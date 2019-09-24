〈良得電法說〉訂單能見度到年底 銅價修正助攻獲利

連接線材廠良得電 (2462-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長特助暨發言人江文裕透露，在智慧音箱、遊戲機以及中國小家電內需訂單強勁下，訂單能見度已達年底，且在原料銅價修正下，下半年毛利率可望回升至 1 成以上，可望推升獲利表現。

江文裕指出，第 4 季將進入歐美耶誕節，目前看到智慧音箱以及遊戲機需求穩定，也帶動電源線需求成長，加上年底至明年初也邁入中國小家電的需求旺季，預計營運到年底都可望維持高檔。

近期銅價回落修正，也是推升良得電毛利率表現一大關鍵，江文裕認為，銅價到明年初狀況仍穩定，加上產線自動化比重提升、虧損的蘇州廠整併後，都有助改善下半年毛利率，全年獲利成長幅度將優於營收。

據了解，良得電 7、8 月自結獲利已經超越上半年，法人預估，在產品組合轉佳、原料成本舒緩下，良得電下半年毛利率可望回升至 10-12% 左右，全年稅後純益將達 1.7-1.8 億元，每股純益上看 1.2 元。

以良得電產品應用比重來看，遊戲機線束 10%、智慧音箱線束 17%、家電應用線束 36%、筆電線束 37%；若以銷售市場來看，良得電內銷中國比重約 2 成、外銷約 8 成，不過江文裕指出，中國內需需求強勁，預計明年內銷比重將攀升至 3 成以上。