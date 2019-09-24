惟恐落後 Disney+開始接受預訂

Disney+ 還要再兩個月才正式推出，但現在它已經開始接受預訂。

這個備受期待的迪士尼 (DIS-US) 串流媒體服務現在以每月 6.99 美元和每年 69.99 美元的套餐價格銷售，這兩種服務均提供 7 天免費試用。Disney+ 將於 11 月 12 日發表，預訂該服務的客戶在此之前將無法觀看。

Disney+ 在網頁上宣稱，包括 Hulu 和 ESPN+ 在內的每月 12.99 美元的套餐，也要等到 11 月發表之後才能購買。

該服務於本月初在荷蘭推出了 Beta 版。Disney+ 將於美國與加拿大同時發售，並將在一週後在澳大利亞和紐西蘭推出。

這個備受期待的串流媒體服務充滿了熟悉的內容，以挑戰 Netflix (NFLX-US)。將獨家播映漫威 (Marvel)、星際大戰、迪士尼動畫和皮克斯動畫內容。像是「歌舞青春 (High School Musical)」等原創內容也將在此上架。

直接面向消費者的業務對迪士尼來說是個福音。該公司在最近財報中宣布，該部門的成長讓迪士尼的整體營收比上年增加了 33%，達到 202 億美元。

迪士尼預計，到 2025 年，串流媒體服務的全球訂戶將增加 6000 至 9000 萬。

蘋果的串流媒體產品 Apple TV+ 也將於 11 月推出。WarnerMedia 將於明年推出 HBO Max。哥倫比亞廣播公司 (CBS) (CBS-US) 和 Viacom (VIA-US) 上月宣布它們將合併成為 ViacomCBS。這筆交易使娛樂領域的一些最大品牌，例如派拉蒙 (Paramount)、MTV 和 Showtime，再度重回同一企業旗幟之下。