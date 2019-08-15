〈航太展亮點〉漢翔獲美FAA證書 將攜手亞航搶攻航空座椅市場

台北國際航太暨國防工業展今 (15) 日開展，漢翔 (2634-TW) 宣布自行研製的航空座椅，獲美國聯邦航空總署 (FAA) 的設計許可證書 (LODA/Letter of Design Approval)，同時也與國內飛機維修大廠亞洲航空簽署合作意向書，雙方將攜手搶攻國內航空座椅開發市場。

漢翔董事長胡開宏表示，此款座椅通過車測中心動態強度測試，測試內容包括最大加速度 14G 向下衝擊、最大加速度 16G 向前衝擊，是國產首張符合 16G 規範和防火防煙等嚴格航太認證測試的航空座椅。

胡開宏進一步說明，獲得 FAA 設計許可代表漢翔的適航認證能力達到與國際標準同步的水準，使我國民用飛機座椅產業具備了提供單走道座椅設計和製造的能力，有助提升我國民用飛機座椅在全球的市場競爭力，未來將可出售給國外民航機或運用在舊機改裝產業。

據台美雙邊航空安全協定內容，標準件只要通過台灣民航局檢定和 FAA 認證許可，廠商即可生產製造並販售美國的民航機公司。

胡開宏表示，漢翔自有品牌的航空座椅目前正積極與國外創新造型設計以及座椅複材公司合作，開發新款概念化單走道短程和長程經濟艙座椅。

另外，胡開宏指出，目前高教機已扶植國內廠商達 108 家，自製率為 55%，未來會持續提高，而漢翔 686.4 億元的高教機 66 架案，第一架預計於 9 月 26 日出廠。