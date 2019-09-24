〈新美齊營運展望〉旗下凱銳車用電子接單滿 並將開發ADAS應用

新美齊 (2442-TW) 今 (24) 日由董事長林傳捷在交易所主持法說會，集團旗下凱銳投控針對綠能、及以影像為主車用電子產品市場銷售指出，凱銳目前車用電子產品除車用後座影音娛樂系統，其 OEM 及 ODM 銷售歐洲、美國地區外，也發展 ADAS(先進駕駛輔助系統) 影像整合。

凱銳投控董事長林傳凱指出，凱銳目前車用電子影音娛樂產品除銷售歐洲、美國、日本外，也在接觸東協、中國市場，但實際目前產能相當滿，對於訂單並已出現挑單生產狀況，至於其他市場只能待明年進一步開發，未來 2-3 年車用影音娛樂產品訂單無虞。

林傳凱指出，凱銳對車用電子產品並已發展到第 2 代、第 3 代的行車紀錄產品，並交貨日本一線 (Tier 1) 的汽車電子廠出貨給日本車廠，同時，在影像紀錄核心技術擴展下，凱銳已發展 ADAS(先進駕駛輔助系統) 的影像整合技術，此新產品研發非針對小客車市場，而是針對其他利基市場。

凱銳旗下經銷瑞典 VOLVO 汽車，林傳凱說，目前在新北中和及新莊設立兩處大型展售據點，中和則為旗艦店，而新莊化成路的據點也將進行現代化的投資新建。

林傳凱強調，凱銳透過與 VOLVO 的經銷合作關係，進一步把凱銳光電開發的車用配件外銷到 VOLVO 以外的海外市場。