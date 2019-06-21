谷歌宣布淡出平板市場！取消兩新款平板

谷歌 (GOOGL-US) 於週三 (20 日) 向 Computerworld 證實，由於平板市場的出貨量持續下降，將會從平板市場中淡出，甚至取消了正在開發的兩款平板 Pixel C 與 Pixel Slate，將業務重心轉放在 Pixelbook 筆電上。

谷歌於 2018 年發表 Chrome 支援的 Pixel Slate，由於銷售額未如期望中好，Pixel Slate 恐怕將成為該公司最後一款平板，谷歌透露目前已縮減了平板生產部門。

據 Computer 報導，谷歌認為 Pixel Slate 平板能完全與外接鍵盤分離，甚至根本沒有鍵盤，像這樣二合一功能，谷歌的 Pixelbook 筆電同樣也具備。

Pixel Slate 將在未來幾年繼續享有谷歌的系統及安全更新，不過該系列不會再發表新款，谷歌表示由於目前 Chrome OS 的各樣設備越受大眾歡迎，谷歌硬體部門決定將資源集中在 Chrome OS 筆電上。

谷歌將集中資源開發筆電 Pixelbook 系列

谷歌將繼續專注於開發其 Pixel 系列手機，取消 Pixel Slate 平板不會影響 Pixel 系列手機。

此消息在週三的內部公司會議上發佈，谷歌表示目前正努力將員工重新分配到開發筆電為重的部門。

目前尚未得知谷歌決定淡出平板市場的確切理由，不過基於全球平板市場已經被蘋果和三星瓜分，谷歌或許考量到激烈的競爭力與成本壓力，而放棄開發平板。

蘋果的 iPad 一直以來穩居全球最多平板出貨量，在過去幾年中，蘋果一直致力於透過第六代 iPad，iPad mini，iPad Air 和 iPad Pro 各式型號，來涵蓋各種價格範圍。

谷歌計劃在 2024 年 6 月前，繼續支援 Pixel Slate 和系統更新，同時 Chrome OS 團隊將繼續專注開發筆記型電腦。雖然谷歌已停止使用自己的平板電腦，但還有其他製造商仍生產支援 Chrome 的平板電腦。