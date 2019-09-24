〈新美齊營運展望〉單一新案開發時間延長 「新美齊匯」取得使照年底前交屋

新美齊 (2442-TW) 今年上半年較去年同期轉虧為盈，董事長林傳捷今 (24) 日在交易所法說會指出，房地產業務經營上，由於新案取得都更獎勵及容積移轉等程序費時，單一個案開發時間從過去 2-3 年延長到 5 年，而新美齊在新北市三重「新美齊匯」建案總戶數 49 戶，已在本月取得使用執照，預計今年第 4 季交屋完畢。

林傳捷表示，集團房產經營進展速度快，因此手中新增許多個案進行中，部分個案基地大，規劃較高層建築時間較久，單一建案規劃耗時較久，但相對因此能取得較佳獲利。

對於新美齊與中石化 (1314-TW) 合資成立的子公司，自夆典 (3052-TW) 購入板橋湳雅夜市旁 2422 坪建地，新美齊今日法說會中也提出最新建築規劃，預計將由專案公司京捷建設開發為地下 6 層、地上 24 層的 3 棟大樓，總戶數 650 戶，規劃坪數 23-52 坪，預計 2021 年第 1 季取得建照，並在 2025 年第 1 季完工。

房地產方面，新美齊在新北市三重「新美齊匯」建案總戶數 49 戶，已在本月取得使用執照，預計今年第 4 季交屋完畢，此外新美齊信義計畫區成屋案「新美齊 Jade 12」的 12 戶銷售已達 50%，也將為今年銷售的入帳來源，明年第 4 季完工入帳的則為由美國在台協會 (AIT) 整棟購入的天母「新美齊 AIT」。

新美齊計畫明年第 1 季推出台北市中山堂旁的建案，市場估新美齊可分回總銷約落在 9-10 億元，而明年推案包括台北市天母地區基地面積約 409 坪的個案及三重五谷王段住宅及南港經貿段住宅大樓。