   20.93000   0.12000    0.57334
元大標智滬深300基金                                                18.22000   18.15000   0.07000    0.38567
元大歐洲50基金                                                     25.84000   26.12000  -0.28000   -1.07198
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.04740    9.04110   0.00630    0.06968
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30830   10.30810   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.36000   16.41000  -0.05000   -0.30469
日盛上選基金                                                       38.12000   38.46000  -0.34000   -0.88404
日盛小而美基金                                                     19.88000   20.01000  -0.13000   -0.64968
日盛中國內需動力基金                                                9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.45940   12.43190   0.02750    0.22121
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.83290    9.81110   0.02180    0.22220
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.56330   12.56870  -0.00540   -0.04296
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91020    9.91450  -0.00430   -0.04337
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.34920   11.33460   0.01460    0.12881
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.93550    8.92400   0.01150    0.12887
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.43000   10.54000  -0.11000   -1.04364
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.85000   10.94000  -0.09000   -0.82267
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
日盛日盛基金                                                       12.77000   12.89000  -0.12000   -0.93095
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛全球抗暖化基金                                                 11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.69090   10.69500  -0.00410   -0.03834
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.44820    9.45180  -0.00360   -0.03809
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.43440   10.42220   0.01220    0.11706
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.22210    9.21130   0.01080    0.11725
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54990    2.54450   0.00540    0.21222
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65530    1.65180   0.00350    0.21189
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38940    0.38960  -0.00020   -0.05133
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25330    0.25350  -0.00020   -0.07890
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.82340   12.80920   0.01420    0.11086
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.21810    8.20900   0.00910    0.11085
日盛亞洲機會基金                                                    7.22000    7.20000   0.02000    0.27778
日盛首選基金                                                       18.77000   18.85000  -0.08000   -0.42440
日盛高科技基金                                                     19.96000   20.15000  -0.19000   -0.94293
日盛貨幣市場基金                                                   14.85460   14.85440   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     44.02000   44.44000  -0.42000   -0.94509
日盛精選五虎基金                                                   38.59000   38.83000  -0.24000   -0.61808
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56380   13.56360   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.89000   35.09000  -0.20000   -0.56996
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.59000    9.82000  -0.23000   -2.34216
台新MSCI中國基金                                                   19.69000   19.96000  -0.27000   -1.35271
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.23000   20.28000  -0.05000   -0.24655
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24060   14.24040   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.63000   51.00000  -0.37000   -0.72549
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58010    0.58990  -0.00980   -1.66130
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.98200   18.24100  -0.25900   -1.41988
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33880    0.34380  -0.00500   -1.45433
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.15000   10.28000  -0.13000   -1.26459
台新主流基金                                                       26.46000   26.39000   0.07000    0.26525
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.56000   24.48000   0.08000    0.32680
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79570    0.79490   0.00080    0.10064
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.23000   17.17000   0.06000    0.34945
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55720    0.55660   0.00060    0.10780
台新台灣中小基金                                                   39.97000   39.96000   0.01000    0.02503
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.09640   11.07360   0.02280    0.20590
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.94160    9.95850  -0.01690   -0.16970
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.58100   11.60060  -0.01960   -0.16896
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07000   10.08200  -0.01200   -0.11902
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34750   11.36290  -0.01540   -0.13553
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
台新印度基金                                                       14.64000   14.28000   0.36000    2.52101
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59730    8.58470   0.01260    0.14677
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28200    0.28230  -0.00030   -0.10627
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.75190   12.73320   0.01870    0.14686
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41320    0.41360  -0.00040   -0.09671
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.97000   39.08000  -0.11000   -0.28147
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.59000   42.55000   0.04000    0.09401
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14040   11.14030   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.63700   33.74640  -0.10940   -0.32418
台新智慧生活基金-美元                                              10.76730   10.79750  -0.03020   -0.27969
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.02500    8.05370  -0.02870   -0.35636
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.26110    8.27020  -0.00910   -0.11003
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.20470    9.23770  -0.03300   -0.35723
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48680    9.49720  -0.01040   -0.10951
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.53640   11.53480   0.00160    0.01387
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36560    0.36650  -0.00090   -0.24557
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.10600    8.10490   0.00110    0.01357
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27140    0.27200  -0.00060   -0.22059
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.39000    5.40000  -0.01000   -0.18519
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.90000   22.84000   0.06000    0.26270
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.66690   10.68530  -0.01840   -0.17220
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.10470   10.10510  -0.00040   -0.00396
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.18400   10.17240   0.01160    0.11403
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.77030   10.78880  -0.01850   -0.17147
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.19550   10.19580  -0.00030   -0.00294
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.27800   10.26630   0.01170    0.11397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.25430   44.01790   0.23640    0.53705
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.74600   43.37560   0.37040    0.85394
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.99870   39.99950  -0.00080   -0.00200
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      39.99840   39.99940  -0.00100   -0.00250
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.79840   38.94310  -0.14470   -0.37157
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.41310   11.41090   0.00220    0.01928
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.88380    9.91020  -0.02640   -0.26639
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31290    9.30140   0.01150    0.12364
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.04540   11.03190   0.01350    0.12237
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.63040    7.64350  -0.01310   -0.17139
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.11870    9.13440  -0.01570   -0.17188
永豐中小基金                                                       56.16000   56.22000  -0.06000   -0.10672
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83540    1.82970   0.00570    0.31153
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.59670    2.58860   0.00810    0.31291
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.11890    8.11650   0.00240    0.02957
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.13000   11.12670   0.00330    0.02966
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.11000    5.12000  -0.01000   -0.19531
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.30000   22.41000  -0.11000   -0.49085
永豐主流品牌基金                                                   18.79000   18.97000  -0.18000   -0.94887
永豐永豐基金                                                       34.70000   34.85000  -0.15000   -0.43042
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.01420    9.01800  -0.00380   -0.04214
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.61030    9.61470  -0.00440   -0.04576
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.90370    8.88890   0.01480    0.16650
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.49600    9.48020   0.01580    0.16666
永豐亞洲民生消費基金                                               11.67000   11.79000  -0.12000   -1.01781
永豐南非幣2021保本基金                                             14.29330   14.28810   0.00520    0.03639
永豐美國大型500股票ETF基金                                         20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
永豐貨幣市場基金                                                   13.95540   13.95520   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17320    2.16350   0.00970    0.44835
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71670    2.70450   0.01220    0.45110
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.74350    7.73080   0.01270    0.16428
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98430   10.96620   0.01810    0.16505
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.12880    7.11070   0.01810    0.25455
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.56230   11.53290   0.02940    0.25492
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.42000   10.60000  -0.18000   -1.69811
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.95000    8.13000  -0.18000   -2.21402
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.30000   18.67000  -0.37000   -1.98179
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.07000   56.05000   0.02000    0.03568
永豐領航科技基金                                                   41.09000   41.30000  -0.21000   -0.50847
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.14000   10.27000  -0.13000   -1.26582
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
永豐趨勢平衡基金                                                   43.22000   43.45000  -0.23000   -0.52934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.94940   11.94860   0.00080    0.00670
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.79110    9.78430   0.00680    0.06950
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.44470   10.43750   0.00720    0.06898
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.88090    9.87740   0.00350    0.03543
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.37170   10.36810   0.00360    0.03472
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.85110    9.84360   0.00750    0.07619
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.63560   10.62750   0.00810    0.07622
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.89240    9.88770   0.00470    0.04753
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.45730   10.45240   0.00490    0.04688
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.52000    9.61000  -0.09000   -0.93652
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.25000   15.40000  -0.15000   -0.97403
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.41000   19.64000  -0.23000   -1.17108
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.35000   19.60000  -0.25000   -1.27551
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05800   10.04960   0.00840    0.08359
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05800   10.04970   0.00830    0.08259
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96560    9.96260   0.00300    0.03011
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96560    9.96260   0.00300    0.03011
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21990   10.20850   0.01140    0.11167
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21980   10.20830   0.01150    0.11265
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04650   10.03830   0.00820    0.08169
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04650   10.03830   0.00820    0.08169
兆豐國際生命科學基金                                               14.58000   14.61000  -0.03000   -0.20534
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.50970   10.49270   0.01700    0.16202
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.76680   10.76690  -0.00010   -0.00093
兆豐國際全球基金                                                   30.98000   30.93000   0.05000    0.16166
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53340   10.53280   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22760   10.24030  -0.01270   -0.12402
兆豐國際國民基金                                                   23.87000   23.97000  -0.10000   -0.41719
兆豐國際第一基金                                                   14.17000   14.31000  -0.14000   -0.97834
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.75160   10.73530   0.01630    0.15184
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.15430    8.14190   0.01240    0.15230
兆豐國際萬全基金                                                   21.65000   21.81000  -0.16000   -0.73361
兆豐國際電子基金                                                   27.50000   27.81000  -0.31000   -1.11471
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.86000   22.87000  -0.01000   -0.04373
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.04000   15.06000  -0.02000   -0.13280
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.42000   37.61000  -0.19000   -0.50518
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57150   12.57130   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.81860    9.81900  -0.00040   -0.00407
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.85020    9.84920   0.00100    0.01015
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.88420    9.86480   0.01940    0.19666
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.86240    9.86050   0.00190    0.01927
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97410    9.97660  -0.00250   -0.02506
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.81880    9.81920  -0.00040   -0.00407
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.85240    9.85140   0.00100    0.01015
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.89230    9.87280   0.01950    0.19751
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.86690    9.86490   0.00200    0.02027
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98210    9.98460  -0.00250   -0.02504
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.93960   10.94190  -0.00230   -0.02102
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.66560   10.67050  -0.00490   -0.04592
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.92570   10.92760  -0.00190   -0.01739
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.61640   10.61860  -0.00220   -0.02072
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.73150   10.73640  -0.00490   -0.04564
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.72090   10.72280  -0.00190   -0.01772
合庫台灣基金                                                       12.52000   12.72000  -0.20000   -1.57233
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.84130   11.82090   0.02040    0.17258
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.90460   12.89670   0.00790    0.06126
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.47700   11.47310   0.00390    0.03399
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.25560   12.25230   0.00330    0.02693
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15840    8.14430   0.01410    0.17313
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47300    9.46750   0.00550    0.05809
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.18210    9.17900   0.00310    0.03377
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.84130    8.83900   0.00230    0.02602
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31620    9.31310   0.00310    0.03329
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
合庫全球新興市場基金                                                9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18440   10.18420   0.00020    0.00196
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95840    9.95270   0.00570    0.05727
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.37080   10.36540   0.00540    0.05210
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.58260   10.56200   0.02060    0.19504
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.16810   12.16110   0.00700    0.05756
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.51790   15.50940   0.00850    0.05481
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.67190    8.66700   0.00490    0.05654
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.52580    9.53130  -0.00550   -0.05770
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.88200    7.86660   0.01540    0.19576
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.65970    8.65360   0.00610    0.07049
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.57410   10.56840   0.00570    0.05393
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.99000   12.04000  -0.05000   -0.41528
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.39000   11.48000  -0.09000   -0.78397
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.58000   11.64000  -0.06000   -0.51546
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21480   10.20120   0.01360    0.13332
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19320   10.18400   0.00920    0.09034
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.79160    9.75630   0.03530    0.36182
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17010   10.16320   0.00690    0.06789
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.25960   10.24600   0.01360    0.13273
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.23590   10.22660   0.00930    0.09094
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.82510    9.78970   0.03540    0.36160
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.20440   10.19750   0.00690    0.06766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25940   11.25570   0.00370    0.03287
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.78320    9.83050  -0.04730   -0.48116
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.73630    9.75910  -0.02280   -0.23363
安聯中國東協基金                                                   15.00000   15.06000  -0.06000   -0.39841
安聯中國策略基金-美元                                              12.75000   12.92000  -0.17000   -1.31579
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.68000   16.86000  -0.18000   -1.06762
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.51000   16.57000  -0.06000   -0.36210
安聯中華新思路基金-美元                                            14.84000   14.97000  -0.13000   -0.86840
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.03000   14.12000  -0.09000   -0.63739
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      34.11000   34.44000  -0.33000   -0.95819
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.05000   10.15000  -0.10000   -0.98522
安聯台灣科技基金                                                   56.33000   57.12000  -0.79000   -1.38305
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56200   12.56180   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   39.30000   39.74000  -0.44000   -1.10720
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90190   10.87610   0.02580    0.23722
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        16.00520   15.96240   0.04280    0.26813
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.92120    9.89470   0.02650    0.26782
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00790    9.98080   0.02710    0.27152
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.36840   13.33020   0.03820    0.28657
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.92430   10.90440   0.01990    0.18250
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.98470   12.95530   0.02940    0.22693
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61480    9.58760   0.02720    0.28370
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54640    9.52790   0.01850    0.19417
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06100    9.04050   0.02050    0.22676
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.26480   10.23570   0.02910    0.28430
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.26140   10.23810   0.02330    0.22758
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.57540   12.56100   0.01440    0.11464
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37960   11.37370   0.00590    0.05187
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98200   10.97440   0.00760    0.06925
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57830    8.56890   0.00940    0.10970
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44080    8.43650   0.00430    0.05097
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11960    8.11390   0.00570    0.07025
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21590   10.20500   0.01090    0.10681
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09110   10.08410   0.00700    0.06942
安聯全球人口趨勢基金                                               12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.94000   33.08000  -0.14000   -0.42322
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.57210   12.54910   0.02300    0.18328
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.59510   10.57580   0.01930    0.18249
安聯全球新興市場基金                                               16.83000   16.80000   0.03000    0.17857
安聯全球農金趨勢基金                                                9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               22.36000   22.39000  -0.03000   -0.13399
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.16140   10.14950   0.01190    0.11725
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.19700   10.18970   0.00730    0.07164
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12890   10.11720   0.01170    0.11564
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09810   10.09100   0.00710    0.07036
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14350   10.13140   0.01210    0.11943
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.10260   10.09530   0.00730    0.07231
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.06180   10.05720   0.00460    0.04574
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12610   10.12150   0.00460    0.04545
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.06180   10.05720   0.00460    0.04574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.63910   10.63220   0.00690    0.06490
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.17030   10.16370   0.00660    0.06494
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.95350   91.83450   0.11900    0.12958
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43350   13.44260  -0.00910   -0.06770
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.01670   68.94800   0.06870    0.09964
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95250    9.95930  -0.00680   -0.06828
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79300    2.78800   0.00500    0.17934
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92580   10.92430   0.00150    0.01373
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.35540    2.34530   0.01010    0.43065
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.81910    8.81730   0.00180    0.02041
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.35000   10.33260   0.01740    0.16840
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.30820   10.31630  -0.00810   -0.07852
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.81260   10.81710  -0.00450   -0.04160
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.25970   10.26790  -0.00820   -0.07986
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.28000   10.29010  -0.01010   -0.09815
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.24960   10.23240   0.01720    0.16809
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.17440   10.18230  -0.00790   -0.07759
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.58640   10.59070  -0.00430   -0.04060
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.15780   10.16590  -0.00810   -0.07968
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.18540   10.19540  -0.01000   -0.09808
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.05770   10.05580   0.00190    0.01889
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.25480   10.24920   0.00560    0.05464
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.03710   10.03590   0.00120    0.01196
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.94960    9.94890   0.00070    0.00704
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.07410   10.07220   0.00190    0.01886
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.20490   10.19920   0.00570    0.05589
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03680   10.03560   0.00120    0.01196
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.94990    9.94920   0.00070    0.00704
宏利台灣動力基金A類型                                              32.44000   32.69000  -0.25000   -0.76476
宏利台灣動力基金I類型                                              32.44000   32.69000  -0.25000   -0.76476
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.06140   10.09080  -0.02940   -0.29135
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94690    9.95120  -0.00430   -0.04321
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.55320    7.57530  -0.02210   -0.29174
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51720    7.52720  -0.01000   -0.13285
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
宏利全球債券組合基金                                               13.85090   13.82690   0.02400    0.17357
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01910    3.01480   0.00430    0.14263
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.47520   12.45220   0.02300    0.18471
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94330    8.92620   0.01710    0.19157
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.64130    2.62440   0.01690    0.64396
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.51760   11.47500   0.04260    0.37124
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.33430    3.35120  -0.01690   -0.50430
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54440    0.54750  -0.00310   -0.56621
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.31000   15.38000  -0.07000   -0.45514
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.53980   12.53020   0.00960    0.07661
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.07580   11.07280   0.00300    0.02709
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58260   10.57120   0.01140    0.10784
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.79360    8.78930   0.00430    0.04892
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42020    8.41790   0.00230    0.02732
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26570    8.25780   0.00790    0.09567
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42560    8.42480   0.00080    0.00950
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99830    3.00490  -0.00660   -0.21964
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43060    0.43090  -0.00030   -0.06962
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93710   12.93780  -0.00070   -0.00541
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97990    0.98140  -0.00150   -0.15284
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36040    7.36120  -0.00080   -0.01087
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05250    2.05450  -0.00200   -0.09735
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29570    0.29600  -0.00030   -0.10135
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94800    8.94890  -0.00090   -0.01006
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32480    0.32510  -0.00030   -0.09228
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69890   13.69880   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.45000    2.48000  -0.03000   -1.20968
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.10000   11.20000  -0.10000   -0.89286
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.74000   27.63000   0.11000    0.39812
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.74000   27.63000   0.11000    0.39812
宏利澳幣保本基金                                                   12.72410   12.72190   0.00220    0.01729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.39000   11.34000   0.05000    0.44092
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.70000   11.76000  -0.06000   -0.51020
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.55130   10.57620  -0.02490   -0.23543
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.44290    9.44590  -0.00300   -0.03176
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.94820    8.92900   0.01920    0.21503
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.39660   11.37210   0.02450    0.21544
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
貝萊德新台幣基金                                                   12.98080   12.98070   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.28000   28.31000  -0.03000   -0.10597
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46200   11.46340  -0.00140   -0.01221
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.89810    9.91030  -0.01220   -0.12310
保德信大中華基金-人民幣                                            10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
保德信大中華基金-美元                                              10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
保德信大中華基金-新台幣                                            30.49000   30.69000  -0.20000   -0.65168
保德信中小型股基金                                                 53.98000   54.37000  -0.39000   -0.71731
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
保德信中國中小基金-美元                                             9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.02650   10.04580  -0.01930   -0.19212
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.10420   10.11690  -0.01270   -0.12553
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.14810   10.16780  -0.01970   -0.19375
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.30890   11.33080  -0.02190   -0.19328
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.63000   10.72000  -0.09000   -0.83955
保德信中國品牌基金-美元                                            10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.44000   11.54000  -0.10000   -0.86655
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.52000   28.45000   0.07000    0.24605
保德信全球消費商機基金                                             19.49000   19.45000   0.04000    0.20566
保德信全球基礎建設基金                                             14.08000   14.04000   0.04000    0.28490
保德信全球資源基金                                                  7.22000    7.24000  -0.02000   -0.27624
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.25000   32.39000  -0.14000   -0.43223
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.26040   10.21610   0.04430    0.43363
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.80230   10.75560   0.04670    0.43419
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.30860   10.23860   0.07000    0.68369
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.84950   10.77590   0.07360    0.68301
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.71520    9.71680  -0.00160   -0.01647
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.95040   10.95150  -0.00110   -0.01004
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28940    9.26730   0.02210    0.23847
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.45320   10.42830   0.02490    0.23877
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20200    8.19310   0.00890    0.10863
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.38550   11.37320   0.01230    0.10815
保德信亞太基金                                                     19.99000   20.05000  -0.06000   -0.29925
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75080    8.72310   0.02770    0.31755
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.22780   12.18900   0.03880    0.31832
保德信店頭市場基金                                                 38.92000   39.21000  -0.29000   -0.73961
保德信拉丁美洲基金                                                  6.99000    7.00000  -0.01000   -0.14286
保德信金平衡基金                                                   31.50000   31.55000  -0.05000   -0.15848
保德信金滿意基金                                                   44.68000   44.62000   0.06000    0.13447
保德信科技島基金                                                   29.47000   29.52000  -0.05000   -0.16938
保德信高成長基金                                                  101.88000  102.46000  -0.58000   -0.56607
保德信貨幣市場基金                                                 15.85790   15.85770   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.71610   10.71820  -0.00210   -0.01959
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.97120   10.94610   0.02510    0.22931
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.10320   11.10300   0.00020    0.00180
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64380   10.61720   0.02660    0.25054
保德信新世紀基金                                                   10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.21010    8.19810   0.01200    0.14638
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.46840   10.45580   0.01260    0.12051
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.79270   11.77550   0.01720    0.14607
保德信新興趨勢組合基金                                             10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
保德信瑞騰基金                                                     15.66140   15.66160  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.49810    9.50170  -0.00360   -0.03789
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.05180   10.05550  -0.00370   -0.03680
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.42500    9.42010   0.00490    0.05202
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.73560    9.72920   0.00640    0.06578
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71170    9.70080   0.01090    0.11236
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.15060   10.14020   0.01040    0.10256
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55630    9.56040  -0.00410   -0.04289
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.92320    9.92740  -0.00420   -0.04231
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.19990   10.19390   0.00600    0.05886
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87750    9.87210   0.00540    0.05470
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.26760   10.26150   0.00610    0.05945
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.79810    9.80250  -0.00440   -0.04489
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.11740   10.12190  -0.00450   -0.04446
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84460    9.83400   0.01060    0.10779
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.39470   10.37730   0.01740    0.16767
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.71300    9.71110   0.00190    0.01957
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.10110   10.09910   0.00200    0.01980
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.98020    9.96370   0.01650    0.16560
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.98410    9.96770   0.01640    0.16453
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.26870   10.26240   0.00630    0.06139
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.93870    9.93900  -0.00030   -0.00302
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.93890    9.93920  -0.00030   -0.00302
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.23470   10.21790   0.01680    0.16442
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.28080   10.26220   0.01860    0.18125
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.97010    9.96730   0.00280    0.02809
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.06120   10.04730   0.01390    0.13835
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43770   10.42250   0.01520    0.14584
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.21480   10.20880   0.00600    0.05877
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.86870   10.86220   0.00650    0.05984
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.04840   10.05060  -0.00220   -0.02189
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.34990   10.35210  -0.00220   -0.02125
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48150   10.46000   0.02150    0.20554
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.48810   10.48460   0.00350    0.03338
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.51970   10.49010   0.02960    0.28217
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.06700   10.03620   0.03080    0.30689
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.06920   10.03810   0.03110    0.30982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.02090    9.98870   0.03220    0.32236
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.02160    9.99030   0.03130    0.31330
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.04800   10.03830   0.00970    0.09663
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.04930   10.03960   0.00970    0.09662
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.02560    9.98350   0.04210    0.42170
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.02620    9.98400   0.04220    0.42268
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.19370   10.17510   0.01860    0.18280
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.19090   10.17320   0.01770    0.17399
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.30210   10.28880   0.01330    0.12927
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.48700   10.47410   0.01290    0.12316
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.97660    9.97570   0.00090    0.00902
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.07210   10.07120   0.00090    0.00894
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97350    1.97210   0.00140    0.07099
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.84940    2.84780   0.00160    0.05618
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28890    0.28970  -0.00080   -0.27615
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45570    0.45700  -0.00130   -0.28446
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.20730    8.21750  -0.01020   -0.12413
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.06960   12.09140  -0.02180   -0.18029
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75690    9.74650   0.01040    0.10670
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.50860   12.49440   0.01420    0.11365
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63190    8.64610  -0.01420   -0.16424
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.10980   11.12800  -0.01820   -0.16355
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58580   10.58780  -0.00200   -0.01889
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.38750   10.38130   0.00620    0.05972
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.16000   20.15000   0.01000    0.04963
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4680.02000 4675.57000   4.45000    0.09518
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.15310   10.14750   0.00560    0.05519
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.04950   11.04340   0.00610    0.05524
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.03860   10.02370   0.01490    0.14865
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.36890    9.37410  -0.00520   -0.05547
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.96240    9.96790  -0.00550   -0.05518
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.36100    9.35570   0.00530    0.05665
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.73060    9.73220  -0.00160   -0.01644
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.41560   10.38960   0.02600    0.25025
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.89880    5.89990  -0.00110   -0.01864
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.93830   10.94030  -0.00200   -0.01828
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.04000   10.18000  -0.14000   -1.37525
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.98000   10.14000  -0.16000   -1.57791
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.04000   10.18000  -0.14000   -1.37525
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.57000   10.69000  -0.12000   -1.12254
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.98000   10.14000  -0.16000   -1.57791
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.57910   10.60590  -0.02680   -0.25269
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.59610   11.64380  -0.04770   -0.40966
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.81450   10.86130  -0.04680   -0.43089
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.06560    9.08860  -0.02300   -0.25306
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.39390    9.43260  -0.03870   -0.41028
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.27890    9.31910  -0.04020   -0.43137
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.41290   10.43930  -0.02640   -0.25289
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.89460   10.93940  -0.04480   -0.40953
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.88020   10.92730  -0.04710   -0.43103
柏瑞巨人基金                                                       13.46000   13.42000   0.04000    0.29806
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71030   13.71010   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.47000   16.47000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.41440   14.39650   0.01790    0.12434
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.82330   12.82210   0.00120    0.00936
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.37540   13.37880  -0.00340   -0.02541
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.53510    8.52460   0.01050    0.12317
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77940    6.77100   0.00840    0.12406
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70600    8.70520   0.00080    0.00919
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.55420    8.54610   0.00810    0.09478
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.78240   10.78520  -0.00280   -0.02596
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.44980    8.44500   0.00480    0.05684
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.01370   13.01250   0.00120    0.00922
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.48560   12.47020   0.01540    0.12349
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.46240   13.44950   0.01290    0.09591
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.17600   12.17910  -0.00310   -0.02545
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97870    8.96760   0.01110    0.12378
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73180    9.73080   0.00100    0.01028
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.77460    9.76530   0.00930    0.09524
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58560    9.58810  -0.00250   -0.02607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.47130    9.46590   0.00540    0.05705
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.76840   10.75360   0.01480    0.13763
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.79180   10.78020   0.01160    0.10760
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.54940   10.54990  -0.00050   -0.00474
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.68320   10.67360   0.00960    0.08994
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.83350    9.82000   0.01350    0.13747
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.59940    9.58910   0.01030    0.10741
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.74960   10.72140   0.02820    0.26303
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61450    9.61490  -0.00040   -0.00416
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.74450    9.73580   0.00870    0.08936
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.74830   10.73350   0.01480    0.13789
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.79220   10.78060   0.01160    0.10760
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.54990   10.55040  -0.00050   -0.00474
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.68440   10.67480   0.00960    0.08993
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.83330    9.81980   0.01350    0.13748
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59970    9.58930   0.01040    0.10845
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.93560   10.90680   0.02880    0.26406
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61470    9.61510  -0.00040   -0.00416
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74520    9.73650   0.00870    0.08935
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35840   11.34290   0.01550    0.13665
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.86170   12.84980   0.01190    0.09261
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09680   12.09500   0.00180    0.01488
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.94360    8.93140   0.01220    0.13660
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.68430    9.67540   0.00890    0.09199
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58590    9.58450   0.00140    0.01461
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05290   11.03780   0.01510    0.13680
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.97640   11.96530   0.01110    0.09277
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68640   11.68460   0.00180    0.01540
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.94390    8.93170   0.01220    0.13659
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68490    9.67590   0.00900    0.09301
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58630    9.58490   0.00140    0.01461
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.21000   13.26000  -0.05000   -0.37707
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.00000   14.08000  -0.08000   -0.56818
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.96000   11.02000  -0.06000   -0.54446
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.05000   13.07000  -0.02000   -0.15302
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.35000   13.35000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.26410   12.21840   0.04570    0.37403
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.46490   10.44060   0.02430    0.23275
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.78090    7.75190   0.02900    0.37410
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.30300   10.27920   0.02380    0.23154
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32680   12.29440   0.03240    0.26353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.10810   12.09060   0.01750    0.14474
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.06060   11.04860   0.01200    0.10861
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.52880    8.50630   0.02250    0.26451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62990    9.61600   0.01390    0.14455
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65740    9.64700   0.01040    0.10781
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.64770   11.63080   0.01690    0.14530
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.82460   10.79610   0.02850    0.26398
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.04200   11.03000   0.01200    0.10879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97290    9.95850   0.01440    0.14460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.21520    9.19090   0.02430    0.26439
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.18080    9.16220   0.01860    0.20301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68400    9.67350   0.01050    0.10854
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.66600   12.65600   0.01000    0.07901
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.23400   12.23330   0.00070    0.00572
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.51300   11.52120  -0.00820   -0.07117
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.03570    7.03020   0.00550    0.07823
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.79450    8.79390   0.00060    0.00682
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.43960    9.44630  -0.00670   -0.07093
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.88820   10.87960   0.00860    0.07905
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.53100   11.53920  -0.00820   -0.07106
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.52620    9.52560   0.00060    0.00630
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97840    8.97140   0.00700    0.07803
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64140    9.64830  -0.00690   -0.07152
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.19810   12.15340   0.04470    0.36780
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.05150   13.01150   0.04000    0.30742
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.85960   11.83020   0.02940    0.24852
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.42520    9.39060   0.03460    0.36845
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.11080   10.07980   0.03100    0.30755
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08210   10.05710   0.02500    0.24858
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.30210   12.26440   0.03770    0.30739
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.88300   10.84310   0.03990    0.36798
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.29990   11.27190   0.02800    0.24841
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.04130   10.00450   0.03680    0.36783
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.59270    9.55750   0.03520    0.36830
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.35520   10.32340   0.03180    0.30804
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.81980    9.79550   0.02430    0.24807
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.09000   19.08000   0.01000    0.05241
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.85000   17.89000  -0.04000   -0.22359
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.47680   13.44720   0.02960    0.22012
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.36820   10.36690   0.00130    0.01254
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.46670   11.45790   0.00880    0.07680
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.47750   12.42840   0.04910    0.39506
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.92560   10.93330  -0.00770   -0.07043
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.93560    8.93450   0.00110    0.01231
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.53870    9.53140   0.00730    0.07659
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.41040    9.37340   0.03700    0.39473
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.46400    9.47070  -0.00670   -0.07074
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.06990    9.06880   0.00110    0.01213
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.33880    9.33160   0.00720    0.07716
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.29100   11.24670   0.04430    0.39389
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.40650    9.41310  -0.00660   -0.07012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.45510   45.15910   0.29600    0.65546
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.85530    9.90510  -0.04980   -0.50277
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84740    9.84430   0.00310    0.03149
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.27000   33.79000   0.48000    1.42054
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.85250   11.85020   0.00230    0.01941
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66250    1.65940   0.00310    0.18681
國泰大中華基金                                                     21.57000   21.74000  -0.17000   -0.78197
國泰小龍基金-新台幣                                                16.25000   16.40000  -0.15000   -0.91463
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.95000   47.17000  -0.22000   -0.46640
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.65600    4.69960  -0.04360   -0.92774
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71540    0.72090  -0.00550   -0.76294
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.76650    0.77230  -0.00580   -0.75100
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.34000   20.45000  -0.11000   -0.53790
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.29780   43.87350   0.42430    0.96710
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.46610    2.48740  -0.02130   -0.85632
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34450    0.34690  -0.00240   -0.69184
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.73130   10.77840  -0.04710   -0.43699
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33640    0.33700  -0.00060   -0.17804
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.27390   10.26620   0.00770    0.07500
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.54290    4.60380  -0.06090   -1.32282
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63350    0.64090  -0.00740   -1.15463
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.84000   20.02000  -0.18000   -0.89910
國泰中港台基金-人民幣                                               3.54040    3.57890  -0.03850   -1.07575
國泰中港台基金-美元                                                 0.49980    0.50440  -0.00460   -0.91197
國泰中港台基金-新台幣                                              15.47000   15.57000  -0.10000   -0.64226
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.08690   10.10900  -0.02210   -0.21862
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24400   10.23710   0.00690    0.06740
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29320   10.26070   0.03250    0.31674
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.39000   27.37000   0.02000    0.07307
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.19000   34.16000   0.03000    0.08782
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35870    0.35870   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33540    0.33550  -0.00010   -0.02981
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33630    0.33640  -0.00010   -0.02973
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.14940   11.12380   0.02560    0.23014
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.43780   10.41400   0.02380    0.22854
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.46990   10.44600   0.02390    0.22880
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47110   12.47100   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42540    0.42570  -0.00030   -0.07047
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37460    0.37480  -0.00020   -0.05336
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45450    0.45490  -0.00040   -0.08793
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56770    0.56910  -0.00140   -0.24600
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.63370    2.63930  -0.00560   -0.21218
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37070    0.37090  -0.00020   -0.05392
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.55000    0.55120  -0.00120   -0.21771
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49830    0.49840  -0.00010   -0.02006
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.56000   14.52000   0.04000    0.27548
國泰全球資源基金-美元                                               0.16480    0.16490  -0.00010   -0.06064
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.20000    5.19000   0.01000    0.19268
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61120    0.61300  -0.00180   -0.29364
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.98000   18.99000  -0.01000   -0.05266
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.39000   18.39000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90220    0.90640  -0.00420   -0.46337
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.25000   21.25000   0.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.88000   22.89000  -0.01000   -0.04369
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60030    2.60080  -0.00050   -0.01922
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36700    0.36650   0.00050    0.13643
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31260    0.31220   0.00040    0.12812
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.35140   11.31070   0.04070    0.35984
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.67000    9.63540   0.03460    0.35909
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54090    0.54100  -0.00010   -0.01848
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39490    0.39270   0.00220    0.56022
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.87000   11.78000   0.09000    0.76401
國泰科技生化基金                                                   37.70000   38.10000  -0.40000   -1.04987
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.69000   29.62000   0.07000    0.23633
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.17000   12.20000  -0.03000   -0.24590
國泰美國費城半導體基金                                             15.45000   15.28000   0.17000    1.11257
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.17210   46.72260   0.44950    0.96206
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.96720   16.10020  -0.13300   -0.82608
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.33070   25.89190   0.43880    1.69474
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.56340   46.23600   0.32740    0.70811
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.01560   46.83980   0.17580    0.37532
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.38850   43.31250   0.07600    0.17547
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32170    0.32170   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99840    9.99080   0.00760    0.07607
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.06170   10.05370   0.00800    0.07957
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32220    0.32240  -0.00020   -0.06203
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.01260   10.00950   0.00310    0.03097
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.09240   10.08900   0.00340    0.03370
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32250    0.32280  -0.00030   -0.09294
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.02290   10.02220   0.00070    0.00698
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.11220   10.11110   0.00110    0.01088
國泰紐幣2021保本基金                                               12.93940   12.93170   0.00770    0.05954
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31850   13.31060   0.00790    0.05935
國泰紐幣保本基金                                                   12.79570   12.79530   0.00040    0.00313
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.88000   25.08000  -0.20000   -0.79745
國泰富時中國A50基金                                                21.68000   21.59000   0.09000    0.41686
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   48.94210   48.55710   0.38500    0.79288
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35100    0.35050   0.00050    0.14265
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52840    0.52860  -0.00020   -0.03784
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.21890   41.25960  -0.04070   -0.09864
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.12000   21.03000   0.09000    0.42796
國泰新興市場基金-美元                                               0.38740    0.38980  -0.00240   -0.61570
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.03000   12.08000  -0.05000   -0.41391
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46780    2.47300  -0.00520   -0.21027
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50510    1.50830  -0.00320   -0.21216
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35810    0.35820  -0.00010   -0.02792
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22050    0.22060  -0.00010   -0.04533
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.81030   10.80150   0.00880    0.08147
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.46840    6.46310   0.00530    0.08200
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.96000   15.88000   0.08000    0.50378
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.39400   46.01960   0.37440    0.81357
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.16600   45.75820   0.40780    0.89121
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.26820   43.06480   0.20340    0.47231
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   39.39000   39.30000   0.09000    0.22901
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.64000   23.52000   0.12000    0.51020
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34440    0.34460  -0.00020   -0.05804
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.68080   38.76150  -0.08070   -0.20820
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.97000   22.07000  -0.10000   -0.45310
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.62000   19.69000  -0.07000   -0.35551
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.88000   18.83000   0.05000    0.26553
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41880    0.41800   0.00080    0.19139
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.59440   12.56100   0.03340    0.26590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.60090   10.59140   0.00950    0.08970
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.50690   10.49920   0.00770    0.07334
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.62780   10.59430   0.03350    0.31621
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27210   10.26290   0.00920    0.08964
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.20890   10.20200   0.00690    0.06763
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.27650   10.24410   0.03240    0.31628
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.00110    9.98910   0.01200    0.12013
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.90790    9.88450   0.02340    0.23673
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98430    9.97240   0.01190    0.11933
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.80960    9.77370   0.03590    0.36731
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00100    9.98900   0.01200    0.12013
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.90300    9.87950   0.02350    0.23787
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98420    9.97230   0.01190    0.11933
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.80970    9.77370   0.03600    0.36834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47800   11.47630   0.00170    0.01481
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80040    9.82540  -0.02500   -0.25444
第一金大中華基金                                                   27.33000   27.38000  -0.05000   -0.18262
第一金小型精選基金                                                 34.71000   34.67000   0.04000    0.11537
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.54000   14.67000  -0.13000   -0.88616
第一金中國世紀基金-美元                                             8.77980    8.84390  -0.06410   -0.72479
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86730    9.89040  -0.02310   -0.23356
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.21720    8.21020   0.00700    0.08526
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.50120   11.52820  -0.02700   -0.23421
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.75910    9.75090   0.00820    0.08409
第一金中概平衡基金                                                 29.36000   29.40000  -0.04000   -0.13605
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34040   15.34020   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.85200  178.85000   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.43630   15.52650  -0.09020   -0.58094
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.43490   15.52520  -0.09030   -0.58164
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.93000   14.98000  -0.05000   -0.33378
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.93000   14.98000  -0.05000   -0.33378
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.36730   10.38910  -0.02180   -0.20984
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.36560   10.38740  -0.02180   -0.20987
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.13380   10.16590  -0.03210   -0.31576
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.13380   10.16590  -0.03210   -0.31576
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.57530   13.58660  -0.01130   -0.08317
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.59350   13.60480  -0.01130   -0.08306
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.93000   12.90000   0.03000    0.23256
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.90610    9.90710  -0.00100   -0.01009
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.89970    9.90070  -0.00100   -0.01010
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50600    9.49690   0.00910    0.09582
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53040    9.52120   0.00920    0.09663
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.85960   10.86070  -0.00110   -0.01013
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.46130   10.45130   0.01000    0.09568
第一金全球大趨勢基金                                               25.09000   25.06000   0.03000    0.11971
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.34990    9.35000  -0.00010   -0.00107
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.45460    6.45470  -0.00010   -0.00155
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.25460   10.26560  -0.01100   -0.10715
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.25500   10.26580  -0.01080   -0.10520
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.23960   11.25170  -0.01210   -0.10754
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.24120   11.25340  -0.01220   -0.10841
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.65850    8.63280   0.02570    0.29770
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.68790   10.65620   0.03170    0.29748
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30230    9.30410  -0.00180   -0.01935
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30070    9.30250  -0.00180   -0.01935
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.69920    7.69720   0.00200    0.02598
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69430    7.69230   0.00200    0.02600
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44880    8.43850   0.01030    0.12206
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44930    8.43900   0.01030    0.12205
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.77760   11.77990  -0.00230   -0.01952
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.77820   11.78050  -0.00230   -0.01952
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31100   10.30830   0.00270    0.02619
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31180   10.30920   0.00260    0.02522
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.08630   15.06800   0.01830    0.12145
第一金亞洲科技基金                                                 18.99000   18.97000   0.02000    0.10543
第一金亞洲新興市場基金                                             12.89000   12.81000   0.08000    0.62451
第一金店頭市場基金                                                  8.38000    8.42000  -0.04000   -0.47506
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.23050   10.21110   0.01940    0.18999
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.23050   10.21110   0.01940    0.18999
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.21610   10.17140   0.04470    0.43947
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.21610   10.17130   0.04480    0.44046
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.23060   10.21110   0.01950    0.19097
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.24460   10.22460   0.02000    0.19561
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.23050   10.21110   0.01940    0.18999
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.21610   10.17130   0.04480    0.44046
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.23000   10.18480   0.04520    0.44380
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.21610   10.17130   0.04480    0.44046
第一金創新趨勢基金                                                 23.05000   23.11000  -0.06000   -0.25963
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.73420   44.35230   0.38190    0.86106
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.89220   44.46100   0.43120    0.96984
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.57230   45.10200   0.47030    1.04275
第一金電子基金                                                     36.72000   36.81000  -0.09000   -0.24450
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.67000   19.65000   0.02000    0.10178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.07000   20.17000  -0.10000   -0.49579
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
統一大中華中小基金(美元)                                            8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.89000    8.98000  -0.09000   -1.00223
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
統一大滿貫基金-A類型                                               37.84000   38.03000  -0.19000   -0.49961
統一大滿貫基金-I類型                                               37.84000   38.03000  -0.19000   -0.49961
統一大龍印基金                                                     15.30000   15.21000   0.09000    0.59172
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
統一中小基金                                                       26.36000   26.81000  -0.45000   -1.67848
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.04900    9.99710   0.05190    0.51915
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02470    9.02690  -0.00220   -0.02437
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.76420    8.74930   0.01490    0.17030
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.71340   12.64760   0.06580    0.52026
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37490   11.37760  -0.00270   -0.02373
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.00250   10.98380   0.01870    0.17025
統一台灣動力基金                                                   20.37000   20.67000  -0.30000   -1.45138
統一全天候基金-A類型                                              120.81000  122.34000  -1.53000   -1.25061
統一全天候基金-I類型                                              121.60000  123.15000  -1.55000   -1.25863
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.68790    8.61040   0.07750    0.90007
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.10000    8.07140   0.02860    0.35434
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.13460    8.08580   0.04880    0.60353
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.43690    9.35280   0.08410    0.89920
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.80630    8.77520   0.03110    0.35441
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.83630    8.78330   0.05300    0.60342
統一全球債券組合基金                                               12.46120   12.43750   0.02370    0.19055
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.80000   16.61000   0.19000    1.14389
統一全球新科技基金(美元)                                           15.25000   15.16000   0.09000    0.59367
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.72000   14.60000   0.12000    0.82192
統一亞太基金                                                       25.95000   25.97000  -0.02000   -0.07701
統一亞洲大金磚基金                                                 12.54000   12.53000   0.01000    0.07981
統一奔騰基金                                                       63.76000   64.61000  -0.85000   -1.31559
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75330   16.75300   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               12.44000   12.42000   0.02000    0.16103
統一強漢基金(美元)                                                 10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
統一強漢基金(新台幣)                                               28.62000   28.66000  -0.04000   -0.13957
統一統信基金                                                       32.53000   32.81000  -0.28000   -0.85340
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.60540   38.29520   0.31020    0.81002
統一黑馬基金                                                       63.73000   64.66000  -0.93000   -1.43829
統一新亞洲科技能源基金                                             17.38000   17.27000   0.11000    0.63694
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.14460    8.12400   0.02060    0.25357
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.92670   10.89910   0.02760    0.25323
統一經建基金                                                       51.01000   51.65000  -0.64000   -1.23911
統一龍馬基金                                                       73.58000   74.31000  -0.73000   -0.98237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.37000   22.52000  -0.15000   -0.66607
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              51.49000   51.76000  -0.27000   -0.52164
野村中國機會基金                                                   15.02000   15.16000  -0.14000   -0.92348
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42390   10.41900   0.00490    0.04703
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37170   10.35930   0.01240    0.11970
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.38400   10.34500   0.03900    0.37699
野村巴西基金                                                        6.63000    6.67000  -0.04000   -0.59970
野村台灣高股息基金                                                 26.25000   26.36000  -0.11000   -0.41730
野村台灣運籌基金                                                   40.15000   40.43000  -0.28000   -0.69256
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.95030    9.95060  -0.00030   -0.00301
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.81190    9.80490   0.00700    0.07139
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84770    9.83790   0.00980    0.09961
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.57810   10.57840  -0.00030   -0.00284
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.32400   10.31650   0.00750    0.07270
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.06370   10.05470   0.00900    0.08951
野村平衡基金                                                       21.05000   21.15000  -0.10000   -0.47281
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96670    9.96060   0.00610    0.06124
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.21940   10.23810  -0.01870   -0.18265
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97910    9.96580   0.01330    0.13346
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96690    9.96090   0.00600    0.06024
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.21950   10.23830  -0.01880   -0.18362
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97980    9.96650   0.01330    0.13345
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94260    9.92540   0.01720    0.17329
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.02460   10.02430   0.00030    0.00299
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.04220   10.03480   0.00740    0.07374
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.96420    9.94740   0.01680    0.16889
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.97000   14.93000   0.04000    0.26792
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.74000   12.75000  -0.01000   -0.07843
野村全球生技醫療基金                                               16.69000   16.75000  -0.06000   -0.35821
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.28990   10.27910   0.01080    0.10507
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24540   10.22670   0.01870    0.18285
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.17380   10.14780   0.02600    0.25621
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53410   10.52300   0.01110    0.10548
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.45130   10.43180   0.01950    0.18693
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.38480   10.35830   0.02650    0.25583
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.28740   10.26120   0.02620    0.25533
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.97750   10.96590   0.01160    0.10578
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.84430   10.82430   0.02000    0.18477
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.77750   10.74990   0.02760    0.25675
野村全球品牌基金                                                   28.29000   28.45000  -0.16000   -0.56239
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.79000   12.81000  -0.02000   -0.15613
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.42000   19.45000  -0.03000   -0.15424
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.04010   11.04210  -0.00200   -0.01811
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03990   11.03280   0.00710    0.06435
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79780   10.78870   0.00910    0.08435
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.56970    8.56300   0.00670    0.07824
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.39960    8.38700   0.01260    0.15023
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.96640    7.94750   0.01890    0.23781
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.09170   11.08300   0.00870    0.07850
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.58770   10.57180   0.01590    0.15040
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.14420   10.12040   0.02380    0.23517
野村成長基金                                                       34.31000   34.49000  -0.18000   -0.52189
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.30610    8.33050  -0.02440   -0.29290
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.31990    8.33820  -0.01830   -0.21947
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.52600    8.53080  -0.00480   -0.05627
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.68130    9.70990  -0.02860   -0.29454
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.54230    9.56340  -0.02110   -0.22063
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.75920    9.76460  -0.00540   -0.05530
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.26000   13.29000  -0.03000   -0.22573
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.08130   10.07120   0.01010    0.10029
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.01650   10.00010   0.01640    0.16400
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.90260    9.87000   0.03260    0.33029
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.52960    9.52010   0.00950    0.09979
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.54150    9.52550   0.01600    0.16797
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.63900    9.60700   0.03200    0.33309
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.03660   10.00350   0.03310    0.33088
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.70070   10.68880   0.01190    0.11133
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.61170   10.59390   0.01780    0.16802
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.71930   10.68370   0.03560    0.33322
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.83890    9.84150  -0.00260   -0.02642
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.83890    9.83540   0.00350    0.03559
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.74480    9.72890   0.01590    0.16343
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29610    8.28250   0.01360    0.16420
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92740    8.93040  -0.00300   -0.03359
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78990    8.78690   0.00300    0.03414
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.91300    9.89680   0.01620    0.16369
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.57500   13.55280   0.02220    0.16380
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.78510   12.78920  -0.00410   -0.03206
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33850   10.33500   0.00350    0.03387
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51580   10.51230   0.00350    0.03329
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46660   10.45480   0.01180    0.11287
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50390   10.49200   0.01190    0.11342
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81340   10.80980   0.00360    0.03330
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74200   10.73000   0.01200    0.11184
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69760   10.68540   0.01220    0.11417
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.80400   10.79690   0.00710    0.06576
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.72100   10.70600   0.01500    0.14011
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.85700   10.81500   0.04200    0.38835
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.33370   10.32550   0.00820    0.07942
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88710    9.89370  -0.00660   -0.06671
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51110    9.51010   0.00100    0.01052
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.98060    8.97400   0.00660    0.07355
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.55640   11.54800   0.00840    0.07274
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.48060   10.47230   0.00830    0.07926
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.64640   11.65090  -0.00450   -0.03862
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.06740   11.06260   0.00480    0.04339
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.81300   10.80430   0.00870    0.08052
野村泰國基金                                                       42.52000   42.85000  -0.33000   -0.77013
野村高科技基金                                                     11.80000   11.88000  -0.08000   -0.67340
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.56120   10.57250  -0.01130   -0.10688
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.17260   10.21090  -0.03830   -0.37509
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.83220   10.90550  -0.07330   -0.67214
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.54340    9.56880  -0.02540   -0.26545
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.51080    9.52140  -0.01060   -0.11133
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.82120    9.85820  -0.03700   -0.37532
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.23080   12.27740  -0.04660   -0.37956
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.44830   14.55200  -0.10370   -0.71262
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.07560   11.10500  -0.02940   -0.26475
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.04530   11.05770  -0.01240   -0.11214
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.58260   11.62630  -0.04370   -0.37587
野村貨幣市場基金                                                   16.35620   16.35600   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.62000   14.67000  -0.05000   -0.34083
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39210   10.38790   0.00420    0.04043
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.94460    9.93500   0.00960    0.09663
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.05980   10.02550   0.03430    0.34213
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.32790   10.32510   0.00280    0.02712
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.27390   10.26330   0.01060    0.10328
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25990   10.24990   0.01000    0.09756
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.74120   10.73820   0.00300    0.02794
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.64860   10.63710   0.01150    0.10811
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69800   10.68740   0.01060    0.09918
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.11340   10.12400  -0.01060   -0.10470
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.08450   10.08750  -0.00300   -0.02974
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.97400    9.96810   0.00590    0.05919
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.81280   10.82330  -0.01050   -0.09701
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.73080   10.73420  -0.00340   -0.03167
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.61900   10.61280   0.00620    0.05842
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.63080   10.61170   0.01910    0.17999
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93910    7.92500   0.01410    0.17792
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.35720   12.33520   0.02200    0.17835
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.21000    9.12000   0.09000    0.98684
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43290   10.43350  -0.00060   -0.00575
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.71220   10.73980  -0.02760   -0.25699
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36710   10.36010   0.00700    0.06757
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43970   10.40670   0.03300    0.31710
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42650   10.42820  -0.00170   -0.01630
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43340   10.43390  -0.00050   -0.00479
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.71310   10.74080  -0.02770   -0.25790
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36690   10.35990   0.00700    0.06757
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44230   10.40940   0.03290    0.31606
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42570   10.42730  -0.00160   -0.01534
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.44880   10.44420   0.00460    0.04404
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.73500   10.75730  -0.02230   -0.20730
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.38070   10.36860   0.01210    0.11670
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.45250   10.41440   0.03810    0.36584
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44550   10.44190   0.00360    0.03448
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.44880   10.44420   0.00460    0.04404
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.73660   10.75900  -0.02240   -0.20820
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38840   10.37620   0.01220    0.11758
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.46680   10.42870   0.03810    0.36534
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44680   10.44320   0.00360    0.03447
野村精選貨幣市場基金                                               12.12290   12.12270   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.78000   11.91000  -0.13000   -1.09152
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.90000   10.99000  -0.09000   -0.81893
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.08000   10.18000  -0.10000   -0.98232
野村積極成長基金                                                   14.55000   14.63000  -0.08000   -0.54682
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.28000   11.36000  -0.08000   -0.70423
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.90000   41.19000  -0.29000   -0.70405
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.77670   10.77910  -0.00240   -0.02227
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58220    8.59420  -0.01200   -0.13963
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89370    7.89880  -0.00510   -0.06457
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71500    7.71710  -0.00210   -0.02721
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.42190   12.43860  -0.01670   -0.13426
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.09170   11.09900  -0.00730   -0.06577
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.88300   10.88590  -0.00290   -0.02664
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            17.93000   17.98000  -0.05000   -0.27809
野村環球基金-美元計價                                              13.82000   13.85000  -0.03000   -0.21661
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.48000   19.48000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                       25.27000   25.40000  -0.13000   -0.51181
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91360   16.91350   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       21.75000   21.89000  -0.14000   -0.63956
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.85000   13.55000   0.30000    2.21402
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.45000   15.42000   0.03000    0.19455
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79130   10.75650   0.03480    0.32353
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.12770   14.08240   0.04530    0.32168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.01470   11.01680  -0.00210   -0.01906
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59340   10.57870   0.01470    0.13896
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88600   10.89570  -0.00970   -0.08903
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43240   10.42450   0.00790    0.07578
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.41290   10.42190  -0.00900   -0.08636
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.16950   10.16230   0.00720    0.07085
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00720    9.97690   0.03030    0.30370
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.41970   10.41560   0.00410    0.03936
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.61060   10.60990   0.00070    0.00660
凱基台商天下基金                                                   14.91000   14.82000   0.09000    0.60729
凱基台灣精五門基金                                                 23.30000   23.37000  -0.07000   -0.29953
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.89430   46.44170   0.45260    0.97456
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.74280   48.45960   0.28320    0.58440
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.25480   41.24150   0.01330    0.03225
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.65570   46.24970   0.40600    0.87784
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.39520   46.98690   0.40830    0.86897
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             47.87220   47.34100   0.53120    1.12207
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.89230   11.95230  -0.06000   -0.50200
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.81000   11.84000  -0.03000   -0.25338
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60730   11.60710   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.84000   30.94000  -0.10000   -0.32321
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.38000   22.30000   0.08000    0.35874
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.51720   21.49180   0.02540    0.11818
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.44000   17.52000  -0.08000   -0.45662
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.53010   16.65060  -0.12050   -0.72370
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.51000    7.50000   0.01000    0.13333
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.80030   42.42440   0.37590    0.88605
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.36850   43.06150   0.30700    0.71293
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.24670   42.92790   0.31880    0.74264
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.20450   11.22520  -0.02070   -0.18441
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.41290   12.45590  -0.04300   -0.34522
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.82000   12.83000  -0.01000   -0.07794
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.96000   12.94000   0.02000    0.15456
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.59700   12.60960  -0.01260   -0.09992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.77540   10.79430  -0.01890   -0.17509
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.18070   10.17790   0.00280    0.02751
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.27970   10.25140   0.02830    0.27606
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.77520   10.79420  -0.01900   -0.17602
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.18070   10.17790   0.00280    0.02751
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.27970   10.25140   0.02830    0.27606
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.23000   12.26000  -0.03000   -0.24470
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.77000   35.60000   0.17000    0.47753
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.93000   32.87000   0.06000    0.18254
富邦上証180基金                                                    31.39000   31.22000   0.17000    0.54452
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20900    0.20920  -0.00020   -0.09560
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.01000    6.05000  -0.04000   -0.66116
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.60000   46.99000   0.61000    1.29815
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.85640   12.94960  -0.09320   -0.71971
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.76620   11.84330  -0.07710   -0.65100
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.14040   11.17200  -0.03160   -0.28285
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.86690   10.94570  -0.07880   -0.71992
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.86070    9.92530  -0.06460   -0.65086
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.34680    9.37330  -0.02650   -0.28272
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.79790   19.76400   0.03390    0.17152
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.70380   11.70130   0.00250    0.02137
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.42100   10.37210   0.04890    0.47146
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.91100   13.94380  -0.03280   -0.23523
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00760    2.00980  -0.00220   -0.10946
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40300    9.42510  -0.02210   -0.23448
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40600    1.40760  -0.00160   -0.11367
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.63640   12.63400   0.00240    0.01900
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82320    1.82160   0.00160    0.08783
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.51000   10.50800   0.00200    0.01903
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53790    1.53650   0.00140    0.09112
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.06200   11.06010   0.00190    0.01718
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.99320   10.98390   0.00930    0.08467
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.61000   14.68000  -0.07000   -0.47684
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.03000   19.79000   0.24000    1.21273
富邦日本東証基金                                                   20.96000   20.84000   0.12000    0.57582
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.04000   48.08000  -0.04000   -0.08319
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.08000   47.22000  -0.14000   -0.29648
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.40000   54.37000   0.03000    0.05518
富邦台灣心基金                                                     23.68000   23.85000  -0.17000   -0.71279
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.88000   47.86000   0.02000    0.04179
富邦台灣科技指數基金                                               59.23000   59.03000   0.20000    0.33881
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.42830   49.01420   0.41410    0.84486
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.11220   41.99620   0.11600    0.27622
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31350    0.31340   0.00010    0.03191
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70360    2.70520  -0.00160   -0.05915
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36240    0.36210   0.00030    0.08285
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.18030   11.15180   0.02850    0.25556
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.30200    2.30340  -0.00140   -0.06078
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34050    0.34020   0.00030    0.08818
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.45220    9.42800   0.02420    0.25668
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.88000   23.15000   0.73000    3.15335
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.86000   14.19000  -0.33000   -2.32558
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.05000   27.76000   1.29000    4.64697
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72320   15.72290   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.19000   18.10000   0.09000    0.49724
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.75240   41.54880   0.20360    0.49003
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.57080   45.18400   0.38680    0.85606
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.89960   40.71490   0.18470    0.45364
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.42870   40.17990   0.24880    0.61922
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.93430   39.85780   0.07650    0.19193
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.14540   46.73550   0.40990    0.87706
富邦長紅基金                                                       65.79000   66.27000  -0.48000   -0.72431
富邦科技基金                                                       26.50000   26.57000  -0.07000   -0.26346
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.38800   41.24390   0.14410    0.34938
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.53600   47.03070   0.50530    1.07440
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.74230   40.47890   0.26340    0.65071
富邦恒生國企ETF基金                                                19.96000   20.00000  -0.04000   -0.20000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.91000   13.94000  -0.03000   -0.21521
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.09000   25.01000   0.08000    0.31987
富邦高成長基金                                                     25.37000   25.56000  -0.19000   -0.74335
富邦基金A類型                                                      14.78000   14.90000  -0.12000   -0.80537
富邦基金I類型                                                      14.78000   14.90000  -0.12000   -0.80537
富邦深証100基金                                                    10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.65000   20.88000  -0.23000   -1.10153
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42280    0.42200   0.00080    0.18957
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.43160   12.42640   0.00520    0.04185
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.18770    9.18380   0.00390    0.04247
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29640    0.29580   0.00060    0.20284
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.36520    8.36170   0.00350    0.04186
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.16220   10.16630  -0.00410   -0.04033
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.80690   10.78440   0.02250    0.20863
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.33100    9.33470  -0.00370   -0.03964
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.91430    9.89370   0.02060    0.20821
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.57000   18.59000  -0.02000   -0.10758
富邦精準基金                                                       47.21000   47.72000  -0.51000   -1.06873
富邦精銳中小基金                                                   12.54000   12.58000  -0.04000   -0.31797
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.50000   19.60000  -0.10000   -0.51020
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.10000   22.07000   0.03000    0.13593
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.84000    6.85000  -0.01000   -0.14599
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.14000   17.10000   0.04000    0.23392
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.00000   19.90000   0.10000    0.50251
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.28050   11.29760  -0.01710   -0.15136
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.51710   10.50120   0.01590    0.15141
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.71570   10.66480   0.05090    0.47727
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.65380   10.66990  -0.01610   -0.15089
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.88650    9.87150   0.01500    0.15195
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.06210   10.01430   0.04780    0.47732
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富達台灣成長基金                                                   32.44000   32.50000  -0.06000   -0.18462
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.00830   10.00860  -0.00030   -0.00300
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.97080    9.97580  -0.00500   -0.05012
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.74650    9.75400  -0.00750   -0.07689
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.42510   10.42590  -0.00080   -0.00767
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.39510   10.40020  -0.00510   -0.04904
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.16340   10.17100  -0.00760   -0.07472
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33630    8.33690  -0.00060   -0.00720
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03880    9.04120  -0.00240   -0.02655
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55300    8.55690  -0.00390   -0.04558
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.23060   10.23240  -0.00180   -0.01759
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.31280   10.31560  -0.00280   -0.02714
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.79280    9.79760  -0.00480   -0.04899
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.95560    9.95860  -0.00300   -0.03012
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.63560    8.63620  -0.00060   -0.00695
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.94720    9.95010  -0.00290   -0.02915
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.16510    9.16950  -0.00440   -0.04799
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.59010   11.59070  -0.00060   -0.00518
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.40670   11.40990  -0.00320   -0.02805
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.64090   10.64560  -0.00470   -0.04415
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37910    9.38270  -0.00360   -0.03837
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.46000   15.53000  -0.07000   -0.45074
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.82210    8.82720  -0.00510   -0.05778
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.73330    9.74030  -0.00700   -0.07187
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17910    9.18810  -0.00900   -0.09795
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.77410   10.78040  -0.00630   -0.05844
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81140   10.81910  -0.00770   -0.07117
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26280   10.27200  -0.00920   -0.08956
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34010    9.34770  -0.00760   -0.08130
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.74000   10.82000  -0.08000   -0.73937
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23800   10.24470  -0.00670   -0.06540
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.45830    9.45800   0.00030    0.00317
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95660    8.94630   0.01030    0.11513
富蘭克林華美中華基金                                               12.67000   12.63000   0.04000    0.31671
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.05000   24.06000  -0.01000   -0.04156
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.75000   22.71000   0.04000    0.17613
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.12620    8.09540   0.03080    0.38046
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.28550    9.26710   0.01840    0.19855
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.32980   10.30930   0.02050    0.19885
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.80590    9.76860   0.03730    0.38184
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.78330   11.78310   0.00020    0.00170
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.75210    8.75200   0.00010    0.00114
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84730    8.84710   0.00020    0.00226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.93920    9.93900   0.00020    0.00201
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.74940   14.76030  -0.01090   -0.07385
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.53320   10.54090  -0.00770   -0.07305
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.40460   10.41230  -0.00770   -0.07395
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.76000   10.75780   0.00220    0.02045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68600    7.68440   0.00160    0.02082
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00440    9.00260   0.00180    0.01999
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.00060    9.99860   0.00200    0.02000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.34920   11.32650   0.02270    0.20041
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.57070    7.55550   0.01520    0.20118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88640    8.86860   0.01780    0.20071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03460   10.01460   0.02000    0.19971
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.04990   11.04350   0.00640    0.05795
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.72140    7.71690   0.00450    0.05831
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.16700    8.15140   0.01560    0.19138
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27840    9.27030   0.00810    0.08738
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41860   10.40950   0.00910    0.08742
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.07410   13.04910   0.02500    0.19158
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.08000    8.14000  -0.06000   -0.73710
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.36000    8.40000  -0.04000   -0.47619
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.15000    8.17000  -0.02000   -0.24480
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.30000   12.33000  -0.03000   -0.24331
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.23430   13.22350   0.01080    0.08167
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.16000   11.11000   0.05000    0.45005
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             41.79000   41.98000  -0.19000   -0.45260
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36350   10.36330   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.62000   14.65000  -0.03000   -0.20478
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.15000   13.16000  -0.01000   -0.07599
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.37000   15.33000   0.04000    0.26093
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.42520    9.44210  -0.01690   -0.17899
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.42520    9.44210  -0.01690   -0.17899
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.40490    9.42270  -0.01780   -0.18891
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.40480    9.42270  -0.01790   -0.18997
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.50590    9.51950  -0.01360   -0.14286
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.35690    9.37030  -0.01340   -0.14301
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.35690    9.37030  -0.01340   -0.14301
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.57270    9.56640   0.00630    0.06586
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.42280    9.41660   0.00620    0.06584
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.42280    9.41660   0.00620    0.06584
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.55550    6.54540   0.01010    0.15431
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.65210   10.65490  -0.00280   -0.02628
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.53200    9.53030   0.00170    0.01784
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65220   11.65010   0.00210    0.01803
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.70220    6.69050   0.01170    0.17487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.88270    8.87760   0.00510    0.05745
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.95830   10.93920   0.01910    0.17460
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.91000   70.30000   0.61000    0.86771
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.43000   71.88000   0.55000    0.76516
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.70220   62.50200   0.20020    0.32031
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.97000   20.91000   0.06000    0.28694
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.78320   69.12380   0.65940    0.95394
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.16110   67.66030   0.50080    0.74017
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.92410   11.92340   0.00070    0.00587
復華人生目標基金                                                   41.84410   41.99240  -0.14830   -0.35316
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
復華大中華中小策略基金                                              9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
復華中小精選基金                                                   70.45000   70.78000  -0.33000   -0.46623
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.27670   51.36310  -0.08640   -0.16821
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.15640   62.02460   0.13180    0.21250
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.51000   10.65000  -0.14000   -1.31455
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.13000    9.21000  -0.08000   -0.86862
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.18000   12.32000  -0.14000   -1.13636
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.89000   11.02000  -0.13000   -1.17967
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
復華台灣智能基金                                                   12.30000   12.35000  -0.05000   -0.40486
復華全方位基金                                                     31.87000   32.18000  -0.31000   -0.96333
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.58000   20.52000   0.06000    0.29240
復華全球平衡基金-美元                                               9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.79000   19.76000   0.03000    0.15182
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.46000   14.39000   0.07000    0.48645
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.99000   13.88000   0.11000    0.79251
復華全球原物料基金                                                  8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.12000   13.14000  -0.02000   -0.15221
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.21570   12.19070   0.02500    0.20507
復華全球債券基金                                                   15.12570   15.06950   0.05620    0.37294
復華全球債券組合基金                                               15.42000   15.40000   0.02000    0.12987
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.52000   15.48000   0.04000    0.25840
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.50750   13.50730   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
復華亞太成長基金                                                   12.78000   12.71000   0.07000    0.55075
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
復華東協世紀基金                                                   12.11000   12.21000  -0.10000   -0.81900
復華南非幣長期收益基金A                                            14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
復華南非幣長期收益基金B                                             7.98000    7.97000   0.01000    0.12547
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.69000   0.01000    0.06807
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      72.97530   72.20120   0.77410    1.07214
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.97000   21.85000   0.12000    0.54920
復華美國新星基金-美元                                              12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.96000   12.90000   0.06000    0.46512
復華恒生基金                                                       20.29000   20.24000   0.05000    0.24704
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.65000    8.71000  -0.06000   -0.68886
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.50000   27.17000   0.33000    1.21457
復華神盾基金                                                       28.76450   28.83680  -0.07230   -0.25072
復華高成長基金                                                     72.27000   72.59000  -0.32000   -0.44083
復華高益策略組合基金                                               13.67000   13.64000   0.03000    0.21994
復華貨幣市場基金                                                   14.47200   14.47180   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.93000   17.83000   0.10000    0.56085
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.24000   49.29000  -0.05000   -0.10144
復華復華基金                                                       22.64000   22.74000  -0.10000   -0.43975
復華華人世紀基金                                                   18.05000   18.07000  -0.02000   -0.11068
復華傳家二號基金                                                   35.28120   35.47710  -0.19590   -0.55219
復華傳家基金                                                       24.33060   24.35060  -0.02000   -0.08213
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.00000   15.97000   0.03000    0.18785
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.05000   22.92000   0.13000    0.56719
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.23000   70.94000   0.29000    0.40880
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
復華新興市場短期收益基金                                           11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
復華滬深300 A股基金                                                23.68000   23.57000   0.11000    0.46669
復華數位經濟基金                                                   50.78000   50.91000  -0.13000   -0.25535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.02240   10.02240   0.00000    0.00000
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.75860    9.75710   0.00150    0.01537
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.56600   10.56590   0.00010    0.00095
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.14860   10.14700   0.00160    0.01577
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.15360   10.27610  -0.12250   -1.19209
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.13040   10.12010   0.01030    0.10178
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.21790   10.21580   0.00210    0.02056
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.83090   10.80180   0.02910    0.26940
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.11260   10.10580   0.00680    0.06729
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.74170   10.70780   0.03390    0.31659
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.47260   10.46540   0.00720    0.06880
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.11330   11.07830   0.03500    0.31593
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.67310   10.68830  -0.01520   -0.14221
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.62620   10.62550   0.00070    0.00659
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.71180   10.68470   0.02710    0.25363
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.68520   10.69950  -0.01430   -0.13365
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.93190   12.08760  -0.15570   -1.28810
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.60870   10.60750   0.00120    0.01131
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.86800   10.88250  -0.01450   -0.13324
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.23360   12.39310  -0.15950   -1.28701
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.75290   10.75170   0.00120    0.01116
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.89040   10.86200   0.02840    0.26146
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.17530   10.18270  -0.00740   -0.07267
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.17120   10.16340   0.00780    0.07675
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06420   10.03150   0.03270    0.32597
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.48240   10.49270  -0.01030   -0.09816
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.80270   10.94150  -0.13880   -1.26856
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.48870   10.48350   0.00520    0.04960
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.48110   10.49150  -0.01040   -0.09913
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.80260   10.94150  -0.13890   -1.26948
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.48560   10.48040   0.00520    0.04962
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.36880   10.36610   0.00270    0.02605
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.36030   10.34430   0.01600    0.15467
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.36700   10.36430   0.00270    0.02605
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.36130   10.34530   0.01600    0.15466
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.99880   11.00740  -0.00860   -0.07813
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.99300   10.98580   0.00720    0.06554
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.07150   11.03680   0.03470    0.31440
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.17130   10.18520  -0.01390   -0.13647
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.16600   10.16470   0.00130    0.01279
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.06010   10.03390   0.02620    0.26111
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.26770    9.25480   0.01290    0.13939
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.05260    8.07000  -0.01740   -0.21561
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08290    8.08020   0.00270    0.03342
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.18920   12.17220   0.01700    0.13966
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.62060   10.64350  -0.02290   -0.21515
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.78380   10.78030   0.00350    0.03247
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.01410   10.00000   0.01410    0.14100
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98300   10.00000  -0.01700   -0.17000
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                           10.00780   10.00000   0.00780    0.07800
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.04280   10.00000   0.04280    0.42800
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.94900   10.00000  -0.05100   -0.51000
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                             10.01150   10.00000   0.01150    0.11500
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.04280   10.00000   0.04280    0.42800
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.94900   10.00000  -0.05100   -0.51000
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                             10.01150   10.00000   0.01150    0.11500
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.01530   10.00000   0.01530    0.15300
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                         10.00910   10.00000   0.00910    0.09100
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.98430   10.00000  -0.01570   -0.15700
景順主流基金                                                       19.83000   19.92000  -0.09000   -0.45181
景順台灣科技基金                                                   34.82000   34.98000  -0.16000   -0.45740
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
景順全球科技基金                                                   24.01000   23.93000   0.08000    0.33431
景順全球康健基金                                                   19.89000   19.95000  -0.06000   -0.30075
景順貨幣市場基金                                                   16.00560   16.00540   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.43000   34.45000  -0.02000   -0.05806
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.87000   14.95000  -0.08000   -0.53512
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.00000   14.04000  -0.04000   -0.28490
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66440    8.67200  -0.00760   -0.08764
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.73160    7.73100   0.00060    0.00776
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.59230   11.60220  -0.00990   -0.08533
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.33060   10.32970   0.00090    0.00871
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.98000    8.08000  -0.10000   -1.23762
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.81000   11.92000  -0.11000   -0.92282
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.69460    9.68950   0.00510    0.05263
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.96130    9.93120   0.03010    0.30309
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.30430   10.29880   0.00550    0.05340
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.59150   10.55950   0.03200    0.30304
華南永昌永昌基金                                                   20.51000   20.56000  -0.05000   -0.24319
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.00630   14.98450   0.02180    0.14548
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
華南永昌全球精品基金                                               16.88000   16.91000  -0.03000   -0.17741
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.53000   13.55000  -0.02000   -0.14760
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
華南永昌物聯網精選基金                                             12.61000   12.66000  -0.05000   -0.39494
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29650   16.29620   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.44270   25.50700  -0.06430   -0.25209
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00120   12.00100   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.81240   10.80990   0.00250    0.02313
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.46880   10.42250   0.04630    0.44423
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01980   10.01750   0.00230    0.02296
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.64400    9.60140   0.04260    0.44369
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.65420   10.65100   0.00320    0.03004
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.24800   10.20190   0.04610    0.45188
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.99920    9.99620   0.00300    0.03001
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.55920    9.51630   0.04290    0.45081
華頓中小型基金                                                     22.60000   22.91000  -0.31000   -1.35312
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.51750   12.47360   0.04390    0.35194
華頓台灣基金                                                       24.62000   24.86000  -0.24000   -0.96541
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58210   11.58200   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.51000   17.50000   0.01000    0.05714
華頓全球高收益債券基金A                                            13.90180   13.89550   0.00630    0.04534
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01560    8.01200   0.00360    0.04493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.91720    2.96210  -0.04490   -1.51582
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.73520   12.88070  -0.14550   -1.12960
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41010    0.41580  -0.00570   -1.37085
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.32180   12.38000  -0.05820   -0.47011
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.27890   12.33710  -0.05820   -0.47175
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.96290   11.02720  -0.06430   -0.58310
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.69400   10.70240  -0.00840   -0.07849
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.65620   10.66460  -0.00840   -0.07877
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.36220    9.36950  -0.00730   -0.07791
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.83730   10.87280  -0.03550   -0.32650
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.79980   10.83520  -0.03540   -0.32671
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.50740    9.54530  -0.03790   -0.39705
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.24000   12.35000  -0.11000   -0.89069
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.96000   11.04000  -0.08000   -0.72464
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69940    2.69930   0.00010    0.00370
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13640    2.14110  -0.00470   -0.21951
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.02860   12.01250   0.01610    0.13403
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24650    9.23420   0.01230    0.13320
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37880    0.37820   0.00060    0.15865
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29510    0.29520  -0.00010   -0.03388
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.65000    3.69000  -0.04000   -1.08401
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.92000   16.06000  -0.14000   -0.87173
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.52000  -0.01000   -1.92308
匯豐台灣精典基金                                                   25.64000   25.67000  -0.03000   -0.11687
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.82000   12.80000   0.02000    0.15625
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
匯豐安富基金                                                       26.61000   26.63000  -0.02000   -0.07510
匯豐成功基金                                                       43.28000   43.24000   0.04000    0.09251
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.45000    2.47000  -0.02000   -0.80972
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.79910    2.80690  -0.00780   -0.27789
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44120    2.44780  -0.00660   -0.26963
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99220   11.99680  -0.00460   -0.03834
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.00520    8.00930  -0.00410   -0.05119
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39430    0.39480  -0.00050   -0.12665
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33630    0.33670  -0.00040   -0.11880
匯豐金磚動力基金                                                   14.91000   14.97000  -0.06000   -0.40080
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02050   15.02040   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.21000    5.22000  -0.01000   -0.19157
匯豐新鑽動力基金                                                   10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45150    5.42560   0.02590    0.47737
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.34670    9.32130   0.02540    0.27249
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.40000   55.49000  -0.09000   -0.16219
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.40000   55.49000  -0.09000   -0.16219
匯豐龍騰電子基金                                                   40.17000   40.38000  -0.21000   -0.52006
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.88320   12.86360   0.01960    0.15237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.40000   19.51000  -0.11000   -0.56381
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.66360   11.63470   0.02890    0.24839
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.33180   10.34560  -0.01380   -0.13339
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.71770   10.70990   0.00780    0.07283
新光台灣富貴基金                                                   25.93000   25.95000  -0.02000   -0.07707
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.96000   21.90000   0.06000    0.27397
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.53620   39.61530  -0.07910   -0.19967
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.22620   46.00010   0.22610    0.49152
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.96000   11.08000  -0.12000   -1.08303
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.15350   11.14610   0.00740    0.06639
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.96220   10.93220   0.03000    0.27442
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48220   10.47510   0.00710    0.06778
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.28880   10.26070   0.02810    0.27386
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.47000    9.33000   0.14000    1.50054
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52230   15.52210   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
新光亞洲精選基金-美金                                              21.05000   21.18000  -0.13000   -0.61379
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.44000   21.53000  -0.09000   -0.41802
新光店頭基金                                                       23.99000   24.11000  -0.12000   -0.49772
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.14060   41.79660   0.34400    0.82303
新光特選內需收益ETF基金                                            21.13000   21.18000  -0.05000   -0.23607
新光創新科技基金                                                   14.07000   14.17000  -0.10000   -0.70572
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.23430   10.23870  -0.00440   -0.04297
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.58870   10.56890   0.01980    0.18734
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.10430   10.10170   0.00260    0.02574
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.28320    9.28810  -0.00490   -0.05276
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.58090    9.56290   0.01800    0.18823
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11880    9.11300   0.00580    0.06365
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.74820   40.62960   0.11860    0.29191
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       46.86880   46.41860   0.45020    0.96987
新光澳幣十年期保本基金                                             11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.95780   10.94360   0.01420    0.12976
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52510    9.51310   0.01200    0.12614
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.48100    9.46500   0.01600    0.16904
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.66160   10.64360   0.01800    0.16912
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.74430   10.73700   0.00730    0.06799
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53800    9.53150   0.00650    0.06819
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.49710    9.48860   0.00850    0.08958
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.68570   10.67610   0.00960    0.08992
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.30000    7.31000  -0.01000   -0.13680
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                        8.58810    8.58410   0.00400    0.04660
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.89510   10.90080  -0.00570   -0.05229
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.57060    9.57520  -0.00460   -0.04804
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.94210   14.93520   0.00690    0.04620
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.61900   10.62850  -0.00950   -0.08938
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.50710    9.51560  -0.00850   -0.08933
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.57570    9.58510  -0.00940   -0.09807
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69690   10.70740  -0.01050   -0.09806
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.72870   39.80760  -0.07890   -0.19820
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.41700   44.07690   0.34010    0.77161
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.85980   44.57430   0.28550    0.64050
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.11420   44.78140   0.33280    0.74317
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.78540   46.42580   0.35960    0.77457
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.19790   44.84660   0.35130    0.78334
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.62400   48.29670   0.32730    0.67769
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.53260   50.19040   0.34220    0.68180
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.35700   48.00740   0.34960    0.72822
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.77660   10.76500   0.01160    0.10776
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.17020   46.69660   0.47360    1.01421
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.54950   39.63790  -0.08840   -0.22302
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.53130   11.52910   0.00220    0.01908
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95640    9.98180  -0.02540   -0.25446
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.43340   14.46700  -0.03360   -0.23225
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.42390   10.50340  -0.07950   -0.75690
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.26000    9.92000   0.34000    3.42742
群益大印度基金-人民幣                                              13.99090   13.49590   0.49500    3.66778
群益大印度基金-美元                                                12.71380   12.32880   0.38500    3.12277
群益大印度基金-新臺幣                                              12.14000   11.74000   0.40000    3.40716
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.57860   12.58060  -0.00200   -0.01590
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.72120   11.78490  -0.06370   -0.54052
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.13700   11.13880  -0.00180   -0.01616
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.46740    9.51890  -0.05150   -0.54103
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.09550   10.09710  -0.00160   -0.01585
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.61770    8.66450  -0.04680   -0.54014
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.29920    9.30070  -0.00150   -0.01613
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.20420    8.24880  -0.04460   -0.54068
群益中小型股基金                                                   48.51000   48.74000  -0.23000   -0.47189
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.99980   10.97760   0.02220    0.20223
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.86780    9.89990  -0.03210   -0.32425
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.31990    9.32710  -0.00720   -0.07719
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.27870    9.26000   0.01870    0.20194
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.32250    8.34960  -0.02710   -0.32457
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.86140    7.86740  -0.00600   -0.07626
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.66650   10.67220  -0.00570   -0.05341
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.73310   11.73940  -0.00630   -0.05367
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.29000   11.30150  -0.01150   -0.10176
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42220   10.40970   0.01250    0.12008
群益中國新機會基金N-人民幣                                         10.00270    9.93900   0.06370    0.64091
群益中國新機會基金N-美元                                            8.87530    8.86530   0.01000    0.11280
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.87070    8.81410   0.05660    0.64215
群益中國新機會基金-美元                                             9.48930    9.47860   0.01070    0.11289
群益中國新機會基金-新臺幣                                           9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
群益平衡王基金                                                     20.79370   20.80910  -0.01540   -0.07401
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00600   10.00430   0.00170    0.01699
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99470    9.96830   0.02640    0.26484
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00600   10.00440   0.00160    0.01599
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99470    9.96830   0.02640    0.26484
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00610   10.00440   0.00170    0.01699
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99470    9.96820   0.02650    0.26585
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.98120    9.95430   0.02690    0.27023
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00990   10.01740  -0.00750   -0.07487
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99850    9.98130   0.01720    0.17232
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00980   10.01740  -0.00760   -0.07587
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99850    9.98130   0.01720    0.17232
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00990   10.01740  -0.00750   -0.07487
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99850    9.98130   0.01720    0.17232
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.00620    9.98810   0.01810    0.18122
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.01360   10.01900  -0.00540   -0.05390
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.00230    9.98290   0.01940    0.19433
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.01360   10.01900  -0.00540   -0.05390
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.00230    9.98290   0.01940    0.19433
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.01350   10.01900  -0.00550   -0.05490
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.00230    9.98290   0.01940    0.19433
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.00110    9.98110   0.02000    0.20038
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.66370   12.60460   0.05910    0.46888
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.67920   11.68610  -0.00690   -0.05904
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.75790   10.70770   0.05020    0.46882
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.92050    9.92640  -0.00590   -0.05944
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.58810   10.53870   0.04940    0.46875
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.55440   10.52630   0.02810    0.26695
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.32260   10.30050   0.02210    0.21455
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24820    9.22360   0.02460    0.26671
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24690    9.22710   0.01980    0.21459
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.61570   10.58750   0.02820    0.26635
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.64670   10.62390   0.02280    0.21461
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.41150    9.38640   0.02510    0.26741
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89390    9.87280   0.02110    0.21372
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.43450   11.40720   0.02730    0.23932
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.82170    7.80310   0.01860    0.23837
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.86890   10.86860   0.00030    0.00276
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66610   10.67020  -0.00410   -0.03842
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.75620   10.73360   0.02260    0.21055
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95580    9.95560   0.00020    0.00201
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89370    9.89750  -0.00380   -0.03839
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.97780    9.95690   0.02090    0.20990
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.86890   10.86870   0.00020    0.00184
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.66600   10.67000  -0.00400   -0.03749
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.75610   10.73350   0.02260    0.21056
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95590    9.95560   0.00030    0.00301
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89360    9.89730  -0.00370   -0.03738
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.97780    9.95690   0.02090    0.20990
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.69460    9.74770  -0.05310   -0.54474
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.86250   15.94930  -0.08680   -0.54422
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.75000   15.80000  -0.05000   -0.31646
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.82000   11.61000   0.21000    1.80879
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.23270   10.78370   0.44900    4.16369
群益印度中小基金N-美元                                              9.11130    8.79340   0.31790    3.61521
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.67000    8.35000   0.32000    3.83234
群益印度中小基金-人民幣                                            15.20650   14.59880   0.60770    4.16267
群益印度中小基金-美元                                              13.03180   12.57700   0.45480    3.61612
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.17000   14.61000   0.56000    3.83299
群益多利策略組合基金                                               11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
群益多重收益組合基金                                               14.27000   14.22000   0.05000    0.35162
群益多重資產組合基金                                               15.62000   15.59000   0.03000    0.19243
群益安家基金                                                       27.06400   27.31940  -0.25540   -0.93487
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17410   16.17380   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                               21.31000   21.47000  -0.16000   -0.74523
群益亞太中小基金                                                   10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.60000   16.61000  -0.01000   -0.06020
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.79180   10.76470   0.02710    0.25175
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.93370    7.91370   0.02000    0.25273
群益店頭市場基金                                                  102.62000  103.39000  -0.77000   -0.74475
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
群益東協成長基金-人民幣                                            13.35210   13.35450  -0.00240   -0.01797
群益東協成長基金-美元                                              11.32450   11.38630  -0.06180   -0.54276
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.16480   12.13560   0.02920    0.24061
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.24190   11.23690   0.00500    0.04450
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63470   10.60840   0.02630    0.24792
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.86920    9.84550   0.02370    0.24072
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.12340    9.11930   0.00410    0.04496
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.62870    8.60740   0.02130    0.24746
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.99660   10.96950   0.02710    0.24705
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.65800    9.63470   0.02330    0.24183
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.28540    9.28120   0.00420    0.04525
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.63950    9.61570   0.02380    0.24751
群益長安基金                                                       31.66000   31.98000  -0.32000   -1.00063
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.49640   10.49050   0.00590    0.05624
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.87870   15.86970   0.00900    0.05671
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.44000   15.39000   0.05000    0.32489
群益真善美基金                                                     16.05740   16.07920  -0.02180   -0.13558
群益馬拉松基金                                                    127.56000  128.67000  -1.11000   -0.86267
群益深証中小板基金                                                 12.44000   12.40000   0.04000    0.32258
群益創新科技基金                                                   36.04000   36.49000  -0.45000   -1.23321
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           11.02120   11.00430   0.01690    0.15358
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.80150    9.83820  -0.03670   -0.37304
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
群益華夏盛世基金-人民幣                                            12.00210   11.98380   0.01830    0.15271
群益華夏盛世基金-美元                                              10.80730   10.84770  -0.04040   -0.37243
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.94000   17.96000  -0.02000   -0.11136
群益奧斯卡基金                                                     32.19000   32.64000  -0.45000   -1.37868
群益新興金鑽基金-美元                                              11.49450   11.51030  -0.01580   -0.13727
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
群益葛萊美基金                                                     25.36000   25.71000  -0.35000   -1.36134
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.93000   22.86000   0.07000    0.30621
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.46000    7.47000  -0.01000   -0.13387
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.06000   15.02000   0.04000    0.26631
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.61920   11.56790   0.05130    0.44347
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.06870   11.07790  -0.00920   -0.08305
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.15840   11.14000   0.01840    0.16517
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.15360   11.10430   0.04930    0.44397
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.62480   10.63370  -0.00890   -0.08370
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.71080   10.69320   0.01760    0.16459
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.61910   11.56770   0.05140    0.44434
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.06910   11.07830  -0.00920   -0.08305
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.85130    9.83500   0.01630    0.16573
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.15370   11.10430   0.04940    0.44487
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.62430   10.63320  -0.00890   -0.08370
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.93360    9.91720   0.01640    0.16537
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.19320   13.21930  -0.02610   -0.19744
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.90630   11.91230  -0.00600   -0.05037
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.79060   11.78730   0.00330    0.02800
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.72320    8.74050  -0.01730   -0.19793
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.00600    9.01060  -0.00460   -0.05105
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.26000    8.25000   0.01000    0.12121
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.48240    8.48000   0.00240    0.02830
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.36420   10.36940  -0.00520   -0.05015
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.96320    9.96830  -0.00510   -0.05116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.28370   10.39580  -0.11210   -1.07832
德信大發基金                                                       32.07000   32.09000  -0.02000   -0.06232
德信中國精選成長基金                                               12.13000   12.19000  -0.06000   -0.49221
德信台灣主流中小基金                                               20.95000   20.99000  -0.04000   -0.19057
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99600   11.99580   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.96000   34.91000   0.05000    0.14323
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.09090   11.09000   0.00090    0.00812
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.94830   10.94710   0.00120    0.01096
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72640   11.72630   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            18.06000   18.25000  -0.19000   -1.04110
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.85000   17.85000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.98160   10.99840  -0.01680   -0.15275
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     17.02030   17.03760  -0.01730   -0.10154
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.24910    8.22690   0.02220    0.26985
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.18000   11.17760   0.00240    0.02147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27250   12.26980   0.00270    0.02201
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.13260   14.09450   0.03810    0.27032
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摩根大歐洲基金                                                     16.92000   17.03000  -0.11000   -0.64592
摩根中小基金                                                       23.45000   23.45000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金                                                    15.67000   15.87000  -0.20000   -1.26024
摩根中國A股基金(美元)                                              12.22000   12.41000  -0.19000   -1.53102
摩根中國亮點基金                                                   13.20000   13.34000  -0.14000   -1.04948
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.26650   11.34440  -0.07790   -0.68668
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.78650   12.86300  -0.07650   -0.59473
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.57700    9.65860  -0.08160   -0.84484
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.21650   13.30790  -0.09140   -0.68681
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.62270   15.71620  -0.09350   -0.59493
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.31000   20.31000   0.00000    0.00000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.31000   20.31000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                   52.00000   52.01000  -0.01000   -0.01923
摩根平衡基金                                                       28.11000   28.12000  -0.01000   -0.03556
摩根全球α基金                                                     18.59000   18.53000   0.06000    0.32380
摩根全球平衡基金                                                   16.31930   16.25480   0.06450    0.39681
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.52270    9.52970  -0.00700   -0.07345
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74960   10.74970  -0.00010   -0.00093
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10120   10.10950  -0.00830   -0.08210
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.80200   11.81040  -0.00840   -0.07112
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.57240   10.58110  -0.00870   -0.08222
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.48230   10.49930  -0.01700   -0.16192
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.95950   13.98200  -0.02250   -0.16092
摩根亞洲基金                                                       59.31000   59.29000   0.02000    0.03373
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40570    8.40200   0.00370    0.04404
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99030    9.97830   0.01200    0.12026
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80980    8.80860   0.00120    0.01362
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90590   12.90010   0.00580    0.04496
摩根東方內需機會基金                                               18.76000   18.75000   0.01000    0.05333
摩根東方科技基金                                                   33.27000   33.29000  -0.02000   -0.06008
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
摩根金龍收成基金                                                   22.55000   22.79000  -0.24000   -1.05309
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14300   15.14280   0.00020    0.00132
摩根新金磚五國基金                                                 12.56000   12.48000   0.08000    0.64103
摩根新絲路基金                                                      9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
摩根新興35基金                                                     13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16490    7.16890  -0.00400   -0.05580
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58390    9.58310   0.00080    0.00835
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.35860    9.36520  -0.00660   -0.07047
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.19310   11.19940  -0.00630   -0.05625
摩根新興科技基金                                                   56.42000   56.56000  -0.14000   -0.24752
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.71240    8.71870  -0.00630   -0.07226
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.44750    9.46000  -0.01250   -0.13214
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.88790    8.91240  -0.02450   -0.27490
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.45290   10.46040  -0.00750   -0.07170
摩根龍揚基金                                                       33.68000   34.04000  -0.36000   -1.05758
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34270    9.32480   0.01790    0.19196
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.59710   11.57490   0.02220    0.19179
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.67000   21.39000   0.28000    1.30902
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62270   12.62260   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.95380   10.94600   0.00780    0.07126
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.61000   10.59860   0.01140    0.10756
聯邦中國龍基金                                                     28.07000   28.21000  -0.14000   -0.49628
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.56130   12.56730  -0.00600   -0.04774
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.78400   11.79220  -0.00820   -0.06954
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.67080   10.66380   0.00700    0.06564
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.23240   10.23740  -0.00500   -0.04884
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65030    9.65710  -0.00680   -0.07041
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.73230    8.72660   0.00570    0.06532
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.91470    9.91380   0.00090    0.00908
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.13850   10.11250   0.02600    0.25711
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.36400    9.36310   0.00090    0.00961
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.57150    9.54690   0.02460    0.25768
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.70650   11.68450   0.02200    0.18828
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.62250   11.60410   0.01840    0.15856
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.80490   10.76450   0.04040    0.37531
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.74830   10.72780   0.02050    0.19109
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.65950   10.64260   0.01690    0.15880
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.90810    9.87100   0.03710    0.37585
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.08110   25.21700  -0.13590   -0.53892
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.68720    9.70450  -0.01730   -0.17827
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.07390   10.06690   0.00700    0.06953
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.62790    9.64520  -0.01730   -0.17936
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.99850    9.99150   0.00700    0.07006
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23500   13.23480   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   14.05000   14.12000  -0.07000   -0.49575
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.78880   16.74500   0.04380    0.26157
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.05920   13.06770  -0.00850   -0.06505
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.66360   12.64400   0.01960    0.15501
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.02270   12.00400   0.01870    0.15578
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.50830   12.47990   0.02840    0.22757
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.71200   11.67110   0.04090    0.35044
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56710   10.54300   0.02410    0.22859
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.74160    8.71130   0.03030    0.34782
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.54000   38.60000  -0.06000   -0.15544
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.18000   19.37000  -0.19000   -0.98090
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.64000   18.92000  -0.28000   -1.47992
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.41000   12.57000  -0.16000   -1.27287
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.54000   16.53000   0.01000    0.06050
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.60000    7.59000   0.01000    0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.44000   15.55000  -0.11000   -0.70740
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.81000  -0.05000   -0.56754
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.53000   11.63000  -0.10000   -0.85985
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.51000   14.60000  -0.09000   -0.61644
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.44000   14.53000  -0.09000   -0.61941
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.46000   14.55000  -0.09000   -0.61856
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.18000    9.26000  -0.08000   -0.86393
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.11000   15.21000  -0.10000   -0.65746
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.11000   21.12000  -0.01000   -0.04735
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.15000   19.16000  -0.01000   -0.05219
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.17000   13.15000   0.02000    0.15209
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.86000   14.87000  -0.01000   -0.06725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.87000   15.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.80000   14.81000  -0.01000   -0.06752
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.78000   14.79000  -0.01000   -0.06761
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.94000   14.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.22000   13.23000  -0.01000   -0.07559
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.77000   19.75000   0.02000    0.10127
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.46000   18.44000   0.02000    0.10846
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.88000    7.86000   0.02000    0.25445
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.31000   14.30000   0.01000    0.06993
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
聯博貨幣市場基金                                                   15.04670   15.04660   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12240   11.12400  -0.00160   -0.01438
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.87980   13.89610  -0.01630   -0.11730
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.46380    7.46490  -0.00110   -0.01474
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.28000   14.28000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.39110   10.36410   0.02700    0.26051
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.83650   10.82420   0.01230    0.11363
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25030   10.24710   0.00320    0.03123
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.25140   10.23310   0.01830    0.17883
瀚亞中小型股基金                                                   22.36000   22.50000  -0.14000   -0.62222
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.93000   13.03000  -0.10000   -0.76746
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.16000   13.30000  -0.14000   -1.05263
瀚亞巴西基金                                                        5.69000    5.69000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       42.06000   42.23000  -0.17000   -0.40256
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03600   10.01980   0.01620    0.16168
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.98570    9.97950   0.00620    0.06213
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.97680    9.98480  -0.00800   -0.08012
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.92280    9.92160   0.00120    0.01209
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.03180   10.01460   0.01720    0.17175
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01240   10.00750   0.00490    0.04896
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.96850    9.97800  -0.00950   -0.09521
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.91380    9.91370   0.00010    0.00101
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.65990   11.62700   0.03290    0.28296
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.04220   11.04570  -0.00350   -0.03169
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.92580   12.91500   0.01080    0.08362
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.05390   11.03490   0.01900    0.17218
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.39750    7.37590   0.02160    0.29285
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01950    8.02210  -0.00260   -0.03241
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.19280    8.18600   0.00680    0.08307
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.15560    7.14330   0.01230    0.17219
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.73230    8.72500   0.00730    0.08367
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                10.00960   10.00000   0.00960    0.09600
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.09730    9.07080   0.02650    0.29215
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37750    9.38050  -0.00300   -0.03198
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.10180    9.09420   0.00760    0.08357
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.77000   11.81000  -0.04000   -0.33870
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.36300   10.31740   0.04560    0.44197
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83390    9.75760   0.07630    0.78195
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.40240    9.37970   0.02270    0.24201
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.46130    9.41970   0.04160    0.44163
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.13000   14.60000   0.53000    3.63014
瀚亞印度基金-美元                                                  13.77000   13.37000   0.40000    2.99177
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.75000   29.78000   0.97000    3.25722
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.12000    9.94000   0.18000    1.81087
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.17000    9.97000   0.20000    2.00602
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.70000    9.49000   0.21000    2.21286
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.41000    9.24000   0.17000    1.83983
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.45000    9.26000   0.19000    2.05184
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.71000    9.50000   0.21000    2.21053
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.41000    9.24000   0.17000    1.83983
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.45000    9.26000   0.19000    2.05184
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.38000   13.37000   0.01000    0.07479
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.35000   10.42000  -0.07000   -0.67179
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.67000   14.73000  -0.06000   -0.40733
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.76000    6.80000  -0.04000   -0.58824
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.77730   12.71060   0.06670    0.52476
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.78530   14.65440   0.13090    0.89325
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.33460   11.32830   0.00630    0.05561
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.08860   11.06550   0.02310    0.20876
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.03660   12.99330   0.04330    0.33325
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.15750    9.11180   0.04570    0.50155
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.97830    9.89090   0.08740    0.88364
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.94590    8.94100   0.00490    0.05480
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74120    8.72310   0.01810    0.20750
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.47020    9.43850   0.03170    0.33586
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.99560   14.96220   0.03340    0.22323
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.88810   10.83220   0.05590    0.51605
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31590   10.32000  -0.00410   -0.03973
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.64180   12.61360   0.02820    0.22357
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.55000   10.67000  -0.12000   -1.12465
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.56000   18.88000  -0.32000   -1.69492
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63720   13.63700   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.39000   29.26000   0.13000    0.44429
瀚亞高科技基金                                                     63.18000   63.96000  -0.78000   -1.21951
瀚亞理財通基金                                                     27.12000   27.14000  -0.02000   -0.07369
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.94000    9.78000   0.16000    1.63599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.03000    8.87000   0.16000    1.80383
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.37000   0.12000    1.43369
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.69000    8.55000   0.14000    1.63743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.99000    8.83000   0.16000    1.81200
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.41000   0.12000    1.42687
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.70000    8.56000   0.14000    1.63551
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    8.96000   0.06000    0.66964
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.61000   0.04000    0.46458
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.73000    8.69000   0.04000    0.46030
瀚亞菁華基金                                                       22.75000   22.95000  -0.20000   -0.87146
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.26560   14.24820   0.01740    0.12212
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30490    9.29360   0.01130    0.12159
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.31360   11.23600   0.07760    0.69064
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.02690   11.91040   0.11650    0.97814
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.22540   10.18490   0.04050    0.39765
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.86060   10.80700   0.05360    0.49597
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.35930    8.30190   0.05740    0.69141
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.34440    8.26360   0.08080    0.97778
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.72800    8.71500   0.01300    0.14917
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.19530    8.16280   0.03250    0.39815
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.18560    8.14520   0.04040    0.49600
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.21290   14.18260   0.03030    0.21364
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.90470   10.82620   0.07850    0.72509
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.98110    9.96960   0.01150    0.11535
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.56010   11.53550   0.02460    0.21325
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.33220   10.33040   0.00180    0.01742
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04480   10.02350   0.02130    0.21250
瀚亞歐洲基金                                                       10.62000   10.77000  -0.15000   -1.39276
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