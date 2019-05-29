新美齊將分割成立凱銳投控 發展汽車、綠能及光電事業

新美齊 (2442-TW) 去年轉虧為盈，今 (29) 日召開股東會，董事長林傳捷表示，集團營運將分為新美齊及凱銳投控兩大組織，新美齊則將以房產經營為主，而凱銳投控旗下則將有綠能、汽車、光電事業，預計明年底提出分割。

新美齊去年營收稅後純益 8.24 億元，每股純益 3.46 元，較 2017 年牌虧轉盈，林傳捷強調，依整體營運狀況來看，2019 年集團營收、獲利表現，可望優於去年。

房地產方面，新北市三重「新美齊匯」建案，將在下半年將交屋入帳，綠能的太陽能事業則已開始獲利；汽車方面，香港凱銳光電去年處分 NEXTBASE 商標權，獲利 997 萬元將於首季入帳，凱銳更於 2019 年起，正式宣布取得了 VOLVO 汽車新北市的經銷權，由原先的 VOLVO 華禕汽車正式更名為凱銳汽車股份有限公司，下半年又將進入銷售旺季，集團整體營運成績樂觀以待。

新美齊 2019 年地產經營入帳來源，主要是下半年完工交屋新北市的三重「新美齊匯」，總銷約 4.5 億元，及信義計畫區成屋案「新美齊 Jade 12」的銷售；同時，新美齊計畫年底推出中山堂旁的建地，新美齊可分回總銷約落在 9-10 億元，2020 年推案目前暫定是天母地區基地面積約 400 坪的個案，未來集團持續鎖定雙北市地區持續推案。

凱銳投控旗下的汽車經銷業務，今年銷售目標定 20-22 億元，下半年銷售旺季來臨，預期將會迎來營收的高峰期。綠能方面，2016 年 10 月成立綠能事業部進軍太陽能光電產業，去年 8 月獲得台糖中區屋頂標案，共 30 個屋頂，約 4.5MW 安裝量，預計在今年 8 月前全數完工，目前處於獲利。短期來看，綠能事業每年接案目標暫訂 10MW。