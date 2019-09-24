無摺疊、不支援觸控筆！谷歌Pixelbook Go筆電下月發表會亮相

外媒引述消息人士指出，谷歌 (GOOGL-US) 將在美東時間 10 月 15 日，於美國紐約舉行「Made by Google」硬體產品發表會，預計發表會上將公布新款筆電 Pixelbook Go，除了性能升級，在外型與操作上將更符合人體工學。

消息人士指出，新款 Pixelbook Go 具備鎂合金機身，重量較前代 Pixelbook 輕且更便於攜帶。為符合人體工學，外型上則回歸傳統 Chromebook 筆電機型，取消首款 Pixelbook 的摺疊功能，並且不支援觸控筆 Pixelbook Pen 操作。

Pixelbook Go 規格

搭載 Intel Core m3 i5/i7 處理器

具備 16:9 長寬比的 13.3 英吋觸控式螢幕，且僅高端機型採 4K 畫質規格

支援 64GB、128GB、256GB 存儲空間與 8GB、16GB 的 RAM。

200 畫素前置鏡頭，能以每秒 60fps 速度拍攝 1080p 畫面。

內置 Titan C 晶片、與 Pixel Plate 相同的 Wifi 及藍芽。

2 個 USB-C 插口和 1 個 3.5 毫米的耳機插孔。

Pixelbook Go 為繼 Lenovo Yoga Chromebook C630 之後，第 2 個具備 4K 畫質選項的 Chromebook。

在今年稍早的 Google 2019 Cloud NEXT 大會上，谷歌向與會者簡單回顧 Pixelbook 與平板產品 Pixel Slate 後，於介紹簡報中暗示 Pixelbook GO 的推出計畫，將其定位「為現代勞動力」設計的新型產品。

目前未有價格消息釋出，，不過市場預期 Pixelbook Go 價格將和具備類似規格的前款 Pixelbook 及 Pixel Slate 相仿，預計將在 799 美元上下。

另外，市場預期，谷歌可能進一步展示 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 系列手機、Nest Mini 2 智慧喇叭以及新的 Nest Wifi 等產品，相關細節將於發表會上公布。