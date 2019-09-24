空軍新式高教機出廠 明年6月首飛 漢翔軍用業務成長動能穩

空軍新式高教機今 (24) 日上午在漢翔 (2634-TW) 台中沙鹿廠區舉行出廠典禮，預計明年 6 月首飛，法人指出，此符合原先規劃時程，將成長期漢翔軍機業務創高的重要動能。

漢翔說明，新式高教機在概念設計階段規劃多種構型，考量空軍飛行員訓練自三階段三機種精進為三階段兩機種，新式高教機將扮演高級飛行訓練和部隊飛行訓練雙重角色，以 IDF 戰機進行研改最具優勢，且可藉零組件的高共通性和相同整體後勤體制，解決消失性商源和後勤補保等問題。

另一方面，漢翔指出，新式高教機可望在未來順利取代 AT-3 高教機及 F-5E/F 部訓機，並打下國機國造的穩固根基。

空軍新式高教機今日的出廠典禮由總統蔡英文主持，向國人展示國防自主的決心；據軍方公布的時程，高教機原型機明年 6 月首飛後，預計 2021 年 11 月開始進行小批量產，2023 年 3 月起開始量產並開始進入交機高峰期，至 2026 年 6 月完成 66 架高教機交機，為漢翔長期軍機業務提供成長動能。

法人表示，漢翔軍用業務多元發展，總金額 686 億元新式高教機 2023-2025 年進入交機高峰期後，挹注業績可期，不過，短期上成長動能仍有賴民航機，先觀察波音 737MAX 復飛和接下來恢復交機的狀況。

