美中貿易戰仍不明朗 微星總座：調產線就像買保險

美國總統川普將於下周 G20 會議期間，與中國國家主席習近平會面，外界認為雙方將就關稅問題討論，微星 (2377-TW) 總經理暨執行長江勝昌今 (19) 日表示，不論美中會面結果如何，產業將持續調整產線布局，雖然遷廠成本提高，但就像買保險，付出保險金換來一定的保障。

台廠因應美中貿易戰，已有不少產業決定轉往東南亞移產線、設新廠，江勝昌表示，目前還沒有產業聚落出現，不管移轉到哪個地區，生產成本都會提高，但這就像是買保險的概念，就算 6 月底川習會美中達成協議，但沒人知道未來會不會再發生，因此事先預防很重要，且各家多已啟動相關計畫，成本投入不可能說停就停。

江勝昌表示，對微星來說，移動生產線的首要考量，不是成本而是品質，找到如製程工程師、品管工程師、生產技術研發人員等相關人才，維持品牌產品水準相當重要，而提升在台製造比重也是趨勢，但台灣最大問題就是缺人才，培育新人才至少也得花上 2-3 年的時間。

面對美國揚言調高關稅，江勝昌表示，廠商無法吸收 25% 的高關稅，因此成本最後一定反映到終端售價，最終是消費者承擔，尤其高單價商品，關稅若加下去價格勢必飆高，恐不利整體市場需求與買氣。

江勝昌表示，消費者對高頻率更換的消費型產品，價格敏感度較高，像是在油價、耳機等，但消費者平均 3 年更換一次筆電，且同樣價格購買的商品遠比 3 年前購買的，具有更高能效、功能，因此雖然關稅提高會衝擊整體市場需求下降，但消費者若有需求，則仍會考慮購買，

江勝昌表示，美國一年筆電市場估有 4500 萬台，對產業是很大的市場，微星目前將受影響產品主要移回台灣，將持續評估長期在哪個地區生產是最有效率的，現階段就是一步步調整產線配置、物流、人員管理，但主要還是以人才為重。