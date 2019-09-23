緯創醫學、馬雅資訊攜手勤業診所 打造智能血透診所

緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學、轉投資馬雅資訊今 (23) 日宣布，攜手勤業診所，瞄準智慧醫療服務，將在診所體系中導入智能血透解決方案，藉醫療大數據、智慧物聯網技術，減輕醫療人力吃緊問題、降低醫療費用支出。

緯創表示，緯創醫學近年積極投入血液透析和慢性腎臟病領域，應用醫療大數據分析預測及智慧物聯網技術，打造智能血透解決方案，轉投資馬雅資訊，協助解決全台醫院 95% 儀器設備連線整合，其中智能化血透系統，在馬偕體系、彰基體系、敏盛體系等醫療院所上線使用。

勤業診所為長庚體系訓練與培養，預計在未來 5 年內開設近 50 家洗腎診所，勤業診所院長簡竹君醫師表示，導入智能血液透析系統，將有助提升醫師與護理師有效溝通、效率，期待在醫療大數據分析應用下，系統預警功能能提升病患安全。

緯創以大數據及人工智慧技術，從代工廠跨足智慧醫療體系，發展智能血透解決方案，提供病患血透併發症的風險警示與趨勢圖，緯創表示，旗下緯創醫學打造慢性病照護平台，串聯醫療機構、政府機關，及居家全面性疾病重要參考資訊，協助醫護人員掌握病人居家病況變化。

衛福部健保署日前公布，台灣慢性腎臟病在 2018 年花掉健保 513.8 億元，占健保總額近 7%，蟬聯十大國病首位，而國內洗腎人數更衝破 9 萬人大關，一年醫療費用高達 440 億元。