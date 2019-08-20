漢翔拚今年營收不低於去年 新發動機訂單明年Q2量產

美國飛機製造大廠波音可能停產 737 Max ，漢翔 (2634-TW) 今 (20) 日指出，若此事件發生，預估影響營收達億元，不過，今年初已提前評估，將持續尋求新單彌補缺口，目標今年營收不低於去年，而最新取得的發動機新訂單，預計明年第二季開始量產。

至於國機國造現有訂單認列，胡開宏表示，要看交機進度，逐年分階段進帳，看好明後年成長幅度會很大。

漢翔坦言，今年 737 Max 機型減產甚至可能停產，預估恐影響營收約億元，導致今年以來整體產能規劃與調整較辛苦，但已積極找尋新訂單填補缺口，已取得發動機新單，由明年第二季將投入量產的岡山新廠出貨，可為營運添新動能，而今年目標則是不低於去年表現。

漢翔董事長胡開宏也積極爭取國機國造相關業務，胡開宏說，航太布局各國都是國家隊，包括韓國、土耳其甚至是印度都打國家戰略，台灣方面，官方積極協助，但未來民機和軍機策略都可再調整，若可讓技術和產能留在台灣，國內航太供應鏈將可取得更龐大成長商機。

法人指出，空中巴士目前在手訂單已看到 7 年，無法大幅擠出產能，若波音 737 MAX 機型遲遲不能恢復交機，甚至擴大減產幅度，將衝擊全球航太供應鏈，接下來發展仍有待觀察。