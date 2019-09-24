廠商啟動購物節備貨 本月小尺寸電視面板價格止跌回穩

全球電視面板市場供過於求狀況可望緩解，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 今 (23) 日指出，隨著下半年購物季即將到來，廠商備貨需求回升，加上部分廠商持續調整稼動率控制供給，預期 9 月小尺寸電視面板價格可望止跌回穩，中大尺寸面板價格降幅則將大幅收斂。

市場人士指出，台廠電視面板供應商包含面板雙虎友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 可望受惠電視面板價格止跌回穩，而電視整機出貨商瑞軒 (2489-TW) 也可望受惠客戶備貨需求，出貨增溫。

群智表示，中國品牌開始啟動中國國慶、雙 11 購物節備貨，帶動整體需求略有好轉，國際品牌旺季備貨則陸續接近尾聲，面板廠方面，部分面板廠關閉產線或計畫持續下調稼動率，預期將讓第 4 季供需失衡狀況有所緩解。

從各尺寸面板價格分析，群智表示，32 吋面板價格，9 月價格可望止跌回穩；39.5-43 吋面板部分，因需求逐步恢復，預計 9~10 月價格跌幅縮小至 1-2 美元。

49-50 吋以上面板部分，整體需求仍相對疲弱，價格仍有跌價趨勢，將維持小幅下跌趨勢，而在 55 吋面板方面，由於終端需求恢復，加上供應大幅減少，預期 9 月價格將小幅下跌 2 美元，10 月跌幅可望進一步收斂。

大尺寸方面，終端市場仍呈現供需過剩局面，但受供應商預期性調整，加上價格成本壓力支撐，9-10 月 65 吋面板跌幅可望收斂至 2-3 美元。