筆電廠積極布局創作者市場新藍海 台廠各有產品因應

英特爾 (INTC-US) 今年大聲疾呼，宣布將攜手品牌供應鏈布局創作者 (Creator) 市場，宏碁 (2353-TW) 搶先在今年 COMPUTEX 電腦展宣布推出全新創作者 ConceptD 子品牌，華碩 (2357-TW) 也順勢在柏林消費性電子展 IFA 中宣布，將 ProArt 創作者系列提升成為獨立子品牌，搶攻創作者市場。

隨著電競筆電市場逐漸成熟，創作者筆電成為品牌廠商近 1-2 年開始關注的重點市場，因創作者更注重多工需求、效能，對於規格與需求都與電競筆電不完全相同，加上全球科技持續進步，社群網路衍伸出不少網紅、自媒體，預料下一波筆電需求成長，將由專業創作者帶動，而各大廠在新品需求帶動下，營運可望逐步升溫。

根據英特爾內部調查，全球有超過 2 億人會使用 PC 創作，但現階段因為專業產品仍少，部分創作者仍會使用電競筆電來創作，因此，創作者市場商機仍大，成為各品牌廠商積極搶攻的新市場。

宏碁在今年 5 月搶先推出創作者子品牌 ConceptD，董事長陳俊聖當時表示，近年電競市場發展越趨飽和，去年成長約 7 成、今年則降到 3-4 成，因此未來將鎖定在創作者，ConceptD 主打精準色彩、噪音，今年 IFA 也一口氣推出多款 ConceptD 系列產品。

華碩也日前在 IFA 展前記者會，順勢宣布將 2011 年推出的 ProArt 創作者系列，升級成為獨立子品牌地位，共同執行長胡書賓強調，並不是這 1-2 年才布局創作者市場，將針對絕對精準、極致效能、多工連結及穩定可靠等 4 個面向做努力，也推出多款全新 Studio Book 系列筆電、周邊產品。

除了品牌雙 A 搶攻創作者市場，包含技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 也不落人後，在固守電競市場外，同樣積極布局創作者市場，微星看好創作者在繪圖、動畫及設計需求，推出 Content Creation 系列產品，其中又針對不同需求使用者推出 Prestige、Modern、Creator 系列，目前創作者筆電約占整體筆電營收 20%，今年可望提升至 3 成。