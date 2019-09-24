日勝生加賀屋推秋季限定美饌迎接食慾之秋

趁著秋高氣爽分外想讓人外出散心，也喚起一嚐秋日美食的渴望，日勝生 (2547-TW) 加賀屋推出秋季會席料理「月影」、「秋麗」，將月色的不同型態融入新菜色中，品嚐美食同時時，不僅感受到秋季食材豐美的風味，連視覺也將是大大享受。

日勝生加賀屋指出，「依時序而食，品味自然之美」是日本料理的精神，秋日的月亮多了一絲金色，輕灑在有著秋日豐美食材的大地上，更增添了恬靜自然的愜意。日勝生加賀屋料理長匯集最經典、最美味的秋日鮮美食材，品嚐美饌時宛如親身觀賞濃縮一整個月的月色圓缺之美，傳達美好秋夜意境。

加賀屋推出的秋季會席料理，前菜以「三日月」之姿颯然臨下，運用銀杏的原味揭開秋天的序曲，搭配當季代表的鮭魚做成手毬壽司，並以胡麻白拌無花果加上紅酒香氣及枸杞的甘甜，呈現秋天的紅色意境；椀物「月見」以栗子南瓜與魚漿作成「有明月」，缀以黃柚增添幾許清香，勾勒出秋涼月夜之感；合肴「秋暮最中」更是展現料理長的精心巧思。

日勝生加賀屋指出，日本傳統和菓子「最中」過去是皇宮貴族的點心，貴族常常為了應景賞月的氣氛準備圓白的點心在「月見之宴」時品嚐，貴族子弟談笑中將「最中」命名為「最中之月 (もなかの月)」。傳統上最中往往是包著甜蜜的紅豆餡品嚐，但該道料理則藉由圓糯米及最中表達秋季五穀豐收「滿月」之月影高照意象，內餡改以秋蟹肉與洋芋混合，加上馬斯卡彭鮮奶油給予香濃滑順的口感，上方佐以「陸地的魚子醬─地膚子」，入口就像是魚子醬一樣破裂噴汁，淡淡的香氣與清甜搭配蟹肉是恰到好處的協調。

日勝生加賀屋推出的秋季會席料理中燒物「八丁味噌和牛朴葉燒」。(圖：日勝生加賀屋提供)

日勝生加賀屋推出的秋季會席料理中燒物「八丁味噌和牛朴葉燒」使用日本和牛最頂級的老饕部位─上蓋肉，為肋眼牛排的精華部位，數量稀少，其大理石油花分布均勻且軟嫩無筋，切成適於入口大小置於乾朴葉烤製，搭配愛知縣名物八丁味噌為主軸製成的味噌醬，輕沾放入口中，八丁味噌的醇厚加上上蓋肉入口即化、肉汁滿溢，輕咬時帶有絲絲乾朴葉的香氣，讓人回味。

日勝生加賀屋指出，即日起至 10 月 6 日是北投一年一度的台灣月琴民謠祭，日勝生加賀屋同步推出月琴祭限定單品料理，將北投酒家名菜魷魚螺肉蒜，結合日式手法將乾魷魚、螺肉、蒜苗、進口新瀉越光米入菜，炊煮成北投風情日式炊飯，有海味鮮美又有陸味甘甜，層次豐富不容錯過。