微星受惠傳統旺季、新品帶動 本季營收可望破300億元

微星 (2377-TW) 受惠傳統旺季、新品推出帶動，本季出貨表現優於預期，8 月營收創今年新高，法人表示，隨著英特爾 CPU 缺貨問題緩解、新品出貨帶動，本月營收可望再創高，第 3 季營收將破 300 億元大關，未來成長主力聚焦在創作者市場。

微星 7、8 月營收皆優預期，法人表示，9 月將持續成長，各產品線出貨可望雙位數成長，估 9 月主機板 (MB) 出貨月增 1 成以上、顯示卡 (VGA) 則接近 1 成，顯示器產品，也因為微星切入高單價曲面螢幕，成長空間仍大。

筆電部分，法人表示，微星受惠英特爾 CPU 缺貨問題逐步緩解，且 AMD、NVIDIA 陸續推出新品，加上邁入筆電傳統旺季、開學季帶動，需求逐步回溫，預估今年全年筆電營收可望成長 1 成，未來成長主力將由創作者 (Creator PC) 需求帶動，微星布局早，且目前基期低，成長幅度看俏。

微星看好創作者在繪圖、動畫及設計需求，幾年前推出 Content Creation 系列產品，近年來針對不同需求使用者，推出 Prestige、Modern、Creator 系列，目前創作者筆電約占整體筆電營收 20%，今年可望提升至 3 成。

面對美中貿易戰，微星先前已將部分出貨美國的板卡移回台灣生產，筆電產品部分，則仍須觀察 12 月美國關稅政策再做調整。

微星 8 月合併營收為 113.34 億元，月增 16.13%、年增 27.14%；累積今年前 8 月營收 767.25 億元，年減 1.92%。