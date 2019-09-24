〈2019百貨周慶〉富邦媒推預購會搶百貨業大餅 估業績年增4成

百貨周年慶陸續開打，即便電商傳統旺季主要落在第四季，但富邦媒 (8454-TW) 先行搶進周慶商機，momo 購物網宣布推出專櫃美妝預購會，預估預購銷售將較去年同期成長 40%，不僅為即將到來的周年慶暖場，也為第 3 季末衝刺業績。

momo 購物網表示，周年慶使內需買氣逐漸增溫，由於美妝保養是各通路必爭之地，今年預購會鎖定消費者在周年慶檔期的囤貨潮，集結多家專櫃保養熱銷霸主，推出獨家限量組合。

momo 購物網今年上半年美妝保養品類年增近 30%，成長動能主要來自品牌深耕策略奏效，除了已導入知名專櫃美妝保養品牌植村秀、碧兒泉、資生堂國際櫃、高絲，今年更結盟極具指標性的台灣萊雅 LUXE 美妝事業部，先後設立 LANCÔME 蘭蔻、Kiehl’s 契爾氏官方線上旗艦店，有效強化站內商品力。

富邦媒將品牌強化合作列為年度重要發展策略，富邦媒總經理谷元宏指出，即便品牌日檔期密集推出，但因不同的品牌有不同的消費族群，深耕品牌帶動的效益還處在成長階段。

此外，法人認為，今年富邦媒整合集團資源，與台灣大哥大藉聯合採購手機壓低進貨成本，並啟動到店取貨服務，有助推升熟齡客群網購買氣、減少退貨機率，並提升 3C 產品毛利率，而隨著旺季將至，第 4 季高價產品銷售可期，可望進一步推升全年毛利表現。