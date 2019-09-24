臉書10億美元收購新創CTRL-labs 開發大腦操控電腦

臉書 (FB-US) 週一 (23 日) 宣布將以 10 億美元收購位於紐約一家新創電腦公司 CTRL-labs ，該軟體公司致力於開發用大腦意志力操控電腦的科技，並將結合臉書深耕已久的 AR 眼鏡。

CTRL-Labs 小檔案

CTRL-LABS 總部位於紐約，成立四年，僅有數十名員工的神經介面軟體公司，與投資人籌資了 6700 萬美元後，致力於開發感測神經元訊號，並能連接人腦與電腦的軟體界面，透過使用者手臂上的腕帶偵測神經元活動，以判斷使用者的想法指令。 CTRL-LABS CEO 兼聯合創始人 Thomas Reardon，是微軟前資深科學家，其所在的團隊開發了微軟的網頁瀏覽器 Internet Explorer。

臉書長久以來深耕擴增實境 (AR) 技術，在 2017 年便推出第一個以手機相機作出 AR 效果的平台，用戶可在 Messenger 使用 AR 效果的相機。

同一年臉書也宣布將開發監測大腦訊號的系統，要結合 AR 把內心想法轉化為電腦可接收的文字訊息，而 CTRL-Labs 研發出的「人機介面」(brain-computer interface, BCI) 便具有達到此項科技的關鍵。

CTRL-Labs 透過使用者手臂上的腕帶偵測神經元活動，以判斷使用者的想法指令 (圖片: TechCrunch)

隨著微軟和蘋果等競爭對手繼續開發 AR 產品，此項收購替臉書增加更多資源與人力。臉書 AR 和 VR 部門負責人 Andrew Bosworth 表示，CTRL-Labs 的科技是公司創新的投入，臉書希望該科技能在未來幾年，被用來顯著改善用戶 AR/VR 體驗。

這也是臉書在過去五年來最重大的一次收購，自 2014 年以 20 億美元收購虛擬現實公司 Oculus VR 以來，可顯示出臉書對未來 AR 技術的不遺餘力和野心。

臉書將在 9 月下旬舉行 Oculus Connect 6 開發者大會，屆時該公司將發布其 AR / VR 最新產品。